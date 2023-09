La oposición califica de fracaso la política exterior de López Obrador

Miguel Ángel Rivera

“No hay mucho que informar en política exterior, pues el fracaso se anunció desde el principio de esta administración y a cinco años de distancia lamentamos esta política exterior del fracaso”, afirmó la diputada perredista Edna Gisel Diaz Acevedo, al descalificar lo realizado en esa materia por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora inició el desfile de oradores para comentar la política exterior del actual régimen, proceso en el cual los legisladores oficialistas, de Morena, PT y PVEM trataron a presentar la tarea de López Obrador como una gran realización, misma que vale para respaldar la aspiración oficial de ubicar a la llamada Cuarta Transformación como una de las más destacadas etapas del desarrollo nacional, similar a la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Por el contrario, la diputada Díaz Acevedo dijo que “son de lamentar los datos del informe presidencial, reflejando la debilidad y la poca profesionalidad de la política exterior. El Informe es la radiografía del diagnóstico funesto, sin datos, sin referente alguno de construcción de acuerdos globales en beneficio de la nación”.

Agregó que, si la política exterior se sustentó en la política interior, como lo ha dicho el presidente López Obrador, “pues ya sabemos los resultados en nuestro país: impunidad, violencia, corrupción, preocupación y abandono de la población”.

“La expectativa de un gobierno que plantearía una política exterior diferente para potenciar a nuestro país se resume en relaciones muy cercanas con personajes hacia el Presidente. Las crisis internacionales que hemos enfrentado no han sido de manera exitosa por ese absurdo aislacionismo, una isla, sin comprender que las acciones que pretendemos imponer repercuten en este mundo globalizado”, añadió la legisladora perredista, quien todavía apuntó:

“A este gobierno le carcome un rancio patrioterismo que confunde con un necesario nacionalismo. En el cumplimiento de compromisos internacionales en materia, por ejemplo, de medio ambiente, se han visto opacados por la absurda intención de que nos represente la Cancillería y no la dependencia especializada como sería la Semarnat, pero además, que se pongan sobre la mesa promesas muy lejanas de cero emisiones de carbono de la matriz energética, rezagándonos más y más hacia el uso de energías renovables y de energías limpias, con el objetivo de llegar a los 40 gigawatts, pero todas las políticas de producción energética en México van en el sentido contrario a esos compromisos internacionales.

“Honorable asamblea, a todo el pueblo de México, nuestra política exterior se ha convertido lamentablemente en la oficialía de partes de todos los demás asuntos de la administración pública. Es el trampolín para las ambiciones políticas de sus titulares y se ha hecho una clara cartera de recompensas para aventar huesos a diestra y siniestra”, dijo en relación con las embajadas y consulados entregados a exmandatarios surgidos de partidos supuestamente de oposición.

“En este gobierno federal, la política exterior como la interior, la económica y la social se soportan en estos pilares: demagogia, populismo y oportunismo. Lo bueno, lo bueno es que ya se van”, remató la diputada Díaz Acevedo.

La 4T dice que se privilegia la defensa de los mexicanos

en el extranjero, pero lo oposición asegura que no

Las críticas de la diputada del PRD fueron secundadas por la representante de migrantes Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputada por MC, el partido que se sospecha es aliado del actual régimen, pero que en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados se comportó como opositor.

La legisladora emecista señaló que en el informe presidencial se asegura que, en materia de relaciones exteriores, “se privilegia la defensa de nuestros connacionales en el extranjero”.

“Al respecto, tengo que decir que, aunque sabemos que, en los consulados, me consta, hay cónsules y personal debidamente capacitado y comprometido para brindar los servicios de asistencia y protección de la red consular mexicana, primeramente, es mi deber reiterar que no hay debida protección de los derechos humanos de los mexicanos residentes en el exterior sin un presupuesto que lo respalde, porque todo lo demás simplemente queda en buenas intenciones, pero de eso no vivimos los mexicanos”.

Para sostener su afirmación la diputada Martínez Cosío citó el informe presidencial:

“Para darles algunos datos, el referido informe señala que, para la recaudación consular durante el periodo del primero de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, las oficinas consulares en Estados Unidos, por documentos y trámites generaron un ingreso de 177 millones de dólares.

“Por otra parte, el Banco de México informó que, respecto al monto acumulado de los ingresos por remesas enviadas a México en los últimos 12 meses, es decir de agosto de 2022 a julio de 2023, resultó una suma de 61 mil millones de dólares. Sin embargo, respecto del Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, a propuesta del presidente López Obrador se aprobó por los diputados del oficialismo, para el desempeño de las funciones de la oficina de la Presidencia de la República la cantidad de 831 millones de pesos, pero para la atención, protección y servicios de asistencia consular solamente 490 millones y si lo comparamos con el Presupuesto que se dio en 2018 que fue 836 millones, solo contamos con el 58 % de lo que se tenía en 2018 y ni cerca de lo que gasta la oficina del presidente.

“¿Ese es el nivel de compromiso de este gobierno en materia de política exterior a favor de los mexicanos residentes en el exterior? Lamentable, yo diría muy lamentable.

“Puedo afirmar que lo mucho que contribuimos los mexicanos en el exterior tanto por el pago de servicios por documentos y trámites en Estados Unidos, así como por las remesas, es desproporcional a lo que este gobierno de la 4T le retribuye en atención para servicios consulares.

“Por ello, reitero, de qué sirve que nos llamen héroes si no protegen nuestros derechos como mexicanos en el exterior, no porque no haya compromiso del personal de los consulados, sino porque no hay un dinero que alcance. Los mexicanos residentes en el exterior no pedimos migajas, no estamos mendigando, no necesitamos títulos heroicos, sencillamente exigimos un trato digno y justo para la diáspora acorde a nuestra contribución al país que tanto amamos”, dijo la legisladora representante de migrantes, quien enseguida descalificó al Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Recordó que fue creado hace 20 años y presume haber logrado posicionarse como un referente mundial de diseño e instrumentación de programas y acciones de atención a los migrantes, pero “lo cierto es que se ha quedado como un instituto tendencioso, ya que inauguraron ventanillas de educación cívica, las cuales buscaban en realidad, no un mayor involucramiento de la ciudadanía en el extranjero para su participación política electoral de nuestro país, sino que buscan hacer dicho trabajo con sesgo en favor hacia el partido en el poder.

“Simplemente, esto es inaceptable”, sentenció la legisladora de MC, quien también destacó que el informe de gobierno señala que la relación bilateral con Estados Unidos de América se continuó profundizando. Sin embargo, destacó, “no hay acuerdos para visas de trabajo ni acuerdos para que los mexicanos residentes en el exterior tengan mayores derechos en ese país. No ha habido un cabildeo, no hay una política exterior que valga realmente la pena”.

La defensa de la llamada Cuarta Transformación la intentó el diputado de Morena Marco Antonio Flores Sánchez, quien también aseguró haber sido trabajador migrante, quien presentó las remesas como un éxito del actual régimen y pidió a la oposición que “no hablen desde su rencor, hay que reconocer las cosas, las cosas que ha hecho bien nuestro presidente, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, no se suban a criticar nada más las cosas malas”.

En otra parte de su discurso, el ex migrante dijo: “Me siento orgulloso de ser mexicano, la gente más chingona y trabajadora del mundo. Viva México, cabrones. Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Viva Dos Bocas. Viva el Tren Maya. Viva el apoyo a los adultos mayores. Viva el apoyo a los jóvenes de escasos recursos. Viva su ejemplo. Viva su ejemplo”.

