En vivo desde el Met de Nueva York arrancará el 21 de octubre en el Auditorio Nacional

Temporada 2023-2024

Se proyectarán tres premieres, dos nuevas producciones y cuatro reestrenos, del 21 de octubre de 2023 al 11 de mayo de 2024

El ciclo de transmisiones En vivo desde el Met de Nueva York llegará a su edición número 15 en la pantalla gigante del Auditorio Nacional, del 21 de octubre de 2023 al 11 de mayo de 2024. En esta nueva temporada el programa creado por la prestigiosa casa de ópera estadounidense busca innovar su propuesta artística para atraer a nuevos y diversos públicos, con una oferta equilibrada entre grandes clásicos y obras contemporáneas, por lo que ofrecerá nueve títulos: cuatro reestrenos de obras aclamadas, tres óperas que debutarán en el repertorio de la compañía y dos adaptaciones actuales.

De acuerdo con el Met, cuando se fundó en 1883 y durante las primeras décadas de su existencia, el trabajo nuevo y reciente de Verdi, Wagner y Puccini era la norma: “Como la compañía de artes escénicas más grande de Estados Unidos y la principal casa de ópera del país, continuaremos presentando la música de estos grandes compositores durante mucho tiempo. Pero para que el arte continúe, también necesitamos presentar nuevas obras, por eso lo hemos hecho una prioridad de nuestra programación”.

Las tres premieres que ofrecerá el Met durante esta temporada abordan historias que se desarrollan en el siglo XX. En los inicios, con Florencia en el Amazonas del mexicano Daniel Catán, la primera ópera en español en el Met en casi 100 años, inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez y producida por Mary Zimmerman.

A mediados de esa centuria, con X: La vida y época de Malcolm X del compositor y pianista de jazz Anthony Davis, que estará a cargo del dramaturgo y director de teatro Robert O’Hara y aborda la vida del activista afroamericano cuyo desarrollo político fue paralelo al del jazz, desde el final de la Big Band y la era del swing hasta el bebop y la corriente más vanguardista de los años 60.

Y a finales del siglo con Dead Man Walking de Jake Heggie, basada en el libro de mediados de los años 90 escrito por la hermana Helen Prejean y famoso por su adaptación cinematográfica realizada por Tim Robbins en 1996, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn, y ahora es puesta en escena bajo la inquietante visión del director vanguardista belga Ivo van Hove.

También se estrenarán dos adaptaciones contemporáneas de clásicos aclamados, que trasladan la acción a escenarios actuales para abordar temas y problemáticas de la vida cotidiana. Carmen de Georges Bizet estará a cargo de la directora británica de teatro Carrie Cracknell, con una puesta en escena que aborda la violencia de género, estructuras laborales abusivas y el deseo de romper las fronteras sociales. La fuerza del destino de Giuseppe Verdi, será encabezada el director polaco de ópera, teatro y cine, Mariusz Treliński, también debutante en el Met, quien sitúa la trágica historia de amor malogrado, venganzas mortales y luchas familiares en el mundo moderno, mientras utiliza una plataforma para representar el imparable avance del destino.

Los cuatro reestrenos de la temporada comienzan con la producción que Elijah Moshinsky realizó de Nabucco de Giuseppe Verdi en 2001, una ópera clásica que mantiene su resonancia a casi dos siglos de su estreno en Milán en 1842. Romeo y Julieta, la trágica historia de amor y muerte escrita por William Shakespeare, con música de Charles Gounod, regresa al teatro neoyorquino con la puesta en escena que data de 2016 a cargo de Bartlett Sher, la cual recrea imágenes de Italia a finales del siglo XVIII con un majestuoso diseño escénico.

A éstas se suman dos obras de Giacomo Puccini: La Rondine, un híbrido de opereta y ópera lírica pocas veces llevada al escenario, que vuelve al Met con una producción de Nicolas Joël estrenada en 2009. El gran cierre del ciclo será con Madama Butterfly, pieza fundamental en el repertorio del compositor italiano y una de las historias trágicas más importantes dentro del canon operístico, podrá verse en la imponente producción hecha en 2006 por el ganador del Óscar Anthony Minghella.

El talento vocal que participará en este ciclo es encabezado por la soprano Joyce DiDonato, quien retorna tras protagonizar la premier en el Met de Las horas de Kevin Puts en la temporada pasada; el barítono Will Liverman, voz principal de la exitosa Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard en 2021; las sopranos ganadoras del premio Richard Tucker, que reconoce a destacados cantantes de ópera estadounidenses: Aylin Pérez (2012), Nadine Sierra (2017) y Angel Blue (2022).

También regresan los tenores Piotr Beczała y Benjamin Bernheim, las sopranos Latonia Moore y Lise Davidsen, las mezzosopranos Susan Graham y Aigul Akhmetshina. La temporada incluye los debuts en el Met de la soprano Asmik Grigorian y los tenores SeokJong Baek y Jonathan Tetelman.

El franco canadiense Yannick Nézet-Séguin, director musical Jeanette Lerman-Neubauer del Met, conducirá cuatro títulos: Dead Man Walking, Florencia en el Amazonas, La fuerza del destino y Romeo y Julieta. En el podio también estarán el estadounidense Kazem Abdullah (X: La vida y época de Malcolm X) y los italianos Daniele Callegari (Nabucco), Daniele Rustioni (Carmen) y Speranza Scappucci (La Rondine). La directora china-estadounidense Xian Zhang debutará en la compañía esta temporada con Madama Butterfly.

“Estamos seguros de que esta mezcla de ‘lo nuevo y lo probado’ hará que la temporada 2023-24 sea apasionante para el público del programa En vivo desde el Met de Nueva York”, afirmó Peter Gelb, gerente general de la compañía.

La mejor experiencia

Este programa que lleva una selección de las producciones más deslumbrantes de la prestigiosa casa de ópera neoyorquina a los cines y foros del mundo, a través de transmisiones en vivo vía satélite, llegó al Auditorio Nacional en 2008. Desde entonces hasta junio de 2023 se han realizado 143 funciones y la temporada 2023-2024 será la número 15 en el recinto.

En los últimos años la experiencia de los asistentes a estas transmisiones en el escenario capitalino se ha enriquecido, gracias a la más alta tecnología de proyección de la pantalla gigante UHD (Ultra High Definition), con 195 metros cuadrados y proyectores 10 veces más potentes que la tecnología IMAX, lo que se traduce en una mayor calidad de la imagen, en términos de nitidez, color y profundidad.

El sistema actual de audio del recinto está integrado por 144 bocinas cuya tecnología de vanguardia produce un sonido envolvente y las dos pantallas ubicadas en los costados del escenario tienen un innovador sistema 4K de última generación, con una superficie de 55 metros cuadrados y un excepcional brillo y nitidez.

Aunado a la calidad de las transmisiones, previo a cada función se ofrece una charla introductoria en la que expertos en ópera hablan sobre las obras y sus autores. El ritual sabatino incluye un variado menú especial para degustar en el vestíbulo, antes de la función o en los intermedios.

En vivo desde el Met de Nueva York, Temporada 2023-2024

Dead Man Walking (Jake Heggie) | Premier en el Met

Octubre: Sábado 21, 11:00 horas.

Director musical: Yannick Nézet-Séguin

Producción: Ivo van Hove

Elenco: Joyce DiDonato (Hermana Helen Prejean), Ryan McKinny (Joseph de Rocher), Latonia Moore (Hermana Rose), Susan Graham (Mrs. Patrick de Rocher)

X: La vida y época de Malcolm X (Anthony Davis) | Premier en el Met

Noviembre: Sábado 18, 12:00 horas.

Director musical: Kazem Abdullah

Producción: Robert O’Hara

Elenco: Will Liverman (Malcolm), Leah Hawkins (Louise/Betty), Raehann Bryce-Davis (Ella), Victor Ryan Robertson (Elijah/Street), Michael Sumuel (Reginald)

Florencia en el Amazonas (Daniel Catán) | Premier en el Met

Diciembre: Sábado 9, 12:00 horas.

Director musical: Yannick Nézet-Séguin

Producción: Mary Zimmerman

Elenco: Aylin Pérez (Florencia Grimaldi), Gabriella Reyes (Rosalba), Nancy Fabiola Herrera (Paula), Mario Chang (Arcadio), Michael Chioldi (Álvaro), Mattia Olivieri (Riolobo), Greer Grimsley (Capitán)

Nabucco (Giuseppe Verdi) | Reestreno

Enero: Sábado 6, 12:00 horas.

Director musical: Daniele Callegari

Producción: Elijah Moshinsky

Elenco: Liudmyla Monastyrska (Abigaille), Maria Barakova (Fenena), SeokJong Baek (Ismaele), George Gagnidze (Nabucco), Dmitry Belosselskiy (Zaccaria)

Carmen (Georges Bizet) | Nueva producción

Enero: Sábado 27, 12:00 horas.

Director musical: Daniele Rustioni

Producción: Carrie Cracknell

Elenco: Aigul Akhmetshina (Carmen), Angel Blue (Micaëla), Piotr Beczała (Don José), Kyle Ketelsen (Escamillo)

La fuerza del destino (Giuseppe Verdi) | Nueva producción

Marzo: Sábado 9, 11:00 horas.

Director musical: Yannick Nézet-Séguin

Producción: Mariusz Treliński

Romeo y Julieta (Charles Gounod) | Reestreno

Marzo: Sábado 23, 11:00 horas.

Director musical: Yannick Nézet-Séguin

Producción: Bartlett Sher

Elenco: Nadine Sierra (Julieta), Samantha Hankey (Stéphano), Benjamin Bernheim (Romeo), Frederick Ballentine (Tybalt), Will Liverman (Mercutio), Alfred Walker (Frère Laurent)

La Rondine (Giacomo Puccini) | Reestreno

Abril: Sábado 20, 11:00 horas.

Directora musical: Speranza Scappucci

Producción: Nicolas Joël

Elenco: Angel Blue (Magda) Emily Pogorelc (Lisette), Jonathan Tetelman (Ruggero), Bekhzod Davronov (Prunier)

Madama Butterfly (Giacomo Puccini) | Reestreno

Mayo: Sábado 11, 11:00 horas.

Directora musical: Xian Zhang

Producción: Anthony Minghella

Elenco: Asmik Grigorian (Cio-Cio-San), Elizabeth DeShong (Suzuki), Jonathan Tetelman (Pinkerton), Lucas Meachem (Sharpless)

La temporada 2023-2024 de En vivo desde el Met de Nueva York se llevará a cabo del sábado 21 de octubre de 2023 al sábado 11 de mayo de 2024, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Abonos para la temporada completa: De $1080 a $7110, a la venta a partir del 3 de junio. Boletos individuales: De $120 a $790, a la venta a partir del 10 de junio. Disponibles en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.