Sube a 3.7 millones la cifra de menores que trabajan en México

Hay 2 millones en labores peligrosas

De acuerdo con los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, en México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan. De estos, la mayoría de ellos, unos 2 millones, realiza labores no permitidas o quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo, reveló que en 2022, de los 28.4 millones de menores que rhay en el país, el 13.1% realiza alguna actividad considerada como trabajo infantil, cifra que es 1.7% mayor que en 2019 cuando de los 28.5 millones menores mexicanos, 3.3 millones realizaban algún trabajo infantil.

Otro dato que se destacó durante la presentación de esta encuesta, es que en general en 2022, durante la pandemia de Covid-19, se registró también un aumento de los menores de edad que se sumaron a realizar quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, durante horarios prolongados y expuestos a riesgos.

La ENIT 2022 estimó que 1.9 millones de entre 5 a 17 años realizaron este tipo de trabajo infantil, lo significó 409,000 niñas, niños y adolescentes más que en 2019.

Mientras que 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que aún no cumplían con la edad mínima legal para trabajar, se dedicaron a trabajar en ocupaciones peligrosas, una cifra similar a 2019, que fue de 2.0 millones.

La encuesta realizada por el Inegi, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que uno de cada 10 niños en el país realizó algún tipo de trabajo infantil en 2022.

Lo que representa una tasa de ocupación de 13.1%, la mayor desde 2015. En 2015, la tasa de trabajo infantil se ubicó en 12.3 %,, en 2017 disminuyó a 11 % y en 2019, 11.4%.

Estados con mayor y menor trabajo infantil

Por entidad federativa, las tasas más altas de trabajo infantil se presentaron en Guerrero, con 24.5 %; Chiapas, con 20.8 %, y en Nayarit, con 19.1%. Mientras que los estados que registraron las tasas más bajas fueron: Ciudad de México, con 4%; Coahuila de Zaragoza, con 6.4 %, y Baja California, con 6.5 %

Si bien, la presencia de niños en ocupaciones no permitidas fue mayor que la de las niñas, con 1.3 millones de niños (72%) y 0.5 millones de niñas (27 %), en los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, la participación de las niñas fue mayor, con 0.9 millones de niñas (56%) y 0.7 millones de niños (44%). Al presentar los datos de la ENIT 2022, Graciela Márquez, presidenta del Inegi, destacó que las principales razones por las que los niños trabajan en labores no permitidas, fueron por gusto o por ayudar (31.55%), para pagar la escuela o sus propios gastos (22.7%) y para aprender un oficio (15.2). Los sectores en los que se concentró la población infantil en ocupaciones no permitidas fueron el agropecuario (33%), servicios (23.2%) y comercio (21.5%).

Le siguen la industria manufacturera, extractiva, o electricidad, gas y agua (12.5%), y construcción (7%), mientras que el restante 2.9% aparece como “no especificado”.

Las principales actividades en ocupaciones no permitidas fueron trabajos de apoyo en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (33.3%) ocupaciones relacionadas con la minería, construcción e industria (25.7%), y comerciantes o empleados en ventas (15.3%).