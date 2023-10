Fideicomisos y los trabajadores

Desde el portal

Ángel Soriano

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, han aclarado ya que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial nada tienen que ver con la impartición de justicia “pronta y expedita”, los ministros insisten en lo contrario, porque a ellos sí les afecta tal decisión.

Mier, legislador aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, explicó a los líderes sindicales que sólo uno de los fideicomisos tiene que ver con ellos, pero el resto cubren prestaciones no consideradas dentro de la Ley, son privilegios para los de arriba, que ya de por sí gozan de elevados salarios, inconstitucionales, porque ganan más que el presidente.

Además de que la iniciativa al respecto ya fue aprobada en comisiones y sólo falta subirla al Pleno para someterla a consideración de los legisladores de los distintos partidos y una vez que se escuchen los pros y contras, se someterá a votación de la soberanía para saber si se continúan con esos privilegios o se destinan esos recursos extras en favor de los menos favorecidos.

Desde luego que esto se ve como un enfrentamiento entre poderes o una intención de debilitar al poderoso Poder Judicial, el mismo que además de los privilegios que ha recibido del Estado mexicano, por la vía de las canonjías, todavía vende sus favores a los más poderosos que, con su complicidad, se hacen cada vez más poderosos. Falta la decisión del Poder Legislativo.

TURBULENCIAS

Rocío Nahle es veracruzana: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Rocío Nahle, ex titular de Energía, tiene calificación de MB (como en la UNAM, muy bien) y que tuvo a su cargo la mayor refinería de Dos Bocas, construida en poco tiempo en Tabasco, ya fue diputada federal y senadora por Veracruz, con 48% de votación, y ahora va por la gubernatura, al lado de destacados veracruzanos pero será el pueblo el que decida al respecto… En su conferencia de prensa mañanera de este lunes 16, el presidente López Obrador consideró que ya no habrán renuncias -salvo alguna sorpresa-, de secretarios o secretarias de Estado que tengan la intención de ir por puestos de elección popular e indicó que en reconocimiento a su trabajo y a su vocación de servicio, ha dado oportunidad a jóvenes que se han desempeñado en la ayudantía presidencial y recorrido el país, de tal manera que se preparan cuadros en el servicio público, lo que no hicieron los gobiernos neoliberales que sólo llegaban al Gobierno con fines de lucro, de enriquecimiento, dándole la espalda al pueblo, y por eso no tienen la aceptación popular, porque no se identifican con el pueblo… Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, informó que el Consejo General aprobó un ajuste en el inicio de las precampañas presidenciales en noviembre próximo, pero seguramente no afectarán -consideramos- a las aspirantes que ya andan en campaña por el país bajo otro concepto: coordinadoras de la construcción de los partidos que las postularán más tarde como candidatas, por ahora no tienen esa denominación… Desmintió la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que a José Gil Quintero -sobrino de Caro Quinteri- haya sido detenido en Tulum y luego liberado en esa entidad por la módica suma de 15 millones de pesos. Dijo que de inmediato actuaron los tres niveles de gobierno para comprobar la veracidad de la información que circuló en redes sociales y se determinó que son personas diferentes, pues se hizo un seguimiento desde su llegada al restaurant donde fue detenido hasta que salió rumbo al hotel donde se alojó con su pareja, comprobando su verdadera identidad, ajena a las actividades ilícitas.

