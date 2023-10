Todos por Acapulco, desde donde podamos

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ME GUSTÓ EQUIVOCARME-. Apenas en el contenido de ayer le adelanté -escribo temprano para que el jefe no me descuente el día- que no siendo como los de antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no iría a Acapulco; pero qué bueno que haya ido y externada la disculpa, desde el frente en que nos encontremos, apoyemos todas las acciones en favor de los hermanos guerrerenses en desgracia.

Que todos los temas, asuntos y casos, por importantes que sean, esperen, con la finalidad primigenia de invocar la solidaridad que nos ha caracterizado, tratándose de apoyar, incluso a extranjeros, para que con mayor razón tendamos la mano a quienes por capricho de la naturaleza, ésta se ensañó con los hermanos de Acapulco y demás poblaciones guerrerenses.

Para el caso que nos ocupa, palabra que no es “rollo” llamar hermanos-as a miles de habitantes del municipio de Acapulco y zonas aledañas, que entre la noche del lunes y el amanecer del martes, de pronto se vieron impotentes ante la ferocidad y velocidad de vientos en la tierra y las olas del mar, destruyendo en horas muchas construcciones fuertes y, con más ganas, las endebles casas de cientos de hombres y mujeres humildes.

Pero las calificamos como humildes sólo por sus bajos ingresos económicos que los llenan de limitaciones; pero luchadoras y trabajadores incansables que, como empleadas-os de grandes consorcios turísticos, comerciantes en pequeño o emprendedoras-es en infinidad de negocios establecidos o ambulantes, retan diariamente al sol para ganarse el pan.

Le comento lo anterior con pleno conocimiento de causa, de voz directa de sólidas amistades guerrerenses que por cuestiones laborales ven sus amaneceres y anocheceres lejos del solar natal pero ahora, anhelantes de que a sus parientes y amistades no les haya afectado tanto el huracán “Otis”, mismo nombre de una marca de elevadores que por falta de mantenimiento también han cobrado algunas vidas en edificios públicos y privados.

APOYOS-. Por fortuna, y en forma por demás espontánea, surgieron ayer mismo muchos grupos solidarios en apoyo de nuestros hermanos guerrerenses en desgracia, incluso se han sumado las instituciones bancarias y telefónicas para dar facilidades a los afectados para obtener dinero o facilitar trámites oficiales de identificación y demás, con la finalidad de no entorpecer gestiones de carácter legal.

Ojalá y que muchas otras acciones de más dependencias públicas y privadas se sumen a estos esfuerzos facilitadores para quienes por perder casi todo, también necesitan de casi todo, por lo que ninguna ayuda que podamos ofrecer sobra, al contrario.

Que, hoy por los guerrerenses y mañana por nosotros, todo fluya, todo sume olvidando divisionismos egoístas que nunca caben, hoy menos.

elefa44@gmail.com