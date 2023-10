Oposición lenta en la CDMX

Punto por punto

Augusto Corro

El 5 de noviembre empiezan las precampañas para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX); pero resulta que en la oposición van lentos en la designación de su candidato, en comparación con lo que ocurre en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lleva varios meses de ventaja. En términos generales parece que el Frente Amplio por México se toma su tiempo en esta operación política, sin darle la importancia que exige.

Por supuesto que la lucha política no será fácil. Entre otras cosas, los contendientes buscarán ganar la gubernatura y las alcaldías que perdieron en los comicios de 2021. El empeño de los morenistas es, desde luego, ganar el gobierno capitalino; pero también volver a contar con el apoyo de las clases medias, que habitan la zona poniente de la CDMX. Quizás con esa idea de ganar, los morenistas llevarán al ex jefe de la policía Omar García Harfuch, como su representante en los comicios.

En tanto, la oposición política no refleja el entusiasmo que se necesita para competir para ganar un cargo tan importante como es la Jefatura de Gobierno capitalino. En el Frente Amplio por México y las organizaciones civiles no tienen al aspirante que les asegure un triunfo rotundo. Entre los partidos opositores se manejan algunos nombres de posibles aspirantes, pero ninguno con la talla de ganador, pues de otra manera, ya se escucharía constantemente el nombre del presunto elegido.

Es posible que en medio de esa lentitud e indecisión de la alianza partidista se volvió a escuchar la voz de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, en la que declara que se encuentra lista para participar como candidata de la oposición a la Jefatura de Gobierno capitalino. En algunas encuestas, la panista, ¿o ex panista?, ocupa el primer lugar en las preferencias electorales, en la lista de aspirantes. Se trata de una acción que ya se esperaba debido a la escasez de precandidatos que garanticen el triunfo.

La diputada Margarita Zavala tampoco es una garantía de triunfo de la oposición. Ya demostró que es su fuerte la candidatura. En el 2018, participó en la contienda electoral presidencial. Fracasó rotundamente. En su necedad por seguir en la política, no se da cuenta que le quita la oportunidad a jóvenes que desean representar a Acción Nacional, un partido que no oculta que se encuentra rumbo a la decadencia total, como el PRI o el PRD. Los tres institutos políticos están en la lona.

De plano, Margarita Zavala no será la salvación de los opositores, pero los panistas no tienen de otra sopa y decidirán que su abanderada sea la esposa de Felipe Calderón para representarlos en los comicios capitalinos. ¿Es posible que los líderes de los partidos de oposición no alcancen a entender la dimensión de lo que significa ganar la CDMX? ¿Se conformarán con aumentar los triunfos en las alcaldías?

En la designación del candidato a la gubernatura capitalina, son varios los alcaldes que se anotaron en la lista de aspirantes. Entre otros, se encuentran el priista Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; la senadora Kenia López Rabadán; el diputado Xavier González Zirión; así como el perredista, Luis Cházaro.

Por cierto, llamó la atención, la presencia de la precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, en el informe del panista Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, otro de los aspirantes a participar en los comicios capitalinos. De los aspirantes citados, la aspirante Sandra Cuevas es la que más se apoyó en los escándalos para llamar la atención. Esa conducta negativa poco o nada le ayudará en sus aspiraciones políticas.

En fin, la oposición va lenta en la lucha por el gobierno de la CDMX.

¿Usted qué opina amable lector?

