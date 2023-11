Fundación de Alba mantiene su apoyo a pacientes enfermos de cáncer

Con una venta de productos de alta calidad

Se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en la tienda Frattina

Alexandra Arellano

El cáncer es una enfermedad que no solo afecta a nivel físico, sino que también refleja constantemente que la sociedad es ciega, y hasta cierto punto indiferente ante el dolor ajeno, y es que, si bien has corrido la fortuna de que tú y tu familia no lleguen a desarrollar esta enfermedad, existen muchas otras que necesitan ser atendidas a la brevedad.

Es aquí en donde la Fundación de Alba brinda ayuda y apoyo integral a personas que han sido diagnosticadas con cáncer y se encuentran en vulnerabilidad social y económica, demostrando que los buenos siguen ganando en esta balanza llamada vida.

Es un reflejo del arduo trabajo y entrega que ha realizado año con año Rebecca de Alba, una actriz altruista, que está comprometida con la causa y brindar apoyo para las personas que padecen esta enfermedad.

Este año a punto de cumplir su 15 aniversario, decidió refrescar la manera en que presentaba su evento y en conferencia de prensa anunció las fechas para su próxima venta de productos de alta calidad que se llevará a cabo del 7 al 8 de noviembre en la tienda Frattina, donde se recaudarán fondos para atender a pacientes con esta enfermedad.

“En mi caso he tenido una vida donde he hecho las cosas como las he sentido, soy bastante transparente, muy honesta y muy consciente de mis decisiones. Hay cosas que tienes en la vida por elección y otras que la vida elige por ti, entonces las que no son por elección pues es abrazarlas y recibirlas como algo que es natural y hay un aprendizaje detrás de lo que vives, pero no ha sido fácil” dijo Rebecca de Alba.

Asimismo, confesó que en un inicio vivió una época de desánimo debido a que las buenas intenciones no le bastaban para manejar las cosas, ella requirió buscar aliados que le hiciera crecer en el tema de crear la Fundación De Alba, recibiendo así muchos consejos, y apoyo de otras personas que se quisieron sumar al proyecto.

Ahora le complace y enorgullece que muchísima gente ha sido beneficiada y pese a los retos que se le presentan día con día ya logro sobrevivir con esta fundación incluso a una pandemia mundial.

Al finalizar esta conferencia mencionó lo importante que es compartir, la información sobre la gran venta anual que hacen, la cual quedará inaugurada oficialmente el 7 de noviembre, siendo el corte de listón el mismo día a las 11:0 horas en Frattina.

Venta que contará con más de 20 marcas que se unen a esta lucha para apoyar a diagnosticados con cáncer, las cuales donaran ciertos porcentajes para los tratamientos de personas con determinada vulnerabilidad y dentro de este lugar también encontrarás puestos que sean de pacientes, que se dedican al comercio de determinados productos alimenticios o manuales y que con sus ventas se ayudan a mantener sus tratamientos.

