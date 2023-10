Las Reinas de Corazones vibrarán en el Foro Total Play

Se encuentra adentro de la Plaza Antara Polanco

Fechas: 11 y 25 de octubre; 1,8 y 29 de noviembre, culminando su temporada el 20 de diciembre

Asael Grande

Jimena Gállego, Shanik Aspe, Kristal Silva, María Inés Guerra y Denise Aragón, son los nuevos rostros que engalanan el cartel del espectáculo Reinas de Corazones, bajo la dirección del maestro Alejandro Darío Hernández y la producción de la CEO de Get Agency, Elmis Reyes: “en 2020 pudimos hacer nuestra primera presentación, con un elenco diferente, en ese momento estaba Fabiola Guajardo, Estafania Villerreal, Jimena Herrera, y Jimena Gállego, y en marzo de ese año pospusimos el concierto por pandemia, y ahora, estamos contentas y emocionadas de que, finalmente, después de casi cuatro años, poder traer este show que es maravilloso, un cast de primera, Alejandro Hernández, un gran director musical”, comentó, Elmis Reyes, productora de Las Reinas de Corazones.

Un viaje a la nostalgia de los éxitos musicales que marcaron toda una generación, bajo una fastuosa producción, es lo que promete la renovada temporada de Reina de Corazones, el colectivo musical integrado por cinco talentosas y empoderadas estrellas de la escena artística en México: “venimos con mucha energía, con muchas ganas de divertir al público, de que vengan y, las dos horas que dura el show, se despejen, se diviertan y canten con nosotras; el set list se escogió entre varias personas, y fuimos buscando canciones, hicimos una lista interminable de canciones que se fueron quedando pasando filtro, queremos que desde las primeras notas la gente comience a cantar con nosotras, y hasta el final, todas las canciones son súper conocidas, entonces, acabas cantando, sí o sí; son canciones clásicas”, dijo, Shanik Aspe.

Durante el espectáculo, las cinco celebridades interpretarán un selecto repertorio de grandes figuras de la música bajo nuevos arreglos instrumentales, el público podrá interactuar y ser parte del concierto viviendo en íntimo el show: “es la primera vez que me presento en un escenario de manera profesional, ya lo había hecho en televisión, en Venga la Alegría, pero, honestamente, estoy que no me la creo, son canciones que uno escucha en todos lados y que las traemos en la mente, canciones con las que nos enamoramos o nos rompieron el corazón, canciones que se sienten como si lo vivieras; habrá popurrís, duetos, tríos, mucho contenido”, agregó, la también conductora, Kristal Silva.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la ex integrante de La Academia, María Inés, compartió que “Reinas de Corazones es una nueva etapa, estoy agradecida, contenta, lista para lo que viene, aprovechando el momento, cada día, cada ensayo, cada parte del proceso de este show; cantamos un poquito de todo, yo cantaré una canción hermosa con Kristal; otra con Shanik, y varias cosas guapachosas para bailar y cantar, y yo canto canciones muy lindas, una de Lupita D’Alessio que me llena el alma; me gustaría hacer un disco y una gira con Las Reinas de Corazones”.

Reinas de Corazones se presentará en las instalaciones del Foro Total Play, que se encuentra adentro de la Plaza Antara Polanco, el 11 y 25 de octubre; 1,8 y 29 de noviembre, culminando su temporada el 20 de diciembre.

Además, las actrices no serán las únicas que le den vida al show, pues interactuarán con el público, logrando que así se sumerjan en la historia y por supuesto canten todos los temas que conforman esta puesta en escena que se presentará en el Foro Total Play.

Los boletos están disponibles en www.forototalplaymx.com

