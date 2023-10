Encuestas, en duda

Desde el portal

Ángel Soriano

A pesar de que el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pidió pruebas, el ex canciller Marcelo Ebrard sostiene que los resultados de la encuesta para elegir al coordinador(a) del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación ya estaban listos antes del conteo, lo cual pone en duda la legitimidad del proceso.

Ebrard ha documentado las irregularidades y ha pedido a las instancias partidistas reponer el proceso, también a las autoridades electorales que han tomado nota, esperándose los resultados definidos -que están en marcha-, de acuerdo al mismo Mario Delgado, ex secretario de Finanzas del aspirante presidencial, en la administración del GDF.

La confrontación de los ahora adversarios no es sólo como dirigentes políticos, sino que involucra a todo el procedimiento en marcha en Morena para seleccionar a sus candidatos a los 20 mil cargos en disputa para el 2024 y de no ser aclarado, la legitimidad de los elegidos estará en duda “y se echará a perder el movimiento”, de acuerdo a Ebrard.

Y no sólo estará en duda el procedimiento interno de Morena para seleccionar a sus abanderados, sino incluso el resultado de la votación final del 2 de junio de 2024, pues el que manipula una encuesta puede hacer lo mismo en una elección constitucional y el riesgo de perder la credibilidad en los procesos electorales es alta.

TURBULENCIAS

AMLO aboga por Mario Villanueva

Tras 28 años en prisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su gira por Quintana Roo, ofreció a los familiares del ex gobernador Mario Villanueva Madrid que seguirá abogando por la libertad del veterano líder cenecista recluido al ser involucrado en diversos delitos federales. AMLO sigue dando la batalla ante el Poder Judicial que le juega las contras en cada litigio que emprende… Francisco Chíguil solicitó licencia como alcalde en la Gustavo A. Madero para unirse a la candidatura de Clara Brugada que, de acuerdo a los capitalinos, tiene mayores posibilidades de suceder e Martí Batres en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ante la nueva embestida que sufre el ex jefe policiaco Omar García Harfuch y el fantasma de la Covid-19 que persigue al ex subsecretario Hugo López-Gatell… La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enumeró ante el presidente Andrés Manuel López Obrador los beneficios que obtendrán artesanos(a) y agricultores de la entidad, al tener acceso directo al mercado de consumo con la apertura de nuevas vías de comunicación para dar salida a sus productos que antes eran comercializados a bajo precio y acaparados por unos cuantos… Felicidades a Roberto Zamarripa, nuevo director editorial general de Reforma, que sustituye a Juan E. Pardiñas, en momentos difíciles que enfrentan los medios de comunicación en sus relaciones con el Estado mexicano… Aunque en Chiapas se da por hecho que el nuevo abanderado del comité de defensa de la Cuarta Transformación será el senador Eduardo Ramírez -para compensar la exclusión de Alejandro Armenta en Puebla-, se incluyó a la empresaria Patricia Armendariz en el grupo que participará en la encuesta, pero ya se sabe que sólo son de acompañamiento, pues de acuerdo al ex canciller Marcelo Ebrard los resultados ya están listos… El Congreso Local de Oaxaca reformó la Ley Estatal de Salud para armonizarla con la federal en materia de prevención del cáncer en la niñez,lo cual reducirá la morbilidad y centrarse en la prevención, pues si se detecta a tiempo es 100% curable, señaló la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, que promovió la iniciativa… No nos vamos a distraer con construir un pedazo de muro, señaló el embajador de EU en México, Ken Salazar, al descartar que la administración del presidente Biden tenga como propósito reanudar tan ineficaz obra impulsada por los republicanos a efecto de gastar el presupuesto autorizado por el Congreso. De acuerdo al presidente López Obrador, cada presidente estadounidense construye 36 kilómetros de muro en una frontera de 3,180 kilómetros entre México-EU.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista