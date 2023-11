The Dead South llegará por primera vez a México

Con el más sonido puro de la música indie canadiense

La cita es en el Frontón México el 19 de octubre de 2024

La música indie es, hoy por hoy, una de las expresiones más icónicas de las nuevas generaciones quienes han encontrado en los artistas independientes su voz y estandarte.

Tal es el caso de la agrupación canadiense The Dead South, quien se presentará por primera vez en nuestro país el 19 de octubre de 2024 en el Frontón México.

Como sus fans lo saben, The Dead South nunca se ha centrado en una reinvención constante, sino en un compromiso total con su propia y singular visión. Con confianza en su sonido, estilo y confianza mutua, The Dead South llega a la cúspide de un explosivo éxito global en una posición envidiable y bien merecida: la autonomía total. Realmente no importa cómo llamemos a su música (bluegrass progresivo,alternativa, country, folk o western), lo que importa es que es suya y a personas de todos los orígenes, creencias, experiencias, idiomas y edades les encanta.

Cercano y leal de principio a fin, The Dead South no rehúye alterar las plumas de los más tradicionales de vez en cuando mientras ejecutan impecablemente redobles de banjo y trémolos de mandolina ultrarrápidos, armonías de tres partes y canciones de temas clásicos: baladas de asesinato, deslealtad, fantasmas, etc., todo con un guiño y una sonrisa. Mientras continúan su ascenso hacia la cima, The Dead South ha aprendido una lección importante: si van a ser marginados, será mejor que sean geniales.

Las pasiones que despierta The Dead South también se confirman por sus fanáticos, quienes acuden a los conciertos con los cosplay con el estilo característico de la banda, gracias al cual este grupo de cuatro integrantes de las praderas canadienses ha encontrado a su gente. Good Company, como se llaman a sí mismos, es una comunidad global de personas muy diferentes que tal vez no estén de acuerdo entre sí, pero que están hombro con hombro en sus conciertos.

The Dead South llegará con su sonido característico e inigualable por primera a México el 19 de octubre de 2024.

La preventa exclusiva para fans será los días 7 y 8 de noviembre a partir de las 10:00 am; mientras que, la venta al público en general, será el 09 de noviembre a partir de las 10:00 am, a través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro y Soriana