Elizabeth Mateos y sus pasiones: la política, el deporte y la cocina

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Las próximas elecciones, las más numerosas y competidas que se llevarán a cabo en 2024, significarán para algunos un serio desafío, pero no para la diputada y psicóloga Elizabeth Mateos Hernández, quien asegura que ganará en Iztacalco si los resultados del proceso interno de Morena la favorecen. De buen humor y con una actitud dinámica y vivaz, dice que conoce como la palma de su mano la alcaldía que gobernó de 2012 a 2015, periodo en el que recibió algunas críticas a su gestión y que hoy han quedado atrás.

En entrevista, habla de su futuro inmediato, de sus aficiones y gustos culinarios.

¿Cuáles son sus objetivos?

Participar con todo el ímpetu y entusiasmo en la encuesta que realizará Morena para ir por la alcaldía Iztacalco”.

¿Muy segura de ganar?

“Por supuesto. Estoy segura de ser la única con capacidad de ganarle a cualquier candidato o candidata que vaya a definir el Frente; ya lo demostré con trabajo en la elección del 2021…”

Sin jactancia, reitera:

“Si. Soy la única con capacidad para ganar. Con otro candidato, que no sea yo, los resultados serán desastrosos y Morena no puede darse ese lujo”. Es optimista porque dice que cuando compitió para la elección de 2018 a la jefatura delegacional por el PRD, “aunque perdimos, evidentemente por la gran fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador y el arranque que tuvo en todo el país, me hizo sentirme orgullosa porque subí el número de votos a más de 20 mil adicionales. Eso, para mí, significa que la gente de Iztacalco me acepta”.

Dijo que tiene el apoyo de la gente porque llevó a cabo varios programas a favor de la mujer, de los jóvenes, de los niños y de los estudiantes; hoy, cuando camino por las calles de la alcaldía, los vecinos me preguntan por el programa “Caminando por la Educación”.

¿En qué consistió este programa?

“En dotar a todas las escuelas primarias de uniformes y calzado; y a las secundarias, de tablets”.

De llegar a la alcaldía ¿en cuáles temas se enfocaría su gobierno?

“En el tema del agua, la recuperación de espacios públicos, el bacheo de calles, los tiraderos a cielo abierto y el empleo”.

¿Y la inseguridad que lacera no sólo a Iztacalco sino a la ciudad, a todo el país?

La diputada Mateos Hernández admite que es preocupante y aunque es un asunto que compete a los gobiernos central y federal, “no podemos decirle a la gente no me toca”. Lo que haríamos es comprar más patrullas, contratar más policías y sumar esfuerzos con el gobierno central.

Destacó que la prevención del delito es importante y para ello buscaría que policías viajen en el transporte público a fin de inhibir la acción de los delincuentes.

“Pero también habremos de enfocar nuestros esfuerzos en actividades culturales y recreativas que alejen a la juventud de tentaciones que puedan conducirlos por el mal camino”, señaló.

Elizabeth Mateos, del Partido Acción Parlamentaria de Mujeres Demócratas, que antes defendió los colores del PRD y hoy se ha sumado a Morena, se reserva el derecho de opinar acerca de su preferido para el gobierno de la Ciudad, si Clara Brugada o Omar García Harfuch. En otra parte de la entrevista se le preguntó sobre su deporte o pasatiempo favorito?

“Ahora estoy corriendo en bicicleta en el autódromo Hermanos Rodríguez, lo más temprano que puedo. Quiero formarme el hábito del ejercicio para una vida más saludable, bajar de peso y adquirir condición física”.

¿Le gusta el cine?

“Si, claro. Voy a la Cineteca. Me gustan las películas del director estadounidense Tim Burton. Desde luego también las de…¿cómo se llama…? (es que desde que me dio el Covid se me olvidan los nombres, confiesa).

No tarda en recordar que se trata de Quintín Tarantino, de quien destacan filmes como Había una vez en Hollywood, Tiempos Violentos y Perros de la calle. “Soy fanática de Tarantino”.

También le gustan los filmes de Akira Kurosawa, uno de los más célebres directores de cine de Japón.

¿Qué tal la música?

“Me gusta de todo, desde Los Terrícolas y Los Solitarios, hasta el rock. Soy muy rockera. Me encantan Caifanes y Soda Stereo.

Obviamente Beatles, Creedence y Rolling Stones. Sus libros de cabecera son Las 48 Leyes del Poder, de Robert Greene, y Fouché, el genio tenebroso, de Ztefan Zweig. Su escritor favorito es el peruano Mario Vargas Llosa, autor de Conversación en la catedral y Cinco esquinas.

¿Los políticos también cocinan?

“No sé si todos, yo sí. Mi platillo predilecto son las enchiladas, me gusta el picante, de habanero para arriba”.

Así concluyó la entrevista con quien por ahora vive “felizmente soltera”, para incorporarse a una sesión más en el Congreso capitalino.

lm0007tri@yahoo.com.mx