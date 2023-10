Vania Bachur lanza “Aventuras Malvadas de una superheroína”

De la mano de Penguin Random House

Se trata de un libro recomendado para niñas y niños a partir de los seis años

Arturo Arellano

“Aventuras Malvadas de una superheroína: El origen” cuenta la historia de una superheroína que siempre se salva por su creatividad, de modo que la invitación en su lectura es a que niñas y niños encuentren el modo de seguir adelante en medio de cualquier problema, apoyados en el arte y en tus amigos.

Érase una vez una niña que se convirtió en: Superheroína, se salvaba a sí misma a través de su imaginación, su nombre es MalVania, porque convierte todo lo que le da miedo en superpoderes que la hacen más fuerte. Esa es la premisa de la historia plasmada por Vania Bachur a través de las páginas.

Y en entrevista para DIARIOIMAGEN nos contó “Se trata de una mezcla de novela gráfica con comic, es la historia de cómo nace mi personaje, una superheroína que debe salvarse a sí misma. Entonces no es un libro solo para pequeños, sino también para adultos, porque puede servir para sanar infancias”.

Asimismo, destaca que se involucra en cada paso de este proyecto “Si me gusta hacerlo todo yo, escribir las historias, hacer mis ilustraciones, diseño mis propias portadas, incluso me meto en la formación del libro, soy bastante participativa en todo lo que conlleva un nuevo proyecto y esta no es la excepción”.

Reconoce que el personaje principal de este libro, “Es una proyección de mí misma, MalVania es mi alter ego, el que tengo que crear para enfrentar mi trastorno de ansiedad generalizada. MalVania es la superheroína que me inventé, que es todo lo que yo no, es una chica Valiente, super inteligente, es un reflejo de lo que yo quería ser”.

Esto le ha servido también, para llevar ese mensaje de auto superación a las personas “Cuando hago firmas de libros o productos de mi licencia, recibo comentarios muy bellos, una chava como en sus treintas me dijo que mi libro rosa salvó su vida. Después de leerlo, enfrentó su trastorno de ansiedad, fue al psicólogo, y yo le conté que tengo lo mismo; su sanación inicio a partir del libro y después busco ayuda profesional, siempre les digo que vayan con profesionales”.

En el caso de estas “Aventuras Malvadas de una superheroína: El origen”, detalló que la historia queda “completamente abierta, es el origen del personaje, como encuentra sus super poderes, como descubre a que se va a dedicar. Hago referencias de cultura pop y las pongo en el libro, lo que sea que el personaje imagina, se vuelve realidad, pero por su propio trabajo, no es una elegida, no es fuerte, porque sí debe crecer y solucionar los problemas por ella misma”.

Al tratarse, las ilustraciones de Vania, de una marca licenciada por Penguin en todo el continente americano, cuenta con una línea de cuadernos con Scribe y recientemente hizo una colaboración con Hello Kitty “es la primera en su estilo, agregue mi universo al universo de Hello Kitty, lo que hago mucho es tener colaboraciones. Mochilas, ropa, perfumes”.

Pero esto le ha costado años de trabajo “Si es muy difícil, no lo voy a negar, pero estoy segura de que sí se puede, porque cuando realmente quieres algo, se te acaban los pretextos, ya no dices ‘no tengo tiempo no tengo dinero, no tengo herramientas’, porque cuando pones pretextos es porque no quieres hacer realmente las cosas. Yo me pasé 10 años publicando en redes sociales mi trabajo, siendo desconocida y nómada, pero la constancia me trajo a donde estoy, este trabajo detrás valió la pena” dijo.

Finalmente, refiere que no descarta ver a sus personajes en alguna animación “Si me gustaría verlos moverse y hacer más colaboraciones, sacar más personajes, desarrollar mi universo, crear más aventuras, seguir trabajando y creando. Se trata de llegar a las personas adecuadas y la constancia es más importante que el talento, no todos serán ilustradores o escribirán libros, pero, sí aquellos que trabajen lo suficiente para lograrlo”.