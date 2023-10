Xóchitl Gálvez no se desinfla, pero debe cuidar varios detalles

El que debería de “morderse la lengua” es Octavio Romero, de Pemex

En esta semana que inicia, todo indica que Morena y rémoras que lo acompañan seguirán con la campaña de que la coordinadora del Frente Amplio Por México (FAM), Xóchitl Gálvez, se va desinflando, esto, para darle más espacio ni más ni menos que a su flamante coordinadora, Claudia Sheinbaum, que continúa con una campaña en la que se nota que tiene a su disposición los recursos que le puede proporcionar el Estado. El tiradero de dinero es más que evidente y contrasta con las muchas necesidades que tiene el país, así que podría concluirse que la señora Sheinbaum se volvió una más de las prioridades que deben sumarse al grupo de “elefantes blancos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el inútil Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería que no refina, Dos Bocas, y el destartalado Tren Maya, así que el tabasqueño ¿con cuál de estas magnas obras equiparará el Presidente a quien siempre fue su carta favorita?

Y ante este panorama, Xóchitl Gálvez ya contestó a esta campaña a la voz de que ni está sola ni está desinflada, como quisiera esta errada y llamada Cuarta Transformación. Lo que sí, es que la senadora panista hizo muy mal en haber dejado “colgados” a un grupo de importantes empresarios de León, Guanajuato, sin ninguna explicación de por medio y definitivamente, esos son detalles que debe cuidar la panista.

Lo cierto y como la propia senadora Gálvez lo señaló, el país vive una gran reconciliación que necesita de grandes aliados, como son los ciudadanos, organizaciones sociales y también de los partidos que conforman el PAN, de Marko Cortés; el PRI, de Alejandro Moreno, y el PRD, de Jesús Zambrano.

No sobra apuntar que dichos institutos políticos han escuchado las voces de millones de mexicanos y supieron colocarse a la altura de las circunstancias para cambiar sus formas y costumbres de hacer política.

Asimismo, Xóchitl Gálvez subrayó que en esta etapa del proceso, se busca una gran reconciliación nacional y para ello es indispensable contar con los partidos políticos, sin soslayar la propia ciudadanía, porque entonces, no estaría completa la fórmula.

También tuvo tiempo la senadora panista para enviar mensajes a su adversaria Claudia Sheinbaum. En este sentido, indicó que la decisión de cara a 2024, no la van a tomar las encuestas sino los ciudadanos. Esto viene a colación por aquellas cifras que resultan hasta irrisoria que ponen a la coordinadora morenista muy, pero muy arriba de la legisladora panista que dio a conocer la semana pasada un importante periódico. No cabe duda que el que paga, simplemente manda a hacer trajes a la medida, ya lo dice aquel refrán: “las encuestas son de quien las compra”.

*** Muy grandes, enormes le quedarán los zapatos al senador Héctor Vasconcelos, que fue propuesto por el presidente López Obrador para relevar ni más ni menos que a Juan Ramón de la Fuente como Embajador de México en la ONU. Como se recordará, a los inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, mucho se mencionó el nombre del senador Vasconcelos para llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ahí tampoco daba el ancho. Por cierto, al proponerlo, el Presidente dijo textualmente sobre el senador: “es una gente muy preparada, tiene doctorado en Harvard”. De nueva cuenta no faltará quien le recuerde al tabasqueño que hace dos años, en su guerra contra los aspiracionistas y los “fifís”, declaró enfático que los que estudiaban en Harvard sólo aprendían a robar y que eran parte del grupo de neoliberales, mañosos y privilegiados, en suma, traidores a la Patria los llamó, dado el individualismo que los caracteriza y que le dan la espalda al “pueblo bueno y sabio”, según López Obrador, así que ahora, ¿de qué presume con el senador Vasconcelos?

*** Y en las comparecencias de los siempre flamantes integrantes del gabinete -legal y ampliado- de esta errada y llamada Cuarta Transformación, definitivamente, el saldo no es muy bueno que digamos y así le pasó al silente director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que compareció en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Energía y donde tuvo la osadía de negar que el gobierno de su jefe, le haya dado petróleo a naciones como Cuba. “Ha habido un endeudamiento muy importante (en Pemex). No solamente nosotros no endeudamos a Pemex, lo hemos desendeudado y quienes critican a Pemex como la empresa más endeudada del mundo se deberían de estar mordiendo la lengua”. Pues Octavio Romero debería de ser el primero en hacer ese doloroso ejercicio porque, de acuerdo a información de la Universidad de Texas, el inquilino de Palacio Nacional ha enviado, en lo que va del presente año, alrededor de 200 millones de dólares en petróleo a Cuba. Recientemente y lo más probable es que el director de la paraestatal ni enterado está, el gobierno de Estados Unidos, a través del Banco de Exportaciones e Importaciones, canceló un préstamo de 800 millones de dólares para Pemex porque descubrieron que López Obrador regala petróleo a Cuba, así que ¿cuál desendeudar?

*** ¿Y eso es bueno o malo?, se debería preguntar Clara Brugada, quien aspira a ser la coordinadora de Morena en la Ciudad de México, porque ella misma nombró como su vocero al senador César Cravioto, “un compañero comprometido con los valores de Morena, profundo conocedor de la ciudad y excelente legislador. César viene a fortalecer nuestro mensaje y nuestra propuesta”, puso en sus redes sociales la alcaldesa con licencia de Iztapalapa. Según se sabe, Cravioto no tiene un expediente muy limpio que digamos en la CDMX, cuestión de recordar el temblor del 2017, por ejemplo.

*** Qué tal que otro de los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno capitalino, el siempre flamante Hugo López-Gatell, por sus redes, ya de plano imitó a Xóchitl Galvez y se montó en su bicicleta, con casco y otros aditamentos, para transportarse de un lado a otro y conceder entrevistas en las que presenta su programa Humanizar la Ciudad. Otras cosas debió haber humanizado, quien es conocido también como el “doctor muerte”, durante la pandemia y con los niños con cáncer y las mujeres con cáncer de mama. Nada hizo este impresentable personaje para que entren a México a las farmacias, las vacunas modernizadas contra Covid, ahora que no salga con sus “baños de pureza”.

