Carlos Ramos Padilla*

Por vez primera, ante una tragedia tan grave como ocurre en Guerrero, la sociedad nos estamos resistiendo a donar y las razones son más que contundentes. Lo hacemos por desconfianza al gobierno; la decidimos porque pagamos mucho en impuestos para que por capricho se cancelen los fondos de rescate y los fideicomisos; debido que es nuevamente la sociedad civil la que responde, la que se solidariza, la que aporta mientras el gobierno regala dinero a otros países y los partidos agotan sus reservas en campañas electorales tramposas e inútiles; porque nos enteramos que lo donado o lo venden entre la mafia del ambulantaje o llenan cajas con sellos y membretes del gobierno para fingir que la 4T es la generosa.

Dudamos ya porque son los mismos de la Guardia Nacional quienes participan de la rapiña. Somos testigos de qué manera un pueblo noble como el guerrerense se ha convertido en saqueador, en ratero, y no por necesidad sino porque no hay ley que se imponga.

Miles de personas atracaron centros comerciales llevándose televisores, celulares, motos y todo tipo de mercancía muy lejana a lo que son medicamentos, agua o víveres. Centros comerciales como La Isla, tiendas departamentales, estanquillos, automotrices, “boutiques”, todo se llevaron, olvidando que hay muertos aún en las calles.

No una sino varias pantallas de televisión fueron el botín. Y es una vergüenza porque lo mismo roban los soldados que los ciudadanos. Y hay que tener mucho cuidado porque por las órdenes recibidas, los soldados enfrentan a los civiles abusando de las armas y el poder.

Arrebatan dinero, asaltan y golpean impunemente y hay testimonios. ¿Dónde están esos soldados ejemplares, dignos garantes de la paz social, de la protección civil, del auxilio y ética humanitaria? Hoy tratan como delincuentes a quienes intentan llegar no sólo al puerto, sino a los municipios heridos de Guerrero. Y la población ya advirtió “cuidado con que algún político venga a pintar con su rostro una barda”.

Dudamos en donar porque nuestras medicinas no llegan, se pierden en el camino, porque sin razón creíble se ordena que nada se entregue sino pasa por los militares. Porque hay abandono, porque para llegar el ciudadano tiene que limpiar la calle de escombros e intentar acercarse a su propiedad.

Dudamos porque vemos a un Presidente atrapado en el fango en un teatro escénico que ya no se le cree. En las peores catástrofes registradas en el país, los vecinos no se han convertido en delincuentes, en saqueadores, en Acapulco sí. Porque eso ha permitido el gobierno, ha dejado en claro que las cosas se arrebatan y se imponen, no se ganan trabajando. Porque se obtiene más quitando que aportando.

Porque les dicen que “primero en los pobres”, luego los traicionan y reconoce el Presidente que son únicamente “estrategia política”. Quisiéramos participar, apoyar, pero las carreteras están saturadas de retenes militares que están ausentes cuando encapuchados secuestran los caminos, pero hoy violentan las garantías individuales de los ciudadanos libres.

Y después de todo esto nos acusan de mentirosos, de manipuladores, de empleados conservadores. Es una línea de quiebre en la que la sociedad está radicalizada, pero más dispuesta a ya no ser solidaria.

Vemos la danza de millones de dólares a Cuba, a Honduras, a Haití, a Nicaragua, pero sin apoyos a Acapulco porque el dinero es para las campañas de perdedores. No donamos y nos duele porque los diputados de Morena intentan subir los impuestos al ahorro de los mexicanos.

Porque sin cuidado y protocolos se abren las fronteras para llenar a nuestras calles de mendigos. Vemos cómo empresas del sector privado responden antes que el gobierno aún cuando han sido saqueados y calificados como “mafia de cuello blanco”.

Pero el gobierno se mueve en “estaquitas”, a esa velocidad. Porque contratan a gente inexperta en cargos públicos de primer nivel como Laura Velázquez Alzúa designada para desempeñarse como Coordinadora Nacional de Protección Civil teniendo como única experiencia haber sido delegada en Azcapotzalco y secretaria de Desarrollo Económico del DF. Por eso no donamos. Por eso y más, mucho más.

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.