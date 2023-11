“… pensé en avisar que “Otis” venía ‘cañón’ y pedirles no dormirse…

—pero dije no, con esto basta”,

y AMLO lanzó sólo un twitt de alerta…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Su historial muestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre termina revelando la verdad detrás del fondo de sus decisiones.

Así lo hizo al reconocer que él fue quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, luego del culiacanazo… y de que él había ordenado inundar las zonas más pobres de Villahermosa cuando se desbordaron los ríos en Tabasco e igual confesó en una de sus mañaneras haber gestionado ante el presidente Donald Trump la liberación con engaños del general Salvador Cienfuegos.

Ha habido otras muchas revelaciones en las que incluso podrían atraerle denuncias penales al final de su mandato.

Una de estas es la que confesó sin el menor rubor en su mañanera de ayer cuando finalmente aceptó que sí supo de la peligrosidad del huracán “Otis” y no alertó de ello a los habitantes y visitantes, turistas, que había en ese momento en Acapulco.

Sí pudo, dijo, haber girado una alarma general en Guerrero respecto del posible impacto destructor de “Otis”… pero al final no lo hizo.

Recordó que el martes 24 de octubre, a las 20:25 horas, subió un leve texto en su cuenta de X -que sustituye a Twitter- en que dice que el huracán pegaría con categoría 5, es decir el más peligroso entre Acapulco y Técpan de Galeana.

Y pidió a la población ir a los refugios o resguardarse en sitios considerados desde siempre como seguros, estar alertas y no confiarse.

“Estaba yo pendiente por la evolución de tormenta tropical… luego (llegó) a 3, luego a 4 y luego, que va entrar a 5… y estaba pendiente, y recibí el reporte de las 6 de la tarde, luego otro reporte con aviones de estos cazahuracanes hablando de que se iba a intensificar, y puse un mensaje en X (Twitter) como a las 8 de la noche.

“… me apoyé en lo que se estaba informando, que iba a entrar de 4 a 6 de la mañana y en la franja costera de Acapulco a Técpan… esa era la información que teníamos. Fue a las 8 de la noche (cuando subió su texto a redes).

“Cuando yo estaba escribiendo esto (el twitt) pensé en decirlo más fuerte: o sea, ‘viene cañón’, o sea, algo así, pero dije: ¡no!… con esto basta. Casi era (mi intención decir): ‘no hay que dormirse’”.

Dijo que revelaba todo esto porque sus “malquerientes” quieren afectarlo con el argumento de que no avisó oportunamente.

Su propio relato es una confesión, hora a hora, que deja en claro que no lo hizo.

Luego de eso afirmó que van tres veces que va a Acapulco, que ha hecho recorridos por calles y colonias afectadas y conversado con muchos damnificados.

Algo que muchísimos acapulqueños niegan haberlo visto, ni saber de que eso haya ocurrido.

“Siempre he ganado mis elecciones en Acapulco”

Un tanto imprudente, Andrés Manuel López Obrador intentó responder a quienes desde su tragedia y el reclamo de que “este Presidente” no se ha parado ahora por el puerto, y que eso se lo van a cobrar en las siguientes elecciones, AMLO recordó y presumió que él siempre ha ganado las elecciones en Acapulco y que espera continuar haciéndolo.

“(Ahora) Vamos bastante bien, la gente se ha portado mucho muy bien, como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato, y fui varias veces, ya no voy a volver a ser, a nada, siempre he ganado en Acapulco.

“O sea, hay mucha identificación, conozco mucho a la gente de Acapulco, me conocen. A ver: ¿Por qué no pones los programas de Bienestar que se aplican en Guerrero, Chiapas y Oaxaca? Esos tres estados son los que reciben más apoyo del gobierno federal, la gente más necesitada es la que más apoyo recibe”.

Dijo haber estado 2 horas el martes en ese centro turístico y constató la entrega de apoyos a adultos mayores.

“(Se ha dicho) que no había estado yo en Acapulco, llevo cuatro viajes a Acapulco, (Me fue) bien y estamos avanzando, ya el 65 por ciento del agua, de la red, ya está funcionado, está funcionando la energía eléctrica, hay cerca de 70 gasolineras abiertas”, amplió.

“Y sigue la búsqueda de desaparecidos y estamos ayudando en todo. Ayer (martes), ya se empezaron a entregar los apoyos a adultos mayores, para personas con discapacidad, llevamos alrededor de 200 mil viviendas censadas, ya empezamos a entregar enseres, no vamos a parar”.

Una serie de afirmaciones que la mayoría de los habitantes del puerto no reconocen sea cierto.

Calma senatorial y ciclón en San Lázaro

Dicen quienes saben de cuestiones parlamentarias que mantener la paz y la gobernabilidad parlamentaria depende de mantener los límites del respeto y de saber escuchar a los grupos minoritarios, pero el caso es que en el Senado, bajo la presidencia de la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera y los acuerdos de Eduardo Ramírez, en la conducción de la Jucopo, hasta hoy se ha logrado mantener ritmo y civilidad.

En ese contexto, ayer el Pleno senatorial aprobó una reforma a la Ley General de Educación que prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de las escuelas. Y obliga a la SEP a emitir criterios para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel con base en las reglas nutrimentales que determine la Secretaría de Salud.

Mientras en San Lázaro, por poco se da una batalla campal entre legisladores del PAN, PRI y PRD con los de Morena y aliados porque las mayorías obstaculizaron y desecharon toda propuesta de ayuda a los damnificados de Otis en Acapulco.

Ya ni le digo que las mentadas fueron lo más leve que se lanzaron entre unos y otros.

