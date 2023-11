AMLO despide a Ebrard

Quedará como “un oportunista, un convenenciero

y un ambicioso vulgar”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

“Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la Nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, al considerar la posible renuncia de Marcelo Ebrard a Morena.

Así, el mandatario y líder de Morena y 4T puso ayer punto final al caso de su ex canciller. En los hechos lo echó de su lado. Y queda estigmatizado.

No hubo exabruptos ni malos modos. El corte fue limpio. Su idea de lo que Ebrard debía haber hecho es simple: obedecer y someterse totalmente a las decisiones de AMLO y aceptar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum.

Todos “somos libres”, no hay que presionar a nadie. Todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, principios e ideales, agregó.

En la interna de 2012 en el PRD, recordó, participó con Marcelo y “él (Ebrard) aceptó los resultados sin pedir nada y vaya que estaban los mismos conservadores corruptos encampanándolo… no escuchó el ‘canto de las sirenas’… yo con Marcelo tengo antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto”.

Es decir, que Ebrard deje de quejarse, acepte los resultados de la Interna y se sume a la candidatura de Sheinbaum.

Sencillo.

Morena pospone el caso de Ebrard

Acorde a esta defenestración desde Palacio, la dirigencia de Morena pospuso hasta diciembre-enero (y quién sabe hasta cuándo más) la resolución de las quejas de Ebrard. En los hechos “coincidentes”, esta decisión lo obliga a tomar una decisión este fin de semana…

Hay que recordar que el ex canciller exige: desechar y reponer el proceso interno de Morena del 6 de junio y reconocer que, por las muy graves violaciones cometidas, se echa atrás la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum… Algo absolutamente imposible para AMLO y Morena.

A Ebrard no le queda más que a definirse ya. Se le acabó el tiempo.

Pasado mañana, domingo 12 de este noviembre, concluye el registro de aspirantes presidenciales en Movimiento Ciudadano, la única vía real para Ebrard de poder participar en la contienda del 2 de junio de 2024.

Si se inscribe en MC, el ex canciller deberá contender en una interna por la candidatura presidencial de ese partido con Samuel García, gobernador de Nuevo León, con quien algunas encuestas lo colocan en empate técnico.

Nuevo rector en la UNAM

Al parecer, los temores en la UNAM, sobre la posible intromisión de AMLO o 4T en la selección interna, se disiparon con la designación del economista Eduardo Lomelí como nuevo rector de la UNAM.

Esta decisión indica que la Junta de Gobierno de la UNAM decidió irse por lo más seguro para preservar y cuidar la autonomía e independencia de la máxima casa de estudios al optar por el ex secretario Genera del rector Enrique Graue. El nuevo rector asumirá el cargo el 17 de diciembre para concluir en 2027.

Xóchitl en el PRI

La panista Xóchitl Gálvez se siente muy a gusto entre los priístas dirigidos por Alejandro Alito Moreno. Ayer, en la entrega formal de su carta de aspiración a la precandidatura a la Presidencia de la República por este partido, todo fue halagos y reconocimientos de unos y ella.

Para escozor y malos humores de los críticos acérrimos del líder del PRI, la senadora hidalguense rodeada y apapachada por la cúpula de este instituto dijo:

“Me siento contenta de caminar al lado de sus líderes, de mi querido Alejandro Moreno y mi querida Carolina Viggiano. ¡Eh! Muchas gracias. En Alito, reconozco un hombre de palabra… sumamente trabajador. Me encanta tu capacidad de trabajo, mi querido Alejandro, un líder entusiasta con su partido, cuenta con mi aprecio y reconocimiento. Por haber construido y respetado nuestra alianza, primero en Va por México y ahora con el Frente Amplio por México. Reconozco también a mi compañera y aliada Beatriz Paredes y a grandes priistas como Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, por su valentía y participación en el proceso. Hoy son pieza fundamental en este proyecto. Nos necesitamos fuertes y unidos. Quiero reconocer el papel histórico del PRI en la construcción de instituciones que son el pilar institucional de este Frente”.

Y 15 minutos más de halagos y reconocimientos.

¿Neta… fin de emergencia en Aca?

A contrapelo de la realidad y urgencias en Acapulco y sus inmediaciones, de la evidente devastación urbana en toda la ciudad no sólo en lo turístico; de reclamos y peticiones de decenas y decenas de miles de damnificados y afectados, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró toda posibilidad de crear fideicomisos o mecanismos de financiamiento y atención al puerto y ordenó a su Coordinación Nacional de Protección Civil dar por terminada oficialmente la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero.

Hechos como este y obligar a los diputados de Morena a votar un presupuesto sin partidas para atender el desastre dejado por el huracán “Otis”, llevaron a la diputada morenista Selene Ávila a renunciar y, asqueada por esta actitud de AMLO y su partido, a declarar que su bancada en San Lázaro le provocaba vergüenza.

Senado recibe renuncia de Zaldívar

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, y Eduardo Ramírez recibieron finalmente la controvertida renuncia del ministro Arturo Zaldívar e iniciaron de inmediato las conversaciones y acercamientos con los diferentes grupos parlamentarios, para gestionar la pronta designación de su sucesor o sucesora

Ahora sólo esperan recibir la terna que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador para convocar a los o las posibles prospectos.

