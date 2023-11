“Bugs Bunny at the Symphony” lleva magia al Auditorio Nacional

Con música y animación

El director, George Daugherty, fue acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil UAEMex

Asael Grande

Bugs Bunny at the Symphony regresó a México, y lo hizo de manera mágica en el escenario del Auditorio Nacional. Tras haber agotado sus presentaciones en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara en febrero pasado, Bugs Bunny y sus amigos, volvieron a nuestro país con los Looney Tunes en la pantalla grande, y música original interpretada en vivo por una orquesta sinfónica completa.

Presentado por FR Producciones, Conjunto Santander de Artes Escénicas, y Representaciones Árinder, S.C, en conjunto con Industrial FX Productions y Warner Bros, ésta nueva visita a la capital mexicana, coincidió con la celebración del 100 Aniversario de Warner Bros., a quien pertenecen los personajes y cortos animados de Bugs Bunny y los Looney Tunes, mismos que han sido un amado e imperecedero tesoro de la ilustre historia del estudio, que ha estado de gira por todo el mundo con importantes orquestas desde 1990, cuando la producción agotó las entradas del Teatro Gershwin Broadway, como “Bugs Bunny en Broadway”.

Acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil UAEMex, el director orquestal, George Daugherty, dio la bienvenida a los asistentes a este recitalde Bugs Bunny, este fabuloso conejo, fan de las zanahorias, la superestrella inequívoca de la familia Looney Tunes: “bienvenidos al Auditorio Nacional para Bugs Bunny at the Symphony, estamos esta noche aquí para celebrar este extraordinario personaje, ha sido maravilloso estar en México, y celebrar cosas maravillosas como el Día de Muertos; también celebramos 100 años deWarner Bro.y las maravillosas caricaturas de Bugs Bunny, pero más que nada, celebramos la increíble música que fue escrita para dar vida a estas caricaturas. He pasado una maravillosa semana haciendo música con esta orquesta que tengo tras de mí, es maravilloso pensar que, con esta orquesta, fortalecemos la amistad entre México, y mi país, Estados Unidos. Cuando era niño veía estas caricaturas los sábados por la mañana, sentado frente al televisor, y escuchaba esta maravillosa que tocaremos hoy”.

Esta versión más reciente de “Bugs Bunny en la Sinfónica” combinó 16 cortos brillantes e icónicos de los Looney Tunes, proyectados en la pantalla grande, incluyendo, Las fanfarias de Warner Bros., El paseo de las valquirias, El tema de Merrie Melodies, Baton Bunny, ‘¿Qué hay de nuevo, viejo’?, ¿Qué es la ópera, Doc?, El Conejo de Sevilla, Conejo Batón, Concierto Cursi, entre otras, además de cinco nuevos cortos animados, mientras su vivificante música original de Carl Stalling, de inspiración clásica, fue interpretada en vivo.

El concierto de Bugs Bunny at the Symphony, dirigido por George Daugherty, fue una oportunidad de acercar a los niños de hoy en día a la orquesta sinfónica y apreciar a la vez la belleza de la música clásica mientras que se tuvo el toque hilarante de Bugs Bunny, y su séquito. Aún más importante, es que dio a los adultos de todas las edades la oportunidad de reactivar su afecto por estos brillantes cortos animados, y revivir una parte verdaderamente nostálgica y mágica de sus infancias.

Conocido como un amado show multigeneracional, la función de Bugs Bunny at the Symphony en México permitió a los asistentes recordar los buenos tiempos de sus propias infancias, además de ayudarles a crear nuevos recuerdos con Bugs Bunny, Elmer Fudd, el Pato Lucas, Wile E. Coyote, el Correcaminos, Michigan J. Frog, y el resto de los personajes de los Looney Tunes.

Anteriormente, en México, el concierto fue interpretado por primera vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 1998, y posteriormente se realizaron dos interpretaciones históricas al aire libre en 2011 enfrente del Palacio de Bellas Artes, que atrajeron a decenas de miles de asistentes.

Bugs Bunny at the Symphony continuará su gira mexicana en Monterrey, el domingo 12 de noviembre en el Auditorio Pabellón M; y en Guadalajara el sábado 25 de noviembre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. En Guadalajara, la orquesta será de nueva cuenta la Orquesta Solistas de América, que sorprendió al público con su brillante interpretación en febrero pasado.

