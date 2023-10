La danza del presupuesto

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El nuevo frente del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del poder judicial, en concreto contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta Norma Piña, para tumbarle 15 mil millones de pesos al presupuesto del poder judicial, podría poner en peligro la conformación del resto del presupuesto. Es decir, la integración del PEF, del próximo año, está a doble fuego.

Si el gobierno de AMLO se aferra a su objetivo y lo logra, el gasto para el año que entra podría dificultarse porque la Corte no va a dejar que eso suceda y amagará con dificultar las gestiones prioritarias de la 4T en materia de gasto.

Confiamos en la serenidad y patriotismo de los miembros del Poder Judicial, sobre todo en la sala mayor, los magistrados, que pensarán primero en la Nación y no en sus intereses. Lo que podemos estar seguros es que lo que decidan será difundido y tratado con transparencia.

Hay temas importantes, tanto para los ciudadanos como para la 4T. Los temas ciudadanos son proteger la economía familiar y detener la inflación. Crear empleos seguros y durables no de tres meses, como es ahora. Para el gobierno sus obras magnas que han costado más que dinero a la nación. Es increíble lo que se ha gastado en las obras superfluas de la 4T.

En este “merengue”, Marcelo Ebrard y sus seguidores tienen un valor e importancia suprema. Para que Morena y sus aliados pueden aplicar la aplanadora en la cámara de diputados federal, como lo han hecho en los últimos años, necesitan la mitad más uno, es decir 251 votos y eso sin que ninguno falte a la sesión. La cuestión es que los números dicen otra cosa. La revisión del Presupuesto 2024, al que han propuesto modificaciones legisladores para reasignar unos 20 mil millones de pesos. Esto lo podrían lograr si se suman a los 113 diputados del PAN; los 69, del PRI; los 28, de MC, y 15 del PRD, que suman un total de 225 más 40 marcelistas para alcanzar la cifra de 265. Por eso son tan importantes.

Ya veremos, porque las negociaciones están en el Pleno. Morena tiene que contestar a Marcelo la impugnación al proceso de elección. Las cosas se pondrán al rojo vivo y el guinda pasará a segundo lugar.

Por lo pronto, Marcelo Ebrard ha dicho que seguirá defendiendo en lo que cree y no va a traicionar al Presidente, pero no se quedará callado.

Un tema que también puede quedar en suspenso o sería afectado el proyecto del endeudamiento de 1 billón 720 mil millones de pesos, el más alto de los últimos 30 años, propuesto por AMLO para compensar la débil recaudación fiscal. Ahora todo esto depende de que Morena realmente haga caso del reclamo de Ebrard, que Morena reconozca que la interna fue un cochinero, pero la decisión se mantendrá.

Aspirantes

Morena modificó las listas inicialmente elaboradas con propuestas de consejos estatales y para algunas entidades presentó siete aspirantes. Hay nombres nuevos. Para Yucatán, incluyó al ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín; en Puebla sumó al senador Alejandro Armenta; en Chiapas, agregó a la diputada Patricia Armendáriz; en Veracruz fue incluido el diputado Sergio Gutiérrez Luna y para la Ciudad de México se integró al diputado Miguel Torruco. Son las incorporaciones de última hora.

La que más me llama la atención es la del yucateco ex tricolor Jorge Carlos Ramírez Marín que buscará nuevamente llegar al gobierno de su estado. En la última elección participó por la alcaldía de Mérida y la perdió, pero tuvo premio de consolación con una senaduría.

El PAN ha dominado en las dos últimas elecciones y hoy en día la coalición entre PAN, PRI y PRD, va con el panista Renán Barrera Concha, tres veces presidente municipal de la capital del Estado, Mérida, y con altas calificaciones, alta popularidad y gran reconocimiento. Barrera Concha ha ocupado distintos cargos, todos ellos relacionados con su ciudad natal: regidor, diputado local y los tres mandatos municipales.

Este fue el principal obstáculo para que el experimentado legislador Ramírez Marín obtuviera el respaldo del Frente. Ramírez Marín se quejó de que no fue tomado en cuenta en el proceso previo de selección por parte del PRI y que por eso se fue al Verde. Hoy seguramente se enfrentará a Renán el 4 de junio del año entrante.

Apuntes

La huelga en Notimex duró 4 años y costó 566.9 mdp, que han permanecido en la opacidad ¿A dónde se fue el dinero de Notimex? Durante los tres años y ocho meses que Notimex lleva en huelga, desde el 21 de febrero de 2020, el gobierno federal le ha destinado 566.9 millones de pesos, la mayor parte de estos, más de 435.5 millones de pesos para pagar los sueldos, según reportó la agencia de noticias; no obstante, el destino de dichos recursos no se conoce, porque los trabajadores no han recibido ningún pago hasta la fecha, de acuerdo con el testimonio de trabajadores consultados y publicado en los diarios.

A pesar de las críticas desde el Ejecutivo en el proceso interno y autónomo en la UNAM, la institución abre las puertas para que egresados de otras universidades hagan carrera en su estructura. Esto se refleja también en el proceso para relevar a Enrique Graue Wiechers en Rectoría, ya que de los diez finalistas en el proceso, tres no se formaron en sus aulas. Esto levantará polémica. Al tiempo. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

