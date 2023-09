Habemus vocero mexiquense

Eleazar Flores

PIEZA CLAVE-. Aún sin llegar a boletinarse, pero sí por las benditas REDES SOCIALES, se entera uno que la primera gobernadora mexiquense, de la omnipotente Cuarta Transformación, ha designado al periodista Abelardo Martín Miranda, ahora con el nombre de titular de la VOCERÍA, que suple a la Coordinación General de Comunicación Social, pero se supone que con funciones semejantes.

En la ceremonia de toma de posesión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ningún pero, no obstante que se prolongó por dos días, 14 y 15 de septiembre, y con asistencia PRESIDENCIAL, lo que elevó la importancia, y sin embargo todo ocurrió miel sobre hojuelas, incluyendo la nueva IMAGEN INSTITUCIONAL, lo que refuerza la creencia que la 4T tiene a los mejores estrategas en la materia.

Dentro de los nombramientos importantes del gabinete legal quedaron pendientes, Oficialía Mayor, ya cubierta por la ex priista y también ex dirigente sindical magisterial Trinidad Franco Arpero, el Jefe de Gabinete en la persona del “paisano” Higinio Martínez Miranda, quien con licencia senatorial en mano, supongo que ya oficializarán su toma de posesión y…

VOCERÍA-. Para el gremio reporteril había inquietud por saber quién ocuparía el envidiable cargo, así tanto puesto como oficina sea una casa de jabón donde quien no cae cuando menos resbala, pero el interés mayúsculo era saber si sería MEXIQUENSE o EXTRANJERO-A, la persona que supliría a Margarita Neyra García, última con ese cargo, por escasos meses, de un gobierno priista.

“EXTRANJERO”-. La rifa del tigre la sacó el licenciado egresado de la UNAM Abelardo Martín Miranda, sin menosprecio a su profesión, sino resaltarla por tratarse de una persona preparada. Lo importante para el desempeño es que se trata de una auténtica CHUCHA CUERERA, como me comentaron en alguna convivencia los maestros en esta cancha, don Francisco Galindo Ochoa y su inseparable amigo Amado Treviño.

ABELARDO-. Que sea o no “extranjero”, traducido al cristiano un poco desencanchado de la política mexiquense, Martín Miranda no lo es tanto, pues labora con la gobernadora desde 2018 en su primera intentona candidateable por la gubernatura, tan cierto como el que el flamante VOCERO no se preocupó mucho por acercarse a los CHICOS-AS DE LA PRENSA LOCAL o no a todos.

Sus cuarenta años como “CANTINERO” la mayor parte de ellos, le han servido a Abelardo Martín abrevar en eso de las RELACIONES PÚBLICAS, determinantes en la materia y tiempo tendrá para buscar acercamientos como seguramente lo hizo en CHAMBAS anteriores como:

Presidencia de la República, Suprema Corte, Senado, IFE así como en Sagarpa, Sedesol, Economía, Conaculta, en los sexenios zedillista y los siguientes además de cargos partidistas.

También experiencias en los casi extintos Proceso Y Notimex y últimamente en Quadratín, casi nada.

