Osorio Chong, Ruiz Massieu, Ramírez Marín y Omar Fayad, se venden al mejor postor

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“No se puede chiflar y tragar pinole”, reza un conocido refrán, lo que se puede aplicar perfectamente a los personajes que la semana pasada fueron expulsados del PRI. Y es que gente como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Avila, Marco Mena, Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Armenta y Omar Fayad, entre otros, quisieron hacer eso en una maniobra —mal disfrazada de democracia— en la que dejaron en evidencia que se venden al mejor postor, una vez que comprobaron que no pudieron adueñarse del PRI, como era su pretensión inicial.

Ahora, todos estos distinguidos ex priistas, voltean la mirada hacia diferentes direcciones, buscando algún asidero, como por ejemplo, Movimiento Ciudadano; una de las rémoras de Morena, el PVEM, y en general, a donde sea con tal de tener algún coto de poder, por mínimo que éste sea, que les permita sobrevivir en 2024.

El problema de estos personajes es que no se han detenido a pensar que en Morena, que es el partido al que finalmente tocan la puerta tan humildes como serviles, no tienen nada garantizado. O sea, no deben sorprenderse de que los utilicen —si es que para algo le sirven al oficialismo— para luego desecharlos.

Si creen que llegarán al partido guinda o a cualquiera de sus rémoras y luego, luego ocuparán una candidatura, es que estos distinguidos ex priistas no conocen la dinámica con la que se mueve Morena. Primero prometen “el oro y el moro” y luego dan con la puerta en las narices con la famosa frase: “gracias por participar”, además de que nada les gustará a los integrantes del ala más radical del morenismo que lleguen unos oportunistas como lo son Miguel Ángel Osorio y compañía, y les arrebaten posiciones que suponen que les pertenecen por ser “morenistas puros”. Pero, en fin, quienes dejaron las filas del Revolucionario Institucional, como ya se destacó, trabajan para el mejor postor sin empacho alguno. Aquí la pregunta es: ¿cuál será su premio?, porque no sólo en los corrillos políticos, mucho se comenta que dicho premio tiene ya varios ceros.

Y la actitud de estos destacados y serviles personajes es la soberbia, pues se han dado a la tarea de subestimar su expulsión a la voz de que ellos ya habían dejado las filas del PRI con anterioridad y que en todo caso, se trata de una decisión incongruente tomada por el Consejo Político Nacional del tricolor.

En este punto, habría que precisarles a tan distinguidos y oportunistas personajes, que la incongruencia, a todas luces, proviene de ellos y se nota que esa es otro de los signos que los ha venido caracterizando a lo largo de sus respectivas carreras políticas.

Y en este sentido, el dirigente nacional del priísmo, Alejandro Moreno Cárdenas, fue contundente al señalar que: “En un partido político como el nuestro, se tiene que escuchar cuando hay señalamientos, voces que piden que la Comisión de Justicia Partidaria atienda los temas internos de nuestro instituto político. Son temas que se fueron planteando durante el tiempo en que fueron ocurriendo estos comportamientos, los militantes acuden a la Comisión de Justicia y la Comisión tomó una decisión y eso lleva sus tiempos y sus momentos, y bueno, tomaron esa decisión y se comunica al Consejo Político Nacional y el Consejo aprueba y valora la decisión que se tomó”.

Miguel Ángel Osorio, a quien parece que ya se le olvidó por qué lo quitaron de la coordinación del PRI en el Senado de la República, y el resto de legisladores y ex gobernadores, acabarán siendo meros instrumentos del oficialismo y se quedarán sin nada en las manos. Al tiempo

Municiones

*** Mediante sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, manifestó su solidaridad con los familiares de los 21 connacionales originarios de Campeche que lamentablemente se encuentran atrapados en la zona de Israel y Palestina. Es, señaló Moreno Cárdenas, una “preocupante y triste noticia”, al tiempo que agregó: “deseamos que se encuentren bien y que pronto estén de vuelta en casa”. Antes, el líder nacional del PRI condenó y manifestó su repudio a los actos terroristas y acciones del grupo Hamas en contra de Israel, “Mi solidaridad con el pueblo Israelí y la Comunidad Judía en nuestro país. El terror y la violencia jamás serán la vía para dar solución a los conflictos”, concluyó.

*** Este grupo de campechanos en Israel, encabezados por el padre Efraín Rosales, informaron que se encuentran resguardados en un hotel de Jerusalén, “bendito Dios hay peligro, pero nos encontramos bien”. Esto, ante los ataques del grupo palestino Hamas.

*** Interesante escenario se dará de cara al 2024 y provocará reajustes en los diversos partidos y en general, en el escenario político nacional, pues Instituto Nacional Electoral, (INE), que preside Guadalupe Taddei, está a punto de ordenar a los partidos políticos postular a cinco mujeres en las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo que provocará debates internos, sobre todo en Morena respecto a qué candidatos varones se retirarán y si en realidad están dispuestos a hacerlo y quiénes toman alguna otra alternativa. Por lo pronto hoy, en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, se analizará con lupa el tema.

*** De cara el próximo proceso electoral, la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, consideró necesario fortalecer la concertación política, a fin de promover y asegurar un clima de paz para las próximas elecciones, por lo cual pidió al jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, abstenerse de intervenir en las elecciones. Sin embargo, la perredista reculó y pidió al Ejecutivo local “mejor sí meter las manos, pero en el proceso interno de su partido, porque están en vías de cometer un error de pragmatismo, de esos que les puede costar el partido mismo”, enfatizó al presentar el posicionamiento del PRD al V Informe de Gobierno capitalino. Además, le advirtió que el partido del sol azteca, “no dude que seguiremos siendo una oposición crítica, responsable e independiente, pues nos une un anhelo profundo de verdadera transformación”, dijo.

Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, representante del Ejecutivo federal, y Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la CDMX, la legisladora le aclaró a Batres Guadarrama, que el grupo parlamentario del PRD en el Congreso local “está guiado por los ideales libertarios que han inspirado a los movimientos sociales de izquierda de esta ciudad y así nos seguiremos conduciendo”.

morcora@gmail.com