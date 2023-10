Inoperancia de la ONU

Desde su fundación en 1945, la ONU ha sido un organismo ineficaz para mantener la paz mundial y sí, en cambio, se mantienen las tensiones entre las potencias que, desde inicios de la humanidad, se disputan la supremacía sobre el mundo para disponer de los valiosos recursos naturales de éste, materias primas para sus productos en grandes mercados.

Las luchas ideológicas, financieras, políticas y de dominio racial han impedido -e impiden- llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad de amplias regiones del mundo, para enfrascarse en una peligrosa carrera armamentista que, como hoy, mantienen al mundo al borde de una nueva conflagración de la que ningún país podría salvarse.

Renovar los mecanismos de participación de los asociados para que, en igualdad de oportunidades, tengan voz y voto en la Asamblea General para dirimir disputas y encontrar salidas civilizadas a los enfrentamientos que mantienen en alerta en el mundo: Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, China contra EU, en diferencias sensibles y riesgosas.

México, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará ser factor de paz y de negociación en la nueva disputa en el Oriente Medio y hace una convocatoria por la paz y en contra de la violencia, porque la ONU cumpla su propósito de garantizar la paz mundial y se evite más el sufrimiento de civiles hoy víctimas de la irracionalidad de algunos gobernantes.

En Palacio Nacional y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, 23 gobernadoras y gobernadores, firmaron el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar con el propósito de mejorar instalaciones, equipamiento y abasto de medicinas, además de personal médico especialista que se incorporará al Sistema IMSS Bienestar, ello representa una oportunidad para las y los mexicanos de abatir los rezagos en la materia, aseguró el Presidente de México. El gobernador Salomón Jara Cruz destacó que el proceso de federalización resolverá́ una de las demandas más sentidas de las comunidades, principalmente de las zonas rurales, por lo que ahora se contará con atención médica que requiere la entidad… Habría que advertirle a la embajadora de Israel en México, Ernat Franz Neiger, que aún cuando le asista el derecho a su país de defenderse ante una agresión de la magnitud como la sufrida por Hamas, no puede presionar a México -aunque a través de la SRE sí lo hizo-, para tomar partido en esa disputa, pues constituye una clara injerencia en los asuntos internos en nuestro país y a restarle autoridad moral en su objetivo de contribuir a la solución pacífica de los conflictos… El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encontrará una plataforma más renovada si finalmente Elon Musk instala sus fábricas de autos eléctricos en Santa Catarina y da con ello un espaldarazo político a sus aspiraciones presidenciales. García dice que México no merece a dos plagiarias, refiriéndose a la panista Xóchitl Gálvez y a la morenista Claudia Sheinbaum, cuyos plagios han sido debidamente documentados. Sheinbaum, en sus tiempos de estudiante de física, no imaginó que se iba a colocar como aspirante presidencial porque ¿Qué tiene que ver una estufa de leña de tres piedras para resolver problemas sociales tan graves como la falta de agua en Monterrey, la inseguridad en Michoacán, Chiapas y Guerrero, el problema migratorio, etc.? de lo que no tenía ni idea. Lo mismo que Xóchitl Gálvez, nunca tuvieron la más remota idea que iban a figurar en estos niveles para encarar los problemas sociales de México y el mundo… En Puebla, el senador Alejandro Armenta insiste en sus aspiraciones de ser candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, cuando ésta ya está decidida para el diputado Nacho Mier.

