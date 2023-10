Se le descompuso el reloj a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No puede hacer en un año lo que no hizo en cinco

Bendito regalo le dieron a Ebrard en su cumpleaños

No cabe duda que el reloj ya se le descompuso al presidente Andrés Manuel López Obrador y el del celular, tampoco le sirve. Este razonamiento viene a cuento porque por lo que se nota, el inquilino de Palacio Nacional quiere hacer en un escaso año que le queda a esta errada y llamada Cuarta Transformación, lo que no pudo hacer en cinco, tiempo que se le fue al tabasqueño en puras promesas, errores y pifias.

Ello porque ayer estuvieron en el gustadísimo “stand´-up” mañanero, 21 gobernadores morenistas para signar un acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, mediante el cual, ratifican su adhesión al IMSS-Bienestar y hasta pronósticos se hicieron; que ese ambicioso sistema de salud estará listo para marzo del 2024.

Lo que en realidad querían los gobernadores emanados del partido guinda, era posar para la foto junto a su jefe, el presidente López Obrador, quien, eso sí, justificó con pura palabrería a la voz de que esta errada y llamada Cuarta Transformación, ha venido trabajando para tener un sistema de salud pública “de primera”. Ya no dijo el inquilino de Palacio Nacional que como el de Dinamarca, porque esta última frase está más que sobada y choteada a grado tal, que, al igual que aquello de los “abrazos, no balazos”, se ha convertido en motivo de burla hacia el tabasqueño que olvida que las palabras nunca van a sustituir a las acciones.

Las justificaciones continuaron en esa emotiva ceremonia y López Obrador insistió en que la construcción del Programa IMSS-Bienestar no ha sido cosa fácil. Pero lo cierto es que desde los tiempos del Insabi, construido o consolidado, no hay nada y como se anotó en líneas anteriores, otra cosa que tampoco les queda a los del oficialismo es tiempo.

Y aún así, el de Tepetitán lanzó —por otra parte—, una amenaza para que el tren vuelva a ser un vehículo que transporte personas y que tiene que ser eléctrico. ¿Y cómo pensará López Obrador hacerle para cubrir al país de una red eléctrica, si ni siquiera ha podido terminar su destartalado Tren Maya, que ha duplicado y luego triplicado sus costos?

Municiones

*** Bendito regalo recibió ni más ni menos que Marcelo Ebrard en su cumpleaños número 64 y puede decirse que es “fuego amigo”, o más bien “fuego ex amigo”, porque los misiles surgen desde adentro de Morena, que han hurgado en los expedientes de la tragedia de la Línea 12 del Metro y algunos presuntos negocios no muy limpios que digamos. El ex canciller se ha perfilado como el perfil perfecto para cargar hasta con las culpas de la “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum, que también tuvo responsabilidad en esa tragedia; una muestra es la manera en la que defendió, “con uñas y dientes” a la flamante ex directora del Metro, Florencia Serranía, y luego las fallas que se han registrado antes de que ella dejara el gobierno de la Ciudad de México, en prácticamente toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Total, el chiste es buscar que otro y no la señora Sheinbaum, sea el pagano. ¡Qué tal!

*** Otro de los distinguidos personajes que incorporó Clara Brugada, aspirante a ser la candidata de Morena al gobierno de la CDMX, fue al ahora alcalde con licencia de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíiguil. Pues con esas nuevas adquisiciones, se comenta en los corrillos políticos, lo más probable es que Brugada simplemente, ahonde más la distancia entre ella y el puntero Omar García Harfuch.

*** Entrevistaron en el Senado de la República a Xóchitl Gálvez, sobre aquella medida del INE de que haya cinco candidatas a gobernadoras mujeres y cuatro hombres, a lo que contestó la coordinadora del Frente Amplio por México: “Pues mira, yo estoy convencida que hay un proceso para que podamos fortalecer la presencia de las mujeres. O sea, ahorita hay más gobernadoras, ya hay dos aspirantes (mujeres) a la Presidencia. No me gusta que estén tomando cinco y cinco, ya tomando en cuenta que vamos a ir una mujer por los partidos, pero yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar los partidos. O sea, yo en ese sentido, pues entre más mujeres participemos, pero que también tengamos la posibilidad de competir fuerte. Yo creo que eso sí es importante”. Se sabe que, por ejemplo, en Morena no están muy conformes con esa decisión porque habría hombres que verían difuminarse sus aspiraciones, como por ejemplo, Ricardo Shieffield, de Guanajuato, que se salió del PAN porque no lo hicieron candidato y ¿qué va a hacer el ex titular de la Profeco si pierde una vez más, dejar las filas de Morena o apechugar? En fin, la especie que corre en los corrillos políticos, es que el partido oficial enviará candidatas a estados donde calculan que perderán, como pudieran ser el propio Guanajuato y Morelos. ¿Será?

*** Y respecto a que las circunstancias ameritan que la senadora Xóchitl Gálvez relance su campaña, la panista respondió: Sí, voy a seguir caminando el país, pero tengo que ser muy cuidadosa que no los vayan a tomar como actos anticipados de campaña, porque realmente ahorita no hay un proceso electoral iniciado. Elegimos a la coordinadora del Frente Amplio. Estoy yendo a construir, a reunirme con ciudadanos, a reunirme con los partidos, pero está acotado a eso”.

*** Quién sabe qué se podría decir de este hecho, si son ironías de la vida, de la historia o de la política, el caso es que un Tribunal Colegiado otorgó un plazo de 15 días al Primer Tribunal Colegiado de Apelación para dar cumplimiento al amparo que concedió ni más ni menos que a Mario Aburto Martínez, y que dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que se le dictó allá en el lejano año de 1994 por el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta. Cuántas cosas remueve ese hecho, sobre todo, a quienes tuvieron la oportunidad de vivirlo y una y otra vez se revive aquel fatídico episodio registrado en Lomas Taurinas, en Tijuana, cuando fue ultimado el ex candidato presidencial y días antes, en el Monumento a la Revolución que encabezó Colosio, con su discurso, “Yo veo un México…” cómo se reflejaba una enorme cruz, que muchos atribuyeron como un aviso de la tragedia que vendría tan sólo, unos días después. Justo cuando se cumplieron 30 años de ese artero crimen. De ahí, el asesino confeso de Colosio Murrieta, literalmente se aisló; no recibía visitas de nadie, ni siquiera sus familiares y tampoco hablaba con nadie en el reclusorio.

morcora@gmail.com