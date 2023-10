Voluble relación entre López Obrador y Joe Biden

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ante crisis migratoria, el gobierno de México a meter la cabeza

La relación que mantiene específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, se caracteriza por ser muy voluble y eso se dejó ver en el Diálogo de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre Seguridad que se realizó ayer ni más ni menos que en Palacio Nacional.

Solamente le tomó un minuto al tabasqueño dar la bienvenida a la delegación estadounidense, que encabezó el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, y ahí dejó a ambos equipos de trabajo, diciendo que llegarían a acuerdos gracias a la histórica relación amistosa que tienen las dos naciones.

Voluble esta relación bilateral porque, antes, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Presidente de México rechazó la decisión del presidente Biden de que el muro fronterizo sea reforzado, esto, en medio de una dramática crisis humanitaria que se vive especialmente entre el paso de Ciudad Juárez y Texas, con su soberbio gobernador Greg Abbott.

Y aunque en esto último no deja de tener razón el inquilino de Palacio Nacional, habría que recordarle que su administración, nada ha hecho por ayudar a dichos migrantes que se encuentran en esa franja fronteriza en condiciones verdaderamente deplorables, a la espera de algún descuido o una posibilidad de cruzar la valla llena de filosos alambres de púas y navajas.

El flamante comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, brilla por su ausencia; no sea que por ahí se vaya a prender algún cerillo y todo acabe en una tragedia mayor, así que lo mejor es que meta la cabeza en un hoyo, como la avestruz.

Cuando López Obrador asumió la Presidencia de la República, había otra crisis migratoria de casi la misma magnitud. Entonces, como el eterno candidato que es, prometió que los migrantes que no podían cruzar hacia Estados Unidos, ya tenían un empleo asegurado en nuestro país para luego, ya en Palacio Nacional, olvidarse totalmente del asunto; hacer oídos sordos y voltear para otro lado ante la gravísima crisis humanitaria.

¿Será por eso que el Presidente de México prefirió hacer mutis en tan importante reunión y, casi, casi, le entregó el “bastón de mando”, o mejor dicho la batuta, al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero?

Porque otra cuestión que se ventiló en tan importante encuentro es el combate al fentanilo y la acción de los cárteles del narcotráfico. Especialmente a Estados Unidos le interesa todo lo que tiene que ver con los “chapitos”, esto es, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el Fiscal estadunidense, Merrick Garland, reconoció como una acción muy poderosa de lo que ambos gobiernos pueden realizar en la materia, la captura y extradición de Ovidio Guzmán, “El Ratón”.

Por su parte, el secretario Blinken hizo un llamado para fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y los derechos humanos para enfrentar los retos en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Por cierto, y aunque la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, es una muy competente diplomática, que respecto al tema de migración señaló: “el mundo está enfrentando una movilidad humana histórica masiva” y pidió a la delegación norteamericana que se considere la situación de los millones de mexicanos que en Estados Unidos no han tenido la posibilidad de regularizar su situación, no se dejó de extrañar al gran ausente, por lo menos, del lado mexicano: el ex canciller Marcelo Ebrard, que también hacía las veces de traductor oficial de López Obrador.

Se comenta que Ebrard, anda muy silencioso y desaparecido, ¿será que dará alguna nueva sorpresa la semana entrante?, pues que se apure porque ya casi no le hacen caso.

Municiones

*** Ante el mundo color de rosa, Amlolandia, que pintó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, integrantes de la bancada del PRI en la Cámara baja, hicieron un llamado a la secretaria Alcalde a atender las problemáticas que aquejan a los mexicanos y evitar la polarización que tanto afecta a nuestro país, por lo que se pronunciaron por mantener un diálogo con el Legislativo para diseñar acciones que eviten la crisis. El diputado Roberto Carlos señaló que la inseguridad es una problemática que aqueja a todo el territorio nacional, situación que, dijo, debe ser resuelta de manera responsable. Explicó que, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), siete de cada 10 mexicanos no se sienten seguros, por lo que cuestionó a la funcionaria, hasta cuándo se va a detener el espiral de violencia. En su oportunidad, la legisladora Cynthia López Castro expuso que la dependencia federal necesita diseñar una estrategia para proteger a mujeres y a niñas, así como a los periodistas y migrantes, ya que estos sectores han sido víctimas del incremento de la violencia. El diputado Jaime Bueno Zertuche urgió una política migratoria eficaz y bien articulada que brinde apoyo a las fronteras norte y sur, además de que cuenten con un presupuesto justo que les permita atender el flujo de migrantes que se ha incrementado en los últimos años.

*** En la semana que cierra, el estado de Chiapas, que todo indica NO gobierna Rutilio Escandón, se empañó nuevamente y esta vez no fue por el grave problema de la migración. Como se recordará, fueron asesinados dos encuestadores de Morena, mientras uno más permanecía en calidad de desaparecido, pero no dejó de llamar la atención que ni así, el gobierno de esta errada y llamada Cuarta Transformación y su flamante “corcholata”, ahora coordinadora, Claudia Sheinbaum, aceptaron que en México se vive un grave problema de violencia en la que la “estrategia” de los “abrazos, no balazos” no ha servido para nada. Ante este preocupante escenario, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Taddei, prendieron “focos rojos” e hicieron hincapié en que la organización del proceso electoral del 2024, no depende sólo del Instituto, sino que también están implicados, el Estado, partidos y ciudadanos, por lo que hicieron un llamado a que prevalezca la paz y armonía. “En un Estado democrático, la responsabilidad de organizar las elecciones es de naturaleza compartida”, expuso la señora Taddei a nombre de todos los consejeros y añadió: “Este Consejo General hace un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe este proceso electoral iniciado el 7 de septiembre”. Y más difícil lo que se viene.

*** En la semana que cierra, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en su afán de conseguir la candidatura del Frente Amplio Por México al gobierno de la Ciudad de México provoca conflicto en los lugares que se presentan. Primero, estuvo en la Central de Abasto, donde salió por cuerdas e igual sucedió ayer, cuando la señora Cuevas estuvo por los rumbos de la alcaldía Gustavo A. Madero. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com