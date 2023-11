Pugnas por el poder

“Ella tiene el bastón de mando, pero el que realmente manda es el señor de Palacio”.

El acuerdo del INE para que 5 mujeres y 4 hombres sean los candidatos para las gubernaturas de Puebla, Veracruz,Yucatán, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Morelos y Ciudad de México puso a la venenosa partidocracia a parir chayotes y desató una peligrosa pugna por el poder que amenaza a Morena de convertirlo en flor de un día y un partido temporalero para la elección presidencial de 2024, aunque en el frente amplio opositor no canta mal las rancheras. El acuerdo del INE desataría las puñaladas traperas entre las tribus duras de Morena, pues con el acuerdo del INE en la capital de la República Morena no podrá postular a Omar García Harfuch, el “delfín” de Claudia Sheinbaum, que aunque tenga el bastón de mando en su poder, ya se vió que ella no manda y que el “mueveatoles” sigue siendo el mesías tropical, quien apoya con toda su alma a Clara Brugada y la cosa parece estar muy clara, ya se ve que donde manda capitán, no gobierna zopilote o zopilota.

La encuestomanía pagada y no pagada arroja prácticamente un empate técnico entre Clara Brugada y el señor ex policía de la Ciudad de México, lo que obligó a que Morena pospusiera por dos semanas el resultado de sus encuestas pagadas y en espera de que las aguas en el partido guinda vuelvan a su cauce y se acabe la pugna por el poder que ha debilitado peligrosamente a doña Claudia Sheinbaum.

La pregunta que va y viene entre los morenistas y los no morenistas es que ¿si un ex policía puede ser docto en ciencia política para resolver los problemas torales que aquejan a la capital de la República o solamente es la pelea del poder por el poder?

El desenlace de esa venenosa pugna por el poder entre AMLO y el grupo de Claudia Sheinbaum dejará muertos, heridos y desaparecidos, sobre todo cuando el que sigue teniendo el bastón de mando tiene como candidato predilecto al fantoche gobernador del nuevo Nuevo León, Samuel García ese que habla como un joven dictadorzuelo y que en caso de que doña Claudia se hunda por la pugna interna con su jefe, lo más seguro es que Samuel García o quizá hasta Marcelo Ebrard lo puedan sacar de apuros.

Pero, también donde el pleito por el poder está al rojo vivo es en la oposición que conforman PRI, PAN, PRD, pues el necio jerarca nacional panista, Marko Córtes, no le encuentra la cuadratura al círculo y al precio que sea quiere postular como candidato para el gobierno de la Ciudad de México a Santiago Taboada, quien arrastra asegunes en el caso del cártel inmobiliario y si el panista sigue montado en su macho y no acepta postular a Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregon o a Sandra Cuevas, la fantoche delegada de Cuauhtémoc. quien presume de ser toda “palacio” y que no se comprará garritas durante 6 meses porque esa lana la donará supuestamente a los damnificados de Acapulco. De seguir las cosas como van, la alianza opositora PRI, PAN, PRD es muy probable que vuele en mil pedazos, lo que daría como resultado que la candidatura presidencial Xóchitl Gálvez naufrague en la tempestad político-electoral que viene.

Se creía que la simulación política de Morena y el bloque opositor Va por México iba en serio, de abrirlo a la ciudadanía, pero ya se ve que las lacras sociales llamadas partidos políticos no dejarán pasar a los ciudadanos sin partido y ellos seguirán ostentando el monopolio del gran poder en México, sin importarles que la ciudadanía los ve como eso, como lacras sociales.

