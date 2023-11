AMLO, satisfecho con las candidaturas de Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

“… estoy, la verdad, muy contento, estoy satisfecho, porque fue un proceso ordenado, democrático, de altura de minas”, sostuvo.

Y desde San Felipe, Baja California, consideró que el proceso interno para designar virtuales aspirantes de su partido a 8 gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue tan ejemplar, que quedará como una muestra no sólo para México sino para el mundo.

“Porque hubieron quienes ganaron, hombres, y declinaron por mujeres, pusieron por delante ¿no?, las convicciones, los principios que se tienen en Morena.

“Entonces, me dio mucho gusto, la verdad; se dieron muy bien las cosas y a todos los que participaron, mi agradecimiento, mi reconocimiento por la nobleza, por la madurez, por la responsabilidad”.

Sonriente, el mandatario consideró que el proceso interno de Morena estuvo muy bien conducido tanto por Mario Delgado como por Claudia Sheinbaum.

“… yo ya nada más soy, pues, un militante con licencia”, agregó.

Y aclaró:

“Quien conduce el movimiento de transformación es Claudia Sheinbaum… le mando un saludo y la felicito, y estoy contento”, insistió.

—¿Siente que los elegidos garantizan la continuidad de la 4T?, se interrogó.

“No, no puedo opinar sobre eso porque es la opinión de la gente. Dijimos: no va a haber dedazo, no hay tapado, no hay acarreo, no hay ninguna simulación, no hay antidemocracia, digo, no hay ¿sí? Actos antidemocráticos y por eso estoy contento…

“Y pues el pueblo tiene siempre la primera y la última palabra”.

A partir de esto dijo que espera que el resto de los partidos realicen su selección de candidatos en forma similar.

“… que todo sea de manera democrática, y en orden; y que les vaya muy bien a todos. Esto es una muestra de urbanidad política, es un ejemplo que en México se lleven a cabo estos procesos ordenados, sin violencia.

“En donde no predomine la ambición, porque se va entendiendo que lo más importante es luchar en beneficio del pueblo y de la nación. Hay que luchar por causas justas, no por cargos, no es la política un negocio lucrativo. La política no es para ambiciosos, la política es para servir y el poder es humildad”, concluyó.

Las rupturas e inconformidades, algo normal

Quien igual quedó satisfecho, fue Mario Delgado, quien confió en que los portazos e inconformidades de algunos de los participantes sólo sean expresiones momentáneas que no afecten a la unidad de Morena.

La que se apresuró a recoger de la basura electoral a su candidato, fue la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, para darle a Omar García Harfuch una sacudida y unas palmaditas, y ponerlo a su izquierda para una foto de desagravio.

Luego de que sus propios compañeros del ala dura de Morena encabezados por Martí Batres —a quien ella dejó como su sucesor en la Jefatura de Gobierno de la CDMX— maltrataron y emboscaron a García Harfuch para impulsar a Clara Brugada, la doctora Sheinbaum se aguantó los pucheros y anunció que éste se incorporará al grupo de asesores donde se encuentra el ex ministro Arturo Zaldívar.

Y así quedan cubiertos por la bendición suprema las candidaturas de Clara Brugada por sobre Omar García Harfuch en la Ciudad de México; de Eduardo Ramírez en Chiapas; de Alma Alcaraz, Guanajuato; la diputada Claudia Delgadillo en Jalisco; Margarita González en Morelos; de Alejandro Armenta, en Puebla; de Javier May, en Tabasco; de Rocío Nahle, en Veracruz y de Joaquín “Huacho” Díaz en Yucatán.

Ya se verá el 2 de junio de 2024 si esto realmente fue acertado. Las rupturas internas y los agravios y los rencores generados entre los propios militantes de un partido suelen ser bumerangs en contra de quienes los rebasaron.

En esta contienda será la primera vez que seis gobernadores de Morena vivirán la renovación de sus mandatos y al referéndum ciudadano, a través del voto a sus gestiones.

Morena va por un coordinador en el Senado

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, informó haber sido ya notificada sobre la aceptación del Ejecutivo federal de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte.

Indicó que este aviso se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y para que, esta semana, el Pleno diga si acepta o no esta dimisión.

Este trámite correrá al parejo de la selección de un nuevo coordinador de la bancada de Morena y del Presidente de la Junta de Coordinación Política, ya que Eduardo Ramírez que tiene ambos cargos, deberá pedir licencia y dedicarse de lleno a su candidatura para la gubernatura d Morena en Chiapas.

El caso es que los senadores de Morena no tienen ya mucho de dónde escoger a un sucesor de Ramírez. Luego de buena parte de ellos han optado por salir y pedir licencia para buscar otras posiciones, sólo queda entre estos legisladores apenas unos 5 o 6 senadores que pudieran sucederlo.

Están los radicales de uno y otro lado: Alejandro Rojas Díaz Durán —suplente de Ricardo Monreal— y César Cravioto —suplente de Martí Batres—.

Más seriamente se encuentran la ex ministra Olga Sánchez Cordero; la tabasqueña Mónica Fernández ; el michoacano Cristóbal Arias o Citlalli Hernández, secretaria general de Morena o Napoleón Gómez Urrutia.

Para ser presidente de la Jucopo se requiere tener capacidad de interlocución con la oposición y al interior de su bancada…

No puede ser Ana Lilia Rivera porque no sólo es ya presidenta del Senado sino que se ha inscrito para buscar su reelección como senadora por Tlaxcala.

Vaya enredo.

