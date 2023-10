Kibray llevará todo su flow de música urbana al Hallo-Fest

En el Forum Taxqueña el 27 de octubre

Compartirá el escenario con Kevin Roldán, Dani Flow, Cuarto Contacto y Carlitos Rossy

Arturo Arellano

Kibray es un talentoso artista de origen venezolano, quien desde hace algun tiempo radica en México, donde ha logrado sentar sus bases musicales y consolidarse como una de las nuevas promesas del género urbano, y es que, con su flow ha conquistado no solo a su fanaticada sino a los múltiples talentos con los que ha colaborado como Julión Álvarez y Alex Torres.

Ahora nos presenta su más reciente sencillo “Mundo Rosa” junto a Alex Torres, con quien hace una fusión de urbano con corrido tumbado, dando como resultado un tema que ha gustado mucho y del que nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Desde muy pequeño mostré interés en la música, pero ya de manera profesional me logré destacar como a los 16 años de edad, cuando me doy a conocer fuera de Venezuela y ahora me vengo a México, donde me han abrigado muy bien y donde he sentado mi base musical”.

Describe que su música es “influenciada por todo lo que escuchaba en Venezuela, pero también ahora con lo que he aprendido en México, de hecho, hemos grabado un disco con un productor de Republica Dominicana, estamos lanzando todo por sencillo, fortaleciendo mi carrera que me vayan conociendo”.

Y recuerda que la canción “El Pato Pipón” fue la que le hizo llegar a México “Es un tema que se me hizo viral y desde entonces la gente me pide, me han hecho sentir como en casa, entonces le digo a mi gente que esperen más cosas, porque yo seguiré trabajando para ustedes, aunque no ha sido nada fácil, siempre pongo a Dios por delante, me atrevo a decir, que en este mundo del espectáculo hay mucha competencia, mucha tecnología, todo va muy rápido, pero yo seguiré esforzándome por la gente”.

A esto añade que “soy muy aferrado, siempre me gusta estar trabajando y dando cosas de que hablar sobre mi trabajo. Mi disco ya está listo, pero lo sacaré poco a poco, un sencillo al mes, para tratar de despegar, conseguir un público fiel y entonces poder ofrecer muchas fechas, conciertos en vivo”.

Sobre “Mundo rosa”, destacó “Gracias a papito Dios, es que el disco viene muy variado, tengo la capacidad de meter cualquier género, dembow, reggaetón, dance hall y acabo de hacer un corrido tumbado que está de moda, bueno hasta bachata, porque tengo el oído, esa capacidad. El álbum trae soca, de todo muy tropical, traigo el caribe y el calor conmigo”.

En el mismo tenor, destacó “El corrido tumbado es con Alex Torres, quien es un grande, un talentoso que está muy metido en lo que hace Peso Pluma, Natanael Cano y pues ha sido un honor colaborar con él, como lo fue en su momento con Julión Álvarez. Porque admiro mucho a los artistas mexicanos, de pequeño mi madre ponía a Juan Gabriel a Marco Antonio Solís, que se quedaron en mi memoria”.

En cuanto al Show refiere que “Va a ser espectacular, espero que la gente se lo lleve en sus corazones, siempre mi idea es dar todo de mí, ahora voy con muchos más compañeros, entonces cada uno va a ofrecer lo suyo, en mi caso soy muy explosivo, muy cercano a la gente, es un show con mucha energía”.

Finalmente, siendo venezolano, reconoce que “me siento también ya mexicano, no es lo que me llevó de aquí, es lo que siempre tengo en mi corazón, su cultura, su gastronomía y la influencia que ha representado este país para mi música” concluyó.