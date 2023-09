¿Finalmente se habrían reunido López Obrador y García Harfuch?

Cierra la semana y en lo que respecta a Morena, tendría que hacer un recuento de todo lo ocurrido en los recientes días, ya que se vieron envueltos -para variar- en conflictivas situaciones. Está de entrada, el “fuego amigo” en contra ni más ni menos que de quien es el candidato puntero del partido guinda en su búsqueda por el gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien justo ayer, empezó con sus recorridos por las 16 alcaldías de la capital de la República.

Inició en la alcaldía de Tláhuac, desde donde refirió que sobre su participación en el caso Ayotzinapa no hay información oculta. Si bien estuvo presente en algunas reuniones en las que se revisó este expediente, reiteró el ex funcionario capitalino, en estos encuentros, solo fue para analizar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y no sobre la llamada, traída y llevada “verdad histórica”.

Por su parte, la flamante coordinadora morenista, Claudia Sheinbaum, ahora ataviada con su nuevo “look” para campaña que ha sido objeto de críticas, se ocupó un buen espacio de tiempo en defender al ex secretario de Seguridad Ciudadana a nivel local, de este que se ha llamado “fuego amigo·”, al señalar que los señalamientos en su contra, son parte del proceso que lleva a cabo el partido para elegir a quien será su abanderado al Gobierno a la CDMX.

Sin embargo, llama la atención que la señora Sheinbaum Pardo señalara que: “lo aclaró él mismo; lo aclaró hoy el Presidente en su mañanera, en donde dijo que (García Harfuch) estuvo en dos reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica, y es parte ahora del proceso que estamos viviendo”.

Lo anterior sugiere que el inquilino de Palacio Nacional y el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, supuestamente se habrían reunido por lo menos una vez, brevemente, eso sí. No obstante, resulta difícil creer en esta reunión pues como se consignó en anterior entrega en este espacio, no hay que soslayar que el de Tepetitán es un hombre de profundos rencores y más aún, cuando se trata de Genaro García Luna.

Pese a lo anterior, por alguna extraña razón, en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, López Obrador diríase que hasta defendió a García Harfuch a la voz de que el aspirante el gobierno de la CDMX, solo estuvo en reuniones públicas del caso Ayotzinapa.

Quizás, pero solo quizás, otra de las aspirantes a dicha posición, Clara Brugada, aproveche esta coyuntura y mientras los morenistas se pelean por este tema, ella pueda aprovechar para intentar repuntar, sobre todo ahora que se han registrado cerca de 30 aspirantes morenistas al gobierno capitalino.

Otro tema importante, es que para beneplácito del ala dura del morenismo, el pleito de Marcelo Ebrard con el oficialismo, se va desinflando cada vez más. Ya hasta se le había olvidado a la coordinadora Sheinbaum, pero nuevamente lo retomó ayer cuando dijo aquello de que siempre estará la mano extendida por parte del oficialismo para el exsecretario de Relaciones Exteriores, quien ya llevó su asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el ex canciller no acaba de dar el paso definitivo y está como aquella canción ranchera de la autoría de José Alfredo Jiménez que dice: “porque estás, que te vas, y te vas y te vas, y no te has ido”. O sea, muy enojado Ebrard con Morena pero no deja su militancia, por lo que provoca la pregunta: ¿por qué se estará “amarrando” el dedo el ex titular de Relaciones Exteriores?

En fin, pareciera que Marcelo Ebrard tiene un último cartucho por quemar y por eso se quejó de la mala actitud que Morena no haya atendido su solicitud y ante la evidente falta de respuesta, fue que promovió un juicio ante el TEPJF, aunque el líder de Morena, Mario Martín Delgado, sigue argumentando que la Comisión de Honestidad y Justicia de dicho instituto político, sigue analizando el caso. Pues como que ya se tardaron mucho, ¿no?

Y siguiendo con este último as que tendría el canciller, un rumor corrió fuerte en el Palacio Legislativo de San Lázaro y tiene que ver con que hay alrededor de 40 diputados afines a Ebrard, que están dispuestos a votar en contra del Presupuesto para el 2024, como una forma de presionar a su propio partido, entonces, por eso, la exjefa del gobierno capitalino se vio obligada muy a regañadientes a volver a mencionar a Ebrard.

*** Y mientras Nuevo León, como nunca, se debate en una ola de violencia que ha dejado como saldo, hasta el momento, 27 homicidios en dos días, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que trae en la palestra al gobernador de ese estado, Samuel García, dio a conocer parte de la radiografía de quien será su candidato presidencial, mismo que anunciará hasta enero del año entrante. Señaló el veracruzano, que el primer criterio que debe cumplir quien aspire a la candidatura presidencial del partido naranja es que se alguien “que sí escuche a la gente”. Pues ahí sí que con Samuel García le está fallando pues prácticamente no ha hecho nada frente al clima de violencia que sacude a la entidad neoleonesa.

*** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo, así como el cronograma de actividades de la Comisión Temporal de Debates (CTD), el cual prevé la organización de tres debates presidenciales, uno más de los que se contemplan en la ley. La consejera Carla Humprey, indicó que, “el objetivo será garantizar que las y los mexicanos tengan la mayor y mejor información posible de las candidatas y los candidatos para el ejercicio de su voto. Buscaremos formatos más ágiles y moderaciones imparciales que incentiven la confrontación de ideas, así como la mayor difusión posible”. Asimismo, las y los Consejeros Electorales, coincidieron en la necesidad de que, desde la Comisión Temporal de Debates, se vigile el correcto uso de los recursos, así como la rendición de cuentas. El Plan de Trabajo aprobado establece la celebración de tres debates para la Presidencia, el primero en marzo, el segundo en abril y el tercero en mayo de 2024. Adicionalmente, el INE, -a través de la Comisión respectiva- promoverá y, en su caso, coadyuvará en la organización de los debates a otros cargos de elección popular.

