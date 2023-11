Alistan Maratón de comedias con cumbia y cena en La Maraka

Susana Alexander, “La Roña” y Majo Pérez

La cita es este 11 de noviembre para celebrar los 30 años de Bitácora Cultural

Asael Grande

Para conmemorar a los muertos y comenzar a celebrar los 30 años de Bitácora Cultural, Susana Alexander, Darío T. Pie y Majo Pérez, presentarán el espectáculo, “Maratón de comedias con cumbia y cena”, producido por Alma Delia Marti, que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de noviembre, en el Centro de espectáculos La Maraka.

Este evento, que utiliza el humor para cumplir con la tradición mexicana de celebrar a los muertos, consta de tres comedias: “A mí la muerte me pela los dientes”, espectáculo literario-teatral interpretado por Susana Alexander; “Que no se culpe a nadie de mi muerte”, monólogo de humor negro original de Humberto Robles, protagonizado por Majo Pérez; y el show titulado “Más viva que nunca”, ofrecido por La Roña, puestas en escena preparadas especialmente para este evento conmemorativo y celebratorio.

“Yo soy quien inicia el maratón; una sola vez estuve en el Salón Maraka, un lugar de bailongo, gente que canta –dice, la primera actriz, Susana Alexander- yo hago ‘A mí la muerte me pela los dientes’, un espectáculo que llevo haciendo hace varios años, está conformado con textos de poesía, poesía azteca, hasta corridos, también las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y Santa Teresa de Jesús, y leo corridos mexicanos, y hay cuento, un pequeño monologo al final, los textos son muy bonitos”.

En este evento especial, que combina el humor con la tradición mexicana de celebrar a los muertos, el público disfrutará de tres increíbles espectáculos que reúne a tres grandes intérpretes nacionales: “agradezco la oportunidad de compartir el escenario con dos mujeres talentosas, me encanta compartir el día y la celebración; yo llevo haciendo ‘La Roña’ muchos años, lo que hacemos siempre es presentar un tema; La Maraka tiene sus características, será una fiesta muy interesante teniendo a este gran dueto de talentosas, y yo me decidí hacer un formato que me permitiera moverme entre las mesas, y poder estar cerca de la gente que interroga al personaje, una mezcla de las películas de María Félix, basado en un tipo de humor que, quizá en México, no se ha explotado mucho, que es burlarse del público, en un juego de opiniones”, dijo, Dario T. en conferencia de prensa.

A continuación, la actriz Majo Pérez (Wendy, Peter Pan Que Sale Mal) escenificará el monólogo, ‘Que no se culpe a nadie de mi muerte’, original de Humberto Robles, que nos llevará por un viaje cómico y provocador, explorando temas profundos con ingenio y gracia: “me tocará cerrar este maratón, mi monólogo lo estuve presentando desde el año pasado, tiene humor ácido, humor negro, en donde se exponen ciertos temas que muchas veces no queremos tocar, aquí trato sobre una mujer que está decidiendo suicidarse, y pone sobre la mesa los porqués lo está decidiendo, arrastra varios fantasmas de su infancia, el texto muestra las cosas que seguimos creyendo; me honra mucho estar con estos dos artistas que llevan tanta carrera”.

El “Maratón de Comedia con Cumbia y Cena“, será el próximo sábado 11 de noviembre en el Salón de Espectáculos La Maraka (ubicado en Mitla 410 de la colonia Narvarte, Ciudad de México), de las 19:00 horas hasta las 1:00 de la mañana. Los boletos están disponibles directo en taquilla y ticketmaster.

El “Maratón de Comedia con Cumbia y Cena“, será el próximo sábado 11 de noviembre en el Salón de Espectáculos La Maraka, de las 19:00 horas hasta las 1:00 de la mañana. Los boletos están disponibles directo en taquilla y Ticketmasterº