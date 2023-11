Alicia Villareal anuncia su sencillo “Ojo por ojo”

Con una súper presentación

Prepara el Tour “Donde todo comenzó” que llegará a más de 60 Ciudades

La icónica cantante visitará Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica

La cantante, compositora y actriz Alicia Villareal, se encuentra en una nueva etapa de su vida profesional, donde la originalidad, y frescura de su personalidad aseguran que las sorpresas que tiene preparadas para sus seguidores serán un éxito total.

Pasando de ser la vocalista de Grupo Limite, creyendo en su proyecto y alimentando el arte que ha creado por más de 20 años de amor y entrega, se ha hecho ganadora de reconocimientos como “Premios lo nuestro”, premios “Billboard”, e incluso ha ganado el Grammy Latino.

Ahora anuncia su regreso a la industria musical, con el lanzamiento de “Ojo Por Ojo”, primer sencillo de su disco, que hizo de manera inigualable y con un estilo impecable; lo cantó por primera vez en vivo y será lanzado oficialmente en plataformas digitales el próximo 10 de noviembre.

Seleccionando como lugar de presentación la Casa fuerte del Indio Fernández, en donde el día de muertos todavía se hizo presente por la decoración seleccionada por la artista Villareal, alumbraron el camino desde la entrada hasta el escenario por veladoras, y cráneos de catrinas.

Un mariachi al centro del escenario, que anunciaría su llegada cuando las trompetas comenzaron a sonar, y “La güerita consentida” bajó desde una puerta que se encontraba en el segundo piso, luciendo radiante y feliz por esta nueva etapa de su vida, con un sombrero negro, que resaltaba su cabello dorado, y una blusa azul, que hacía juego con sus jeans de cuero.

Luego de la interpretación de su sencillo “Ojo por ojo”, arranco la conferencia de prensa en donde anunciaría más de una sorpresa para la comunidad que la ha seguido durante tanto tiempo y para sus fans más jóvenes.

“Es la primera vez que me doy la oportunidad de ser productora y escribir mis canciones, para este disco soy cantautora”, dijo Alicia Villareal, acto seguido de narrar múltiples aventuras que tuvo mientras trataba de posicionarse como productora, y no solo como la imagen de proyectos.

Ahora que ha logrado adentrarse a la industria musical de lleno, no solo como cantante sino como autora de su propio disco, mencionó las fuentes de inspiración que ha tomado para la realización de diversas letras, basadas en la relación de sus padres y actos que día con día ella ha presenciado o vivido.

Y es que junto con el lanzamiento de este sencillo llegará próximamente el nuevo álbum “Donde Todo Comenzó” que compartirá nombre con su gira que tendrá por Estados Unidos, México y Latinoamérica, dando inicio en el Teatro Telmex en Guadalajara, para continuar por 59 ciudades más.

El material discográfico será el fruto de una minuciosa curaduría musical, que detona en 20 temas seleccionados los cuales se lanzaran en dos bloques “Quiero darme la energía para el lanzamiento de este disco, ha sido difícil para mí, porque soy mujer, soy de Monterrey, bien administrada, le echo muchos números, no me quiero quedar en el camino a medias, quiero darle bien su momento y su tiempo la gente me ha esperado con este disco, porque tardo mucho en hacerlos” concluyó la cantante.

Alicia Villarreal confesó que le hubiera gustado escuchar a Luis Miguel interpretando la canción que escribió “Por no saber de ti”, no obstante, asegura que seguirá trabajando duro para colocar sus temas no solo cantados por ella sino por otras voces