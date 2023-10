Elon Musk y el agua en NL

Ángel Soriano

La ubicación de la mega empresa de Elon Musk en NL para fabricar autos eléctricos fue manejada con fines políticos por el gobernador aspirante presidencial Samuel García, más allá de las posibilidades reales de acoger un gran proyecto en beneficio de la entidad y del país, que requieren de una inmensa infraestructura que no puede realizarse de la noche a la mañana.

Musk demostró a Samuel García -quien pretendía hacerlo su compadre-, que es diferente la realidad y los intereses políticos, y si no hay la infraestructura suficiente para instalar sus macroempresas, simple y sencillamente no se instalan, pues no pondrá en riesgo sus cuantiosas inversiones para favorecer las aspiraciones de un gobernante.

Y no es sólo la falta de infraestructura, sino la creciente inseguridad en Nuevo León que se ubica ya entre los estados más inseguros del país, tanto por la omisión de las autoridades como por ser una de las entidades más pobladas, con una inmensa zona metropolitana donde convergen todo tipo de problemas: vialidad, vivienda, servicios, seguridad.

Aunque la decisión no está aun tomada, Musk deberá despejar las dudas en las próximas horas o días, para saber si NL y su gobernador tienen la capacidad suficiente para enfrentar un reto de este tipo, de dar las garantías suficientes a las macroempresas o todo es producto de la ilusión y del engaño, como nos han acostumbrado nuestros gobernantes.

TURBULENCIAS

Sandra Cuevas sigue causando escándalos

Producto de la publicidad que le originan sus frecuentes escándalos, la alcaldesa con licencia en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tendrá que demostrar el origen lícito de las motocicletas en las que se desplazan sus escoltas y la que ocupa ella en campaña política, la cual, se dice, es propiedad de la alcaldía. El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, asegura que las motos carecen de placas y sólo tienen permiso provisional expedido en el estado de Guerrero, además de que no tenían permiso de los administradores para acceder a la Central de Abasto, donde ocurrió el zipe zape al inicio del recorrido proselitista de Cuevas por la capital del país en busca de su nominación a la jefatura de Gobierno por parte de la alianza PRI-PAN-PRD, aunque los dirigentes han advertido que no la tomarán en cuenta… La plana mayor del Heróico Colegio Militar concurrió a la sede del Congreso de Oaxaca a la inscripción en letras doradas de la institución, como un homenaje a su disciplina, lealtad y de la defensa de la soberanía nacional, expresó el gobernador Salomón Jara, que junto con el presidente de la Jucopo, Luis Alfonso Romo y la Mesa Directiva presidieron la sesión solemne en San Raymundo Jalpan… La senadora hidalguense Xóchitl Gálvez compareció en la UNAM para aclarar dudas respecto a su trabajo académico para obtener su título de ingeniera y ofreció realizar un nuevo trabajo actualizado para demostrar sus conocimientos y la validez de sus conocimientos, aun cuando tiene que dudas otros hechos en los que se encuentra involucrada… Es importante la aclaración y la decisión de despejar dudas, pues al pueblo de México le urge contar con autoridades legítimas que no incurran en las tradicionales maniobras para burlar las reglas para la obtención de este tipo de documentos. Ojalá y la magistrada Yasmín Esquivel tuviera la calidad moral suficiente para hacer lo mismo, pues no es posible que una impartidora de justicia ocupe un cargo sin acreditar la legitimidad de su título profesional… Importante decisión del presidente López Obrador de acabar con las concesiones y privilegios a poderosos empresarios que todavía mantienen en rehén al país.

