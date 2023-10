Funcionó la aplanadora de la 4T y fideicomisos del PJF desaparecerán

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Por más argumentos de los integrantes del Poder Judicial y de los legisladores de oposición y a pesar de las protestas de los trabajadores que serán afectados en sus derechos, en el Congreso de la Unión se impone una sola voz, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decretó la extinción de 13 fideicomisos y los senadores y diputados del oficialismo se apresuran a cumplir.

Ayer, en el Senado, fracasó un intento más de la oposición por bloquear esa orden presidencial que despoja de sus derechos a más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF), cuyos representantes se han lanzado a las calles a protestar y se aprestan a un paro nacional que dejaría paralizados a los juzgados y tribunales federales de todo el país y hasta la Suprema Corte de Justicia.

López Obrador asegura que se trata de terminar con privilegios de los altos funcionarios del PJF y los diputados y senadores de Morena y sus rémoras del PT y PVEM los repiten incansablemente.

En defensa de los derechos de los trabajadores del PJF, el ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, recordó que la ley debe garantizar seguridad, sueldo y pensión a jueces.

Al participar en un foro organizado por la UNAM, en representación de la presidenta del máximo tribunal del país, Norma Lucía Piña Hernández, el ministro destacó que la Constitución es la guía del trabajo de jueces, magistrados y ministros y señaló que la ley debe garantizar la permanencia de los jueces en el cargo, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensión y condiciones de retiro adecuadas.

No se trata de privilegios para beneficiar

a los ministros de la Suprema Corte

En relación con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que pretende expropiar el jefe del Ejecutivo federal, Aguilar Morales aseguró que estos fondos se crearon con el objetivo de beneficiar a las y los juzgadores, para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México.

“No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales”, dijo el ministro, quien agregó:

“Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que les beneficie a los ministros, ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para las o los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces magistrados y empleados del Poder Judicial, insisto, para para que tengan la tranquilidad y puedan tener la Independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México”.

En el foro organizado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual dictó una Conferencia Magistral, el ministro Aguilar Morales se refirió al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el cual, dijo, se basa en tres vertientes: la independencia, la imparcialidad y la objetividad.

Indicó que ser independiente significa “no sentirse influido por ningún factor externo de hecho o de derecho que quiera influir en las decisiones de los juzgadores, por ejemplo, la prensa o los medios políticos o los gobernantes inconformes y, en cuanto a la imparcialidad, apuntó que el juzgador no debe de dejarse influir por ninguna de las partes en los juicios que conoce, ni a favor ni en contra de ninguna de las partes; y en el tema de la objetividad el juzgador tiene que ser independiente aún de sus propios pensamientos y de sus propias convicciones.

En forma indirecta, se refirió a la incondicionalidad de algunas de sus compañeras ministras respecto del primer mandatario. Afirmó que un juzgador no debe tener compromiso político, ni social, ni de ninguna naturaleza, ni siquiera un alegato de agradecimiento a quien lo haya propuesto como funcionario que está ocupando el cargo de juez o de juzgador.

No obstante, aseguró que, todos, en el Poder Judicial de la Federación son valientes y esto ayuda para enfrentar todas las posibles o intencionadas presiones que se quieren generar en contra de las decisiones que deben asumir

Al término de su conferencia, en respuesta a preguntas de los reporteros, Aguilar Morales afirmó que es posible que la decisión de los diputados sobre los fideicomisos sea impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales sería revisadas por la propia SCJN.

En el referido foro participó también el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón quien, sin aludir directamente al intento de cancelar los multimencionados fideicomisos, destacó la necesidad de defender la autonomía del PJF.

“La justicia que se imparte desde el TEPJF tiene como misión brindar estabilidad, contribuir a la certeza y especialmente a la paz social, dijo el magistrado, en otra referencia indirecta a las protestas y hasta insultos que reciben desde Palacio Nacional por sus decisiones.

El sindicato del Poder Judicial analiza la

posibilidad de efectuar un paro nacional

Mientras numerosos de sus compañeros continúan con las protestas callejeras por la orden presidencial de cancelar —y quedarse con sus recursos— 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, Gilberto González Pimentel, informó que realizan consultas con sus compañeros de toda la República para determinar las acciones que tomarán en los próximos días como medida de protesta para exigir que se respeten sus derechos laborales, que pueden llegar a un paro nacional.

Reveló que se había convocado para ayer a una reunión a distancia, vía Internet, con los dirigentes de las 67 secciones y los 28 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional para decidir la forma de expresar su inconformidad

Indicó que entre las propuestas está la del paro nacional, que podría iniciarse de inmediato, hasta el próximo día 24 o a partir de esa fecha.

De paso, el dirigente sindical negó haber recibido millones de pesos como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tampoco tengo los 100 millones de pesos que dice el Presidente. Que me hagan una investigación, a mí que me investiguen lo que quieran, afortunadamente me he conducido con total transparencia en las finanzas del sindicato y he hecho todo cuanto está establecido en el estatuto”.

Continúa el proceso legislativo para extinguir los fideicomisos

Como mencioné arriba, ni protestas callejeras ni argumentos de ministros o de senadores y diputados han logrado detener la maquinaria de la llamada Cuarta Transformación que ya avanzó la mitad del camino para extinguir los fideicomisos del PJF, pues ya lo aprobaron en la Cámara de Diputados y en el Senado avanzan los preparativos para ratificar la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de extinguir 13 fondos y fideicomisos.

En la sesión de ayer en el Senado, los legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural solicitaron convocar a un Parlamento Abierto, para escuchar a los trabajadores del PJF y a especialistas en la materia antes de llevar el dictamen a la votación del Pleno.

La petición, que inclusive tuvo el respaldo de algunos legisladores “morenos”, como Alejandro Rojas Díaz Durán —suplente del ex coordinador Ricardo Monreal— fue rechazada por la mayoría oficialista. Igualmente, las bancadas de la llamada Cuarta Transformación se negaron a aceptar que la minuta enviada por la Cámara de Diputados fuera revisada por un mayor número de comisiones legislativas. El oficialismo decidió enviarlas únicamente a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, mientras que el bloque opositor pedía que se incluyera también a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.

Esta decisión se impuso por mayoría de 44 votos a favor, 39 en contra y una abstención de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Es decir, todo listo para que se apruebe en la siguiente sesión de la llamada pomposamente Cámara alta, fechada para el martes 24.

riparcangel@hotmail.com