Brasas México regresa con más de 30 restaurantes

14 y 15 de octubre en el Infield del Hipódromo de Las Américas

El Festival de Asados y Parrillas está listo para deleitar tu paladar

Arturo Arellano

Brasas México Festival de Asados y Parrillas, regresa con su segunda edición los días 14 y 15 de octubre en el Infield del Hipódromo de Las Américas. Y en esta ocasión estarán presentes más de 30 restaurantes que ofrecerán sus mejores propuestas de cocina de parrilla, con más de 150 platillos; además de vinos, mezcales, cervezas artesanales, tequilas y postres, entre otros productos y amenidades.

Yolanda Flores, coordinadora de relaciones públicas del festival, adelantó algunos detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN “Al igual que el año pasado, este evento será totalmente familiar, para los pequeños contaremos con una zona infantil con juegos inflables, y para los más grandes, habrá toro mecánico, entre otras cosas; asimismo en el escenario tendremos música en vivo para animar todo este festín gastronómico”.

La novedad en esta edición es que se incrementa la experiencia del festival “con más de 30 restaurantes de cocina de brasas, además de que ahora se llevan postres, porque siempre al final se antoja algo dulce. También habrá hamburguesas a la parrilla y Hot Dogs, dentro de una amplia oferta de gastronomía. Nos van a acompañar muchas marcas, pues tras el éxito de la primera edición, se han querido sumar con activaciones entretenidas para todos”.

De modo que se van a contar con asados, al estilo mexicano, pero también del argentino “Efectivamente tenemos los asados argentinos con Pablisho Parrillero y los asados de Sonora, México con Palominos, también estará presente la cocina del mar a la parrilla, pues no queremos que por ser un evento de asados solo sea carne roja, también hay comida del mar, con pulpo, pescados, una amplia variedad de oferta para todos los gustos”.

Explica que la selección de los participantes es minuciosa “Tenemos un equipo de compañeros que se dedican a conseguir los restaurantes, van viendo, conociendo lugares, y se va haciendo una selección, tenemos desde el tradicional y conocido Palominos, o tenemos al restaurante La Cabrera que va a estar en un área especial, asimismo, vamos a tener a Chicharrón Norteño con su gran variedad de productos. El Puro Sabor lleva los tradicionales volcanes, que es una tortilla tostada con queso encima y carne”.

Este magnífico menú se complementa con las hamburguesas “Efectivamente tenemos hamburguesas, no puede faltar We Love Burguers y Burguerama que es famoso por sus carnes exóticas, trae hamburguesas de faisán, pato, cordero, cerdo negro; mientras que la Academia mexicana del asado va a tener carne de búfalo”.Adelanta que Brasas México, es un evento para el cual el boleto es económico, no obstante, adentro se adquieren alimentos y bebidas por diferentes precios adicionales “es decir que va a haber opciones desde los 50 pesos y el platillo más caro será de 400 pesos. Vamos a tener tienda, de lo que yo recuerdo es que pulque embotellado si hay, botellas de vino”.

En el escenario musical se contará con artistas en vivo todo el día, interpretando diferentes estilos musicales como norteño, folk, y otros.

El costo del boleto es de 350 pesos en Ticketmaster más cargos por servicio, pero si se compra en restaurantes no hay cargo, asimismo en taquillas el día del evento. Es importante mencionar, que la compra de alimentos dentro del evento será solo a través de tarjetas bancarias.

Los restaurantes que tendrán venta de boletos son: Corcho y Jamón, Los Tocas Bar, Burgerama, Gourmet, Sucursal Narvarte; Team Burger, Jaleo Bar de Tapas, sucursales Interlomas, Satélite y Polanco; asimismo, Barrita de Mar y We Love Burger, sucursales Condesa, Forum Buenavista y Parque Delta.

El costo del boleto es de 350 pesos en Ticketmaster más cargos por servicio, pero si se compra en restaurantes no hay cargo. Los restaurantes que tendrán venta son: Corcho y Jamón, Los Tocas Bar, Burgerama, Gourmet, Sucursal Narvarte; Team Burger, Jaleo Bar de Tapas, sucursales Interlomas, Satélite y Polanco; asimismo, Barrita de Mar y We Love Burger, sucursales Condesa, Forum Buenavista y Parque Delta