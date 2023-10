Impulsa UAEMéx atención a la salud mental a través de la Clínica Multidisciplinaria de Salud

Se estima que tras la pandemia por la Covid-19, el 39 por ciento de la población adulta padece ansiedad y depresión

Toluca, Estado de México.— La Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) invita a la comunidad universitaria y público en general a participar todos los viernes de octubre, a las 13:00 horas, en las distintas actividades en favor de la salud mental.

Las actividades están encaminadas a concientizar a niñas, niños, adolescentes y personas adultas sobre la importancia que tiene la salud mental para el desarrollo de los seres humanos.

En ese sentido, la encargada del área de salud mental de la CMS, Lorena Mejía Rojas, indicó que el viernes 13 de octubre se desarrollará la conferencia “Chicas y chicos al límite. Prevención del estado de ansiedad provocado por el uso de redes sociales”, durante la cual se abordará el impacto que tiene en la salud mental el uso de las redes sociales, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes.

Mejía Rojas detalló que en la conferencia se abordarán los tópicos de filtros que modifican la apariencia de los usuarios, realidades distorsionadas y manejo de críticas en redes sociales.

El 20 de octubre se realizará una sesión de risoterapia, actividad enfocada principalmente a niñas y niños, mientras que el 27 de octubre se llevará a cabo una sesión de musicoterapia para toda la familia.

“Lo que buscamos es concientizar sobre los problemas de la salud mental y de alguna manera, dar la información que se necesita”, expresó.

La psicóloga refirió que tras la pandemia por la Covid-19 se estima que 39 por ciento de la población adulta padece de manera recurrente ansiedad y depresión, sin que tenga un diagnóstico adecuado, ya sea por desconocimiento o vergüenza de manifestarlo.

En ese sentido, algunas de las recomendaciones para cuidar la salud mental son evitar el aislamiento, socializar, cuidar el sueño y la alimentación, mantener relaciones interpersonales saludables, mantenerse hidratado, organizar la rutina y actividades cotidianas, así como comunicar las emociones.

Asimismo, Mejía Rojas dijo que algunos síntomas que pueden evidenciar posibles enfermedades de la mente son dificultad para dormir, ganas de llorar demasiado, dolores de cabeza, taquicardia, no lograr el descanso adecuado, no sentirse útil para las actividades que se realizan, pensamientos suicidas como “estaría mejor si no existiera, si no estuviera aquí”, principalmente.

Para acudir a estas actividades no se requiere cita previa.