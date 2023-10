“No se tocarán prestaciones de trabajadores del Poder Judicial”

López Obrador ante extinción de fideicomisos

Ante la ola de protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) por la extinción de 13 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él mismo será garantía y aval a que no se tocarán sueldos ni prestaciones de empleados.

El mandatario dijo que dicha eliminación no tiene que ver con los 50,000 trabajadores que formar parte del PFJ y explicó que el trabajo de los legisladores no es para perjudicar a los trabajadores, sino para “cortar el copete de los de arriba” y dijo que con el presupuesto alcanza para cumplir con todas las tareas y demandas laborales.

El Presidente propuso, incluso, que el Poder Legislativo etiquete el acumulado de poco más de 15 mil millones de pesos que hay en esos fideicomisos para que se destine a becas para 2 millones de niños de familias pobres y que incluso el dinero no regrese a la Tesorería de la Federación.

“Estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra, y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales, yo soy garantía que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen”, respondió el Presidente a pregunta expresa en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Consideró que si bien los trabajadores de ese poder están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo cual, dijo, ve bien, pero “no comparto su punto de vista, porque están siendo utilizados, manipulados, por los de arriba del Poder Judicial”.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que el ajuste a estos fideicomisos es arriba. Y criticó que el ministro en retiro, José Ramón Cossío, promoviera de inmediato un amparo contra la decisión aprobada por la Cámara de Diputados horas antes para eliminar esos fideicomisos; y lo acusó de proteger a corruptos.

“Es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios, y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales, 700 mil pesos mensuales. Y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia, y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo”, expuso.

Defiende López Obrador fideicomiso para el Tren Maya

Sobre el mismo tema polémico, el presidente López Obrador rechazó que el fideicomiso para el Tren Maya, aprobado por la Cámara de Diputados, pueda comprarse con los 13 fideicomisos del Poder Judicial que ese órgano legislativo decidió eliminar, pues estos últimos son para “altos sueldos y privilegios”, mientras el que será para el proyecto ferroviario traerá beneficios para la gente.

“Eso es completamente distinto. O sea, el fideicomiso del Tren Maya es para la construcción de la obra, es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. Lo otro es obra en beneficio del pueblo”, enfatizó.

Para el jefe del Ejecutivo lo importante no es el medio, sino el fin, es decir, que aun cuando se trate de la figura de fideicomiso, lo importante es el objetivo para el que se usarán los recursos públicos.

“El instrumento no es el problema. O sea, no es el medio, es el objetivo. ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la Ley de Ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia?”, cuestionó.

Aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 que propuso a la Cámara de Diputados es suficiente para el gasto del Estado, pero resaltó que “se necesita el fideicomiso y no hay ningún problema”.

“Es para obras. O sea, no se puede, o sea, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto, del conservadurismo. O sea, de la prensa vendida o alquilada”, concluyó.