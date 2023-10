Marcelo y su espacio en Morena

Punto por punto

Augusto Corro

El ex canciller Marcelo Ebrard prolongó la fecha de su decisión de seguir o no en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, el ex funcionario declaró que en Morena ya no tiene espacio. Por otra parte, dijo que estará su nombre en la boleta electoral de 2024.

Como se informó, Ebrard se inconformó por la forma en que se seleccionó al precandidato a participar en los comicios presidenciales del próximo año.

El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó su caso a las autoridades electorales.

En el escenario político se espera la determinación de Ebrard de continuar o renunciar a Morena.

Aparentemente, el problema del ex canciller se estancó y con el paso de los días, el ex corcholato perdió fuerza en su partido.

Sí se registraron pronunciamientos de sus simpatizantes morenistas, pero a la fecha no provocaron inquietud importante en el interior del partido guinda.

El ex canciller, según opiniones, buscará representar a algún partido de oposición en los comicios presidenciales.

Tiene a la vista a la organización política Movimiento Ciudadano que podría invitarlo a participar como su representante en la contienda electoral presidencial. En MC ya alzaron la mano los propios emecistas que buscarían la Presidencia de la República. Dos de estos son Donaldo Colosio, el hijo del ex candidato presidencial priista, asesinado en un acto de campaña.

El gobernador de Nuevo León es el otro político que alzó la mano para manifestar que quiere ser el precandidato.

Ya en plan desesperado y con problemas por la designación del abanderado emecista, hasta el dueño del partido, Dante Delgado, podría erigirse en precandidato.

En medio de esas acciones de MC se encuentra Marcelo Ebrard. Sólo falta saber qué camino elegirá.

En la otra fracción, en la que participan los partidos opositores, Ebrard podría ayudar a su fortalecimiento. La alianza PAN, PRI y PRD aún no le encuentran la cuadratura al círculo y la precandidatura de Xóchitl Gálvez no pasa por sus mejores momentos. Según sus asesores, la senadora hidalguense se estancó en los últimos días. No creció el porcentaje de seguidores. Desapareció el impacto inicial.

Aunque no está sola, pues cuenta con el apoyo empresarial representado por Claudio X. Gonzáles, los partidos políticos opositores no demuestran su entusiasmo.

La oposición no se ve unida para participar en la lucha política rumbo a 2024. En relación al conflicto de Ebrard por la inconformidad con su partido, la situación se controló, aunque quedó claro que el ex canciller se rebeló a las decisiones de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador.

El ex secretario de Relaciones Exteriores ya dio el ejemplo de su rebeldía que podría repetirse en algunos casos, tras la elección de los aspirantes a cargos de representación popular.

En 2024 se votará por nuevas autoridades en nueve estados, incluida la Ciudad de México.

También se designarán a los candidatos a alguna diputación o senaduría. ¿Los perdedores aceptarán resignados su situación?

Estaremos pendientes de lo que ocurra en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, etc.

Mientras, en esta semana el Frente Amplio por México definirá la metodología para elegir a su candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Es larga la lista que los políticos que quieren competir en los comicios capitalinos; pero no todos llenan los requisitos que se necesitan para obtener buenos resultados.

Una de las precandidatas que no ofrece ninguna garantía de triunfo es Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

La señora Zavala ya participó en los comicios presidenciales de 2018 con más pena que gloria. Su candidatura de independiente fue un desastre.

Hace varios días, la precandidata Xóchitl Gálvez acudió a una reunión partidista del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, que se interpretó como un espaldarazo a la designación del candidato panista.

En fin, la lucha política electoral de 2024 apenas empieza.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com