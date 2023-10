AMLO se declara neutral, pero morenistas toman partido en conflicto de Medio Oriente

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Cada día se evidencian más las diferencias en el seno de la llamada Cuarta Transformación, ahora con motivo del grave conflicto en Medio Oriente.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pregona una política de paz y neutralidad, los diputados de su partido, Morena, y sus rémoras, toman partido y defienden los derechos del pueblo palestino y reivindican la lucha revolucionaria, en la figura del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, a 56 años de su muerte.

La decisión del primer mandatario mexicano de negarse a condenar el ataque de la organización radical Hamás le generó inclusive reproches de la embajada de Israel, la cual dio a conocer un comunicado en el cual lamentó que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante tal manifestación considerada como terrorista.

En respuesta, López Obrador pidió comprender que la postura de México siempre será en torno a la paz y no a la guerra.

Respecto de la declaración de la embajada israelí, el inquilino de Palacio Nacional respondió que “tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de cualquier nacionalidad, sea de Israel o de Palestina”.

“Respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá (el gobierno de Israel) comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios”, declaró el gobernante mexicano.

Como titular del Poder Ejecutivo, dijo, respeta los lineamientos determinados en el décimo apartado del artículo 89 constitucional que estipula: “… la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Los diputados de Morena ensalzan la revolución armada

Al contrario del mensaje con ánimo pacificador de López Obrador, los diputados de Morena y sus satélites del PT y PVEM impidieron que se aprobara una declaración que condenara los ataques contra civiles en el conflicto entre Israel y Hamás.

El tema, como reconoció en el salón de plenos la presidenta en funciones de la Cámara, Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, se discutió en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —el órgano de gobierno integrado por los coordinadores de todos los grupos parlamentario e integrantes de la Mesa Directiva— pero no se llegó a un acuerdo porque los representantes del sector oficialista se negaron a condenar el ataque de Hamás que desató la violencia, como lo solicitaba una parte bloque opositor.

Originalmente, en el pleno, la diputada priista Laura Barrera Fortoul propuso un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo en Medio Oriente, pues señaló que “las acciones terroristas son imperdonables, no podemos permitir que el odio tome las riendas, sus efectos destructores derriban toda solución pacífica de los conflictos como una salida sólida, constructiva y permanente en beneficio del progreso libertario e igualitario de la humanidad. Quien no lo condene, sin duda lo justifica”.

El ex priista y ex perredista, ahora “moreno” Leonel Godoy Rangel se opuso, al exponer la posición de su partido y aliados: en nuestro caso, no podemos de dejar de pensar, condenar, sin duda, lo que ocurrió con este grupo Hamás, pero también no dejar de pensar en el sufrimiento del pueblo palestino”.

A final de cuentas, se aprobó un minuto de silencio por las víctimas de esa guerra en Medio Oriente, pero sin condenar en particular a una de las partes.

Las expresiones en las filas de Morena y sus rémoras a favor de la lucha revolucionaria se escucharon durante la sección de efemérides de la sesión de la Cámara de Diputados, que estuvo dedicada a la memoria del afamado luchador “Che” Guevara, una de las figuras centrales de la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro Ruz.

La primera legisladora de la llamada Cuarta Transformación en exaltar la figura del Che Guevara fue la diputada petista oaxaqueña Margarita García García, quien aprovechó para dedicar loas al presidente López Obrador y remató al hacer votos porque “los mexicanos y mexicanas congruentes seamos más para que México siga saliendo de esa opresión de ustedes, los corruptos, los neoliberales que hoy siguen siendo hipócritas con el pueblo de México. Hasta la victoria siempre Che Guevara. Venceremos. Todo el poder al pueblo”.

El representante de Morena, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, también aprovechó la efemérides por la muerte del guerrillero argentino-cubano para dedicar elogios al presidente López Obrador.

El legislador “moreno” dijo que el principal homenaje que se puede dedicar al Che consiste en…“profundizar y analizar en el campo revolucionario, en este tiempo que estamos viviendo, en esta transformación. Sí, pacífica, pero construyendo una revolución de las conciencias en la vida pública de nuestro país”.

Enseguida recordó que “el Che vivió con solidez y sencillez, y lo demostró con sus actos de austeridad, en donde todo lo contrario pasa con la élite oligarca de nuestro país. En donde un Poder Judicial se resiste a entrarle a la austeridad republicana” y con esto desató una gritería de protesta, pero luego de la intervención de la presidenta de la Cámara para poner orden, retomó su perorata:

“Repito, en donde esa élite oligarca se resiste a entrarle a esta austeridad republicana que estamos proponiendo en la cuarta transformación. Porque la austeridad para el Che, no significaba pobreza, porque la austeridad para el Che significaba vivir dignamente. Normalmente como a la mayoría del pueblo trabajador.

“Porque la austeridad para el Che, es que se nos mida a todos como seres humanos y no por la capacidad de consumo. La austeridad significa sobriedad, hablar de cosas concretas, como la reforma judicial que estamos proponiendo para terminar con los grandes privilegios de unos cuantos en el Poder Judicial. Entender al Che y su espíritu de trabajo es un compromiso revolucionario, es rebeldía, es libertad y es justicia”, agregó Sánchez Rodríguez, para sentenciar:

“Por eso tenemos que luchar en esta vida, en nuestra patria y en el mundo para generar una nueva cultura, porque la libertad principal está en nuestra cabeza y en nuestra mente y esa es la mayor enseñanza que nos deja Ernesto Che Guevara”.

Prohibido enfermarse antes de marzo de 2024

Desde el inicio de su mandato, López Obrador prometió que tendríamos un sistema de salud de primera, “como en Dinamarca”, pero hasta ahora esa oferta no se ha materializado.

Ayer, el mandatario encabezó un acto tendiente a materializar ese ideal sistema de salud, para lo cual firmó un compromiso con 23 gobernadores de otras tantas entidades federativas, ceremonia que se transmitió como parte de su conferencia mañanera.

Allí el jefe del Ejecutivo Federal agradeció la presencia de los mandatarios estatales y aseguró que en el mes de marzo de 2024 el sistema de salud estará funcionando al 100 por ciento en beneficio de la población. Ojalá y sea así y no como el Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso Insabi al que se hizo tanta propaganda, pero que no logró ni llenar el hueco del desaparecido Seguro Popular, al grado que tuvo el mismo destino: fue cancelado.

“Queremos que a más tardar en marzo del próximo año ya esté funcionando al 100 por ciento todo el sistema, ya iniciamos, estamos avanzando”, comentó el Presidente.

Aparte de la firma del denominado Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, en realidad no hubo ninguna novedad, pues luego de la cancelación del Insabi, el propio inquilino de Palacio Nacional anunció que las tareas que tenía asignadas se trasladaban al IMSS Bienestar.

Según se informó, con este nuevo sistema, se atenderá a 53.2 millones de personas, cifra muy cercana a los 50 millones que, según cálculos de la oposición, quedaron desprotegidos al desaparecer el Seguro Popular y a los cuales no pudo rescatar el también evaporado Insabi.

