Fortalecer el proyecto del FAM en el extranjero, el objetivo

Como parte de los esfuerzos internacionales del Frente Amplio por México (FAM) para frenar la destrucción del país y de la Ciudad por parte de Morena, el diputado migrante del PAN y primer legislador votado desde el extranjero, Raúl Torres Guerrero, acompañó en España al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, para conversar con comunidades de connacionales y seguir conquistando el voto opositor que haga frente al oficialismo en 2024.

La información fue dada a conocer por Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Torres Guerrero señaló lo siguiente:

“Me siento contento de ver el respaldo del FAM para atender a la diáspora mexicana en Europa; en esta gira por España hemos visto el perfil y las necesidades de la comunidad mexicana residente en el Viejo Continente y del mismo modo comunicarles la manera en que Morena y (Andrés Manuel) López Obrador están destruyendo lo que con mucho esfuerzo se ha construido durante años”.

Comentó que “Alito” Moreno participó en el Foro Global de Líderes que se lleva a cabo en España, en el cual habló sobre la importancia que debe tener México en el mundo y la participación de los mexicanos residentes en Europa. En dichos trabajos, estuvieron presentes diversos jóvenes líderes de México que buscan aportar ideas a la plataforma 2024 que se construye para la Ciudad de México y para el país, añadió.

Explicó Torres Guerrero que también se abundó sobre el panorama mundial actual “y las oportunidades que México ha desaprovechado por ignorancia a una agenda internacional tanto desde la CDMX como a nivel país, donde Morena carece de diplomacia y trato mundial”.

El legislador panista aplaudió que el FAM mire a los mexicanos fuera del país y los haga participar en este proceso de construcción de un plan de Gobierno a largo plazo. Dijo que “con esto, el Frente junto con la sociedad civil, deja claro que el voto de los mexicanos en el exterior será clave para sacar a la 4T en el 2024”.

Adelantó, además, que continuará con sus giras por el mundo para llevar el mensaje de unidad y conocer a más mexicanos que no quieran más a Morena. Insistió en que “Claudia Sheinbaum no gobernará el país porque la arrastran tragedias que han marcado la historia de México como el caso del Colegio Rébsamen, la Línea 12 del Metro, los feminicidios, las muertes en la pandemia y por no haber apoyado a los empresarios durante las crisis económicas”.

Exigen acción penal contra López-Gatell

Diputados panistas locales no quitan el “dedo del renglón” y exigen acción penal en contra Hugo López-Gatell.

Los legisladores calificaron como una ofensa la intención de López-Gatell de contender para jefe de Gobierno CDMX, luego las muertes que causó su negligencia al frente del control de la pandemia en el país durante varios años. Sostienen que “es una burla para las más de 500 mil personas que murieron en la CDMX por falta de tratamientos para Covid-19 y no haber encontrado una cama en ningún hospital, además por no aplicar medidas serias para evitar contagios entre las comunidades”.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo precisó que el “doctor muerte” tiene carpetas de investigación en curso, tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía capitalina por omisiones en el ejercicio de la función pública e inclusive delitos que pudiera haber cometido como subsecretario de Salud. Por esa o esas razones, López-Gatell tiene que pagar y ser juzgado como lo exigen miles de familias que ya no tienen a su familiar por su culpa”, advirtió Barrera.

En tanto que Federico Chávez Semerena, diputado local del mismo partido, indicó que tanto López-Gatell como Sheinbaum fueron los únicos responsables del desastre de la pandemia en los últimos años en la ciudad.

Acusó que mientras Morena los premia con candidaturas, la sociedad sigue exigiendo justicia, y condenó que “haberle seguido la corriente a López Obrador, negando las alertas internacionales sobre el peligroso virus, nos costó muy caro”.

El diputado panista Luis Chávez García también se refirió al tema y dijo que la ciudad “si tiene memoria y le cobrará a Morena y al candidato o candidata que pongan, la factura por tanto dolor causado”.

Chávez García no tiene la menor duda de que están desesperados y, por tanto, la supuesta candidatura de López-Gatell es para conseguir fuero ante las múltiples denuncias que tiene encima y de las cuales el PAN no dejará que se releguen. “Habrá puntual seguimiento de la mano de los familiares de las víctimas de su negligencia médica y criminal”, recalcó.

Los 4 aspirantes para la CDMX

La sesión del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México a la que convocó este jueves, tuvo como finalidad definir a cuatro de los aspirantes inscritos, dos hombres y dos mujeres, para obtener la candidatura del partido a la jefatura de Gobierno de la CDMX, los cuáles participarán en la encuesta de Morena.

