¿Contabiliza INE cuentas de pre precampañas?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SE HAN REBASADO-. Sin más elementos que las tomas de televisión y crónicas documentadas de reporteros asignados, se deduce, sin embargo, que los costos de las concentraciones masivas en apoyo a la abanderada de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se estiman en millones de pesos.

Con las medidas legaloides que les ha caracterizado, tanto a dirigentes como a integrantes de los equipos de trabajo de la aspirante de la Cuarta Transformación, así no se les crea, dirán que no están en campaña y que la ex jefa de Gobierno aún no es candidata, pero en este caso es el partido quien debería transparentar ante el árbitro electoral, el INE, esos gastos millonarios que se viene haciendo, cuando menos en el último mes.

La última manifestación de fuerza la dio Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Colima, tierra nativa del gerente de este partido, Mario Delgado Carrillo, apenas este fin de semana, presumiendo en dicha concentración la fuerza del comando guinda, con la sonrisa más espontánea del citado hijo predilecto de esta pequeña entidad, geográficamente hablando.

Ya suenan muy gastados los cálculos de tantos pesos cuesta “acarrear” a una persona, tantos pesos la renta de un autobús, además de los consabidos apoyos alimentarios y reparto de utilitarios para mujeres y hombres simpatizantes, quienes son los primeros en lanzar coros de las porras, casi uniformes, de Claudia presidenta, repetidas decenas de veces en el mitin.

Incluso se manejó la información de la volcadura de un autobús con “pasajeros”, cuyo destino era el evento pro Claudia, del que no se supo mayor cosa.

¿Y EL INE?, BIEN GRACIAS-. En la semana que pasó, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en una de tantas declaraciones, pues se ha dedicado a hablar más que a actuar, dijo muy oronda que EL INE NO HA SIDO REBASADO, por lo que a tan tajante declaración habría que preguntarle cuántas sanciones ha emitido contra el Presidente de la República que a diario viola la ley cuando echa porras a sus afines y no se cansa de atacar a los divergentes.

IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD son los adjetivos que sobresalen en los distintos artículos de las leyes del INE, observadas por todos, menos por el jefe del comando guinda.

En otro de sus muchos pronunciamientos de trabajo interno, la Taddei conminó a sus colaboradores a actuar con PULCRITUD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, medidas que, sin menospreciar, parece que no son puntos débiles de la burocracia electoral, pero en fin.

El INE si debería tomar como medida inaplazable contabilizar los gastos de las aspirantes presidenciales, sobre todo de quien a todas luces se siente y se ve sobrada, hasta en gastos.

