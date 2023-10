De la noche a la mañana, la 4T aumentó la deuda de los mexicanos

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder con la promesa de no endrogar más al país, ayer aumentó de golpe la deuda personal de cada uno de los 130 millones (aproximadamente) de mexicanos en 14,615 pesos.

Si se hace el cálculo sobre poco más de 28.3 millones de contribuyentes registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la deuda individual aumentó de golpe más de 67 mil pesos.

Este es el resultado de que, en la sesión de la Cámara de Diputados iniciada el miércoles anterior y que se suponía que debería terminar en la madrugada de hoy, viernes 20, la mayoría oficialista (Morena y sus rémoras del PT y PVEM) aprobó un endeudamiento de 1.9 billones de pesos, vale precisar casi dos millones de millones de pesos, una cifra de 13 dígitos, que representa alrededor del 20 por ciento del presupuesto planeado para el año venidero, que ascenderá a 9.06 billones de pesos.

Se puede alegar en contra que, al momento de escribir esta columna, todavía no terminaba la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que por lo mismo no se puede afirmar que ya está aprobado el cuantioso aumento a la deuda que se denomina pública, pero que a fin de cuentas pagamos todos.

Sucede que los diputados oficialistas cumplieron puntualmente con la orden de aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo federal sin cambios. Primero, validaron en lo general la iniciativa enviada desde Palacio Nacional y luego rechazaron una tras otra las más de 500 propuestas de cambio presentadas por diputados de todos los partidos de oposición.

Tampoco se aprobaron supuestas propuestas de modificaciones presentadas por los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, pero esas fueron retiradas por sus autores o sólo sirvieron para darles oportunidad de subir a tribuna para refutar las críticas de la oposición. Un ejemplo destacado fue el frustrado precandidato y “corcholata” del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien luego de prestarse para aumentar el elenco oficialista que ocultó el “dedazo” que hizo candidata presidencial a Claudia Sheinbaum, retornó apresuradamente a San Lázaro para cumplir su función de golpeador de la oposición, que no pudieron llenar otros legisladores.

En su intervención, Fernández Noroña no hizo ni la menor mención de los artículos que supuestamente había reservado y dedicó todo su tiempo a repasar las críticas que invariablemente dedica a anteriores gobiernos federales surgidos del PAN y del PRI.

El gobierno de AMLO desaparece fideicomisos

que le disgustan y crea los propios

El 2 de abril de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Dicho mandato del presidente López Obrador ordenó:

“ARTÍCULO 1.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que a la entrada en vigor del presente Decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.

“Los derechos y obligaciones derivados de dichos instrumentos serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Pero eso no fue suficiente para el Ejecutivo Federal, pues el 8 de octubre del mismo año, a propuesta de López Obrador, la Cámara de Diputados, tras una larga sesión de 19 horas y con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, aprobó la extinción de 109 fideicomisos.

Como volvió a ocurrir en la sesión iniciada el reciente miércoles, los diputados de la llamada Cuarta Transformación rechazaron las más de 350 reservas de la oposición y de sus propios legisladores que pretendían preservar esos instrumentos financieros.

Con la extinción de los 109 fideicomisos, el gobierno federal obtendrá 68 mil 400 millones de pesos, que ofreció reasignar para programas sociales en apoyo a las personas más vulnerables y la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19. Esta pandemia, según datos del gobierno federal, ocasionó la muerte de más de medio millón de personas, pero según otras estimaciones el total de defunciones fue mucho mayor, pues según el documento Exceso de Mortalidad en México, publicado en el portal de la actual administración pública, durante esa pandemia se registró un exceso de 638,381 defunciones.

A pesar de la resitencia de la oposición y de los afectados, se eliminaron fondos como el de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, así como el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, el Fondo de Financiera Rural, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fondo Sectorial para la Innovación, el Fondo para los extrabajadores migratorios, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Fondo Metropolitano, entre otros.

En casi todos los casos, los afectados han denunciado que el gobierno federal no ha sido capaz de llenar los vacíos dejados por esos fideicomisos, como el Fonden, pues no hubo recursos suficientes ni oportunos para atender a las víctimas de fenómenos naturales. También, ha habido numerosas quejas de organizaciones campesinas por la desaparición del fondo de la Financiera Banrual porque no hay institución que los respalde para atender la demanda de productos básicos.

Contra esta tendencia, como parte de su propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto Federal para el año venidero, López Obrador propuso la creación de tres nuevos fideicomisos, destinados a respaldar proyectos prioritarios para su gobierno, como son el Tren Maya, el sistema Transístmico, y sistema aeroportuario, pues todavía no se saldan las indemnizaciones por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la región de Texcoco.

Como complemento, el dinero destinado a esos proyectos se mantiene en secreto por el pretexto de la “seguridad nacional”.

Como parte de las protestas, la diputada yucateca del PAN, Cecilia Patrón Laviada, preguntó “cómo es posible que sea este sexenio del que tanto presumen, el que tenga el mayor endeudamiento de los últimos años. Además, le mintieron al pueblo de México, porque una y otra vez dijeron: no, no vamos a contraer deuda y hoy queda comprobado una vez más que han mentido y mintieron con los niños enfermos de cáncer y eso, no, no se vale.

“Quiero decirles algo, esta deuda es como tener esta tarjeta de crédito y que la pases una y otra vez, pero que no tengas el respaldo económico, que no quieras trabajar y no tengas dinero para pagarla.

“Para darles una idea de estos 2 billones de deuda que quieren contraer, porque digo quieren porque ustedes lo proponen. Solo alcanzaría para el Seguro Popular por 20 años, 20 años de Seguro Popular.

A nombre de la bancada del PRI, Jericó Abramo Masso justificó su voto en contra del paquete económico de la 4T por considerar que sólo anticipa deuda y más gasto.

Afirmó que no se destinará ni un peso para mejorar la seguridad de los estados y municipios, ni la infraestructura carretera, ni los programas de atención a la mujer, ni al sistema de salud. Lamentó que el gobierno de Morena herede una gran deuda al país, un gran problema para los mexicanos y el próximo gobierno.

Un dato más, indicó Abramo Masso, es que Morena quiere aprobar que se grave los rendimientos de los ahorradores de 0.15 que está en la ley actual, a 1.48 por ciento, retención sobre las ganancias que es la más alta que se tenga registro. También lamentó que a la Secretaría de Turismo se le asignen mil 973 millones de pesos para el 2024, el más pequeño que ha tenido en los últimos 16 años.

El también priista Xavier González Zirión aseguró que la propuesta económica de Morena es verdaderamente macabra, pues la deuda será pagada por generaciones. Precisó que la 4T quiere concentrar todo el dinero posible en los proyectos faraónicos del Ejecutivo que sólo dejarán pérdidas.

