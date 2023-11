Acciones contra “chombos”

Por medio de las “benditas redes sociales”, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —porque la televisión comercial mexicana no lo difunde—, indicó que “estamos actuando como nunca, estamos enfrentando los problemas que ha dejado este huracán Otis, en muy poco tiempo”. Con su estrategia de comunicación presidencial a través de una transmisión desde Palacio Nacional, negó informes de que su gobierno no esté atendiendo a la población afectada, y sin precisar las acciones en contra de la desinformación, así como adelantó acciones en contra de los medios de comunicación y de manipulación, que sesgan las noticias.

En el estado de Tabasco sus habitantes conocen a los zopilotes o buitres como “chombos”. Por ello, de la fauna de “chombos”, el jefe de la Nación, López Obrador, señaló a Carlos Loret de Mola, como un periodista corrupto, quien aseguró que por falta de atención habían fallecido dieciséis pacientes del Seguro Social. Lo informado por el periodista, dijo el mandatario de la nación, es ¡falso!

Para ejemplificar el grado antigobiernista de los operadores de la corrupción institucional de los gobiernos neoliberales –que hasta nuestros días hacen uso de los micrófonos de las estaciones de radio y televisión, que son concesiones de estado mexicano– el licenciado López Obrador, en la conferencia de la semana pasada, puso de ejemplo la imagen de cómo está un buitre (chombo) esperando que muera una niña.

Obrador dijo que “ayuda a entender lo que a veces hacen los periodistas y los medios mercenarios; los que no tienen ética y trafican con la pobreza, con la necesidad, con el dolor humano. Y a través de la enajenación de este mundo o de muchas personas de este mundo por estos sistemas deshumanizados, en donde no importan los medios, el fin justifica los medios”.

Estima el licenciado López Obrador que los medios mercenarios y mercantiles de comunicación mexicanos e internacionales, pueden mentir, pueden inventar cosas, pueden calumniar, todo para destruir al adversario o para sacar provecho en lo personal. Es una degradación de la condición humana cuando se pierden valores, cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando no se actúa con rectitud, con integridad.

Recordó que el fotógrafo que tomó la placa y fue galardonado con el premio Pulitzer ya no vive pues –lamentablemente– él mismo se quitó la vida, porque fue mucho el cuestionamiento y no resistió.

Hay una complicidad que existe en medios de información nacional, la red de componendas, de complicidades; y esto es un asunto mundial, es una crisis mundial de pérdida de valores, de falta de ética, de humanismo, lamentó el ciudadano Jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador.

Veintiocho años antes, el primero de septiembre de 1995, Ernesto Zedillo Ponce de León, en su primer informe de gobierno, decía, exhortaba a la sociedad y señaladamente a los medios de comunicación a que, sin menoscabo de sus garantías y libertades, respalden la independencia de los trabajos de procuración y administración de justicia, evitando sensacionalismos, rumores y presiones. Esto por los momentos que se vivían luego de la aparición del EZLN y de la devaluación de nuestra moneda, entre otros factores.

En tanto que, en la administración del último presidente de México emanado del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, su relación con los medios de manipulación fue similar a la de Ernesto Zedillo, pues el sistema se basaba en la relación publicitaria, cuando en el año 2012 la empresa monopólica Televisa alcanzó un protagonismo indiscutible al proponerlo como candidato político y formar un escenario favorable a la figura de Peña Nieto.

Ahora, amigas y amigos, sabemos que la citada televisora selló una alianza que se mantuvo ilesa con los gobiernos priistas hasta el año 2018. En la gestión del “peñato” hay que recordar que se dio la matanza de jóvenes normalistas en Ayotzinapa, en 2014, lo cual significó un duro golpe para el presidente en turno.

Hasta antes de julio del 2018, uno leía un periódico, sintonizaba una estación de radio o encendía la televisión en México y recibía una avalancha de publicidad oficial. Cualquier página de los periódicos de esos años era utilizada para publicar publicidad que exaltaba la gestión de las secretarías de Estado o empresas subsidiarias del Estado.

En esta administración —en los cinco años y meses que lleva— usted lee un periódico, sintoniza una estación de radio o enciende la televisión y recibe una avalancha de noticias falsas o sesgadas o bien noticias que sólo destacan la violencia en los estados de la república mexicana. O bien, ahora la devastación en el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis, ante lo cual el Jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, no ha llamado a una alianza con los medios de manipulación, pero lo que ha dicho es que habrá "acciones en contra de la desinformación". Habrá que esperar a ver qué tipo de acciones se implementarán por parte del Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para combatir a los "chombos y su mafia".