La bella música de Leiva es el “Diazepam” de las almas contritas

Se presentará en el Auditorio Nacional

Alista un espectáculo de agradecimiento a sus fans con grandes sorpresas

Alexandra Arellano

Fue en 1980 cuando Madrid dio a luz a una de las estrellas musicales más nobles y talentosas de la escena del rock actual, nada más y nada menos que el reconocido cantautor José Miguel Conejo Torres, mejor conocido como Leiva, quien se prepara para ofrecer un concierto de agradecimiento a sus fans en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Leiva acumula más de 20 años de trayectoria musical, desde su paso por la banda Pereza y hasta sus actuales colaboraciones con su grupo The Guapos, junto con Jay de la Cueva, no obstante, en esta ocasión quiere agradecer infinitamente a sus fans mexicanos por la manera en que lo han inspirado e impulsado para creer en su proyecto en solitario.

De tal manera que, después de años de trabajo logra su primer Auditorio Nacional, y es por eso que se reunió con los medios de comunicación para contar los detalles y las emociones que le invaden por este logro en su carrera.

Si bien es sabido que no es la primera vez que pisa el escenario del titánico Auditorio Nacional, debido a sus participaciones como músico de Joaquín Sabina; Leiva nos cuenta que esta vez es una situación distinta, llena de sentimientos nuevos, pues no pensaba en las multitudes, sino en compartir su música y crear alivio al corazón, sin importar las cifras “Ahora me resulta impactante la cantidad de personas que me han hecho saber su gusto por el arte que estamos haciendo” comentó.

Durante la conferencia de prensa sus ojos se cristalizaron, cuando entre los presentes una valiente voz se levantó y en representación de cientos de fans que se han reunido por internet y que se hacen llamar “Los pequeños de Chernóbil”, le hizo saber que en México existía un grupo de fans dedicado a la difusión de su música y a compartir experiencias en donde el soundtrack de estas han sido canciones del español.

Esto en un principio lo dejó sin palabras y con un rostro lleno de alegría y ternura, pero que después detonaría en un gesto lleno de amor y agradecimiento, “A mí me encantaría que los pequeños de Chernóbil me acompañaran en esta gran noche, y es que dime si alguien no logró juntar o conseguir boleto, sería bueno hablar al final para que veamos la manera de que entren” dijo Leiva, lo cual le abriría la posibilidad de asistir al concierto a algunos fans del intérprete de “Terriblemente cruel”.

También aprovechó el momento para promocionar su reciente canción que canta a dueto con el joven Jalisciense Siddhartha, la cual la describe como un poema con música muy enriquecedor para el alma, y una experiencia única trabajar en el rodaje del video de “nada por hecho” bajo la dirección de la YouTuber y empresaria, Yuya.

Así que si no quieres perderte la oportunidad de ver el increíble espectáculo que prepara Leiva con todo su cariño para los fans mexicanos tienes una cita este 28 de octubre en el Auditorio Nacional, donde hará un recorrido por todos sus discos.

