Ofrece nueva temporada la obra de teatro “Transitare”

En el foro EL77

Representan a cada medio de transporte en la Ciudad de México

La puesta en escena es todos los miércoles hasta el 25 de octubre

Arturo Arellano

“Transitare” es un proyecto escénico centrado en el diario transitar citadino de un punto a otro, en una urbe caótica. Se plantean cinco personajes principales, y modos de movilidad urbana, que como los caminos, pueden entrecruzarse: Bicicleta, Motocicleta, Automóvil, Microbús y Tráiler, donde al final, cada uno de ellos, también es un peatón. Cada capítulo, funciona por sí mismo como una obra de teatro breve, pero los actores están todo el tiempo acompañado en escena por los otros, justo como ocurre en la vida real al momento de desplazarse por la ciudad.

La puesta en escena se presenta en el foro EL77, bajo la dirección de David Blanco, quién comentó en entrevista para DIARIO IMAGEN “El proyecto nace a través de experiencias personales, me he movido en moto, en bici, automóvil y transporte público. El concepto lo pensé a partir de una convocatoria de dramaturgia que a final de cuentas no gané, pero como ya venía de varios años trabajando con mi compañía, Dficcion A Teatro, les mostré el texto y ellos decidieron que se montara la obra”.

Refiere que ha sido un proceso de año y medio para llegar al estreno, “cuando no hay recursos, hay que sortear muchas complicaciones, pero ya pudimos estrenar hace dos meses en un festival de teatro. Ahora arrancamos esta temporada y de lo que se trata es de generar empatía en la gente, porque todos somos usuarios del transporte en la ciudad. Son cinco monólogos, que se van entrecruzando, narrando desde cada punto de vista un mismo incidente, cada uno trae sus propios monstruos personales y los desarrollan en su trayecto”.

El discurso habla, según el director “de cómo nos encerramos en nuestra burbuja y no volteamos a ver a los demás, aunque estamos compartiendo la calle. Eso genera muchas veces tragedias, y es justo lo que aborda. Le damos la importancia a cada punto de vista, no hay un antagonista, sino que todos dan su punto de vista en la democracia que es la calle”.

En cuanto a los accidentes que se abordan dijo “Nos inspiramos en tragedias reales, pero es un universo ficcional, uno de los personajes se transporta en microbús, ahí empieza la historia, incluso, se aborda la problemática de las mujeres en el transporte público, no es lo mismo viajar siendo mujer que siendo hombre, hay mucho acoso para ellas. No nos metemos en cuestiones políticas, pero si en cuestiones sociales y como nuestras acciones afectan el transitar de otros”.

En este sentido, la idea es que la gente abra los ojos a que no solamente mi manera de moverme en la ciudad es la correcta y que debemos respetarnos unos a otros “automovilistas se quejan de los motociclistas y a su vez ellos se quejan de ciclistas o viceversa, pero todos tenemos cierto grado de culpa en el caos del tránsito en la ciudad. Entonces, ojalá la obra detone en que volteemos a ver los demás, y no solo sea el ‘yo quiero llegar y no me importa nada’, asimismo, en que se respete a la mujer” dijo Blanco.

Entre otros comentarios, afirma que “los que más me generan felicidad es que la gente se identifica, no solo con un personaje, sino con varios, a veces con el transporte público a veces con motociclistas, a veces con automovilistas, esa es la idea, todos somos humanos y todos somos peatones. Y somos vulnerables en la jungla de asfalto” concluyó.

Finalmente invita a todos a darles seguimiento en las redes sociales donde se encuentran como @DficcionA_teatro

Transitare, de la Compañía DficcionA_teatro, con texto y dirección de David Blanco, se presenta todos los miércoles hasta el 25 de octubre, en El77 Centro Cultural Autogestivo, ubicado en la calle de Abraham González 77, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la ciudad de México, y se pueden adquirir los boletos en línea a través de Boletópolis, o en las taquillas del teatro, con un costo de $250.

