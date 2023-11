Arturo Zaldívar se fue de la Corte sin despedirse de nadie

Félix Salgado Macedonio, “amor de padre jalando un tren”

Por 63 votos a favor y 43 en contra, y desde luego, con la consabida “orientación” brindada amablemente desde Palacio Nacional, fue aprobada en el Senado de la República la licencia del ministro de la Suprema Corte de la Nación, (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Lo anterior ya estaba más que “cantado” y como prueba de ello está que el flamante ex presidente de la Suprema Corte, se fue sin decir adiós, pues prácticamente de nadie se despidió, un modo muy peculiar de irse, ya que se “le quemaban las habas” para alinearse a las órdenes de la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum y aunque los legisladores del partido guinda y rémoras que los acompañan, reconocieron que no había causa grave para que el ex ministro Zaldívar dejara su cargo, volvieron a decir que a nadie se le puede obligar permanecer en su puesto, porque eso se llama presión. ¡Pobrecito del ex ministro!

Aun así, al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara aAlta, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que al anunciar su dimisión, Zaldívar planteó motivos suficientes para abandonar su cargo en el máximo tribunal del país, por lo que exhortó a votar en favor, al considerar “válidos” sus argumentos.

¡Qué raro!, ahora sí se aplicó la ministra en retiro para que la renuncia del ex presidente del máximo tribunal pasara, porque cuando se discutió lo concerniente a la extinción de 13 Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la ex secretaria de Gobernación fue contra la voluntad y capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Le habrán “jalado las orejas” a Sánchez Cordero?

De cualquier manera, durante la discusión, los senadores del PRI pusieron en evidencia el oportunismo de Zaldívar. Por ejemplo, la senadora Claudia Anaya, afirmó que, en la tan llevada y traída renuncia, “no hay causa grave, aquí hay una causa personal, la gravedad de la causa radica en dejar de lado el interés de defender a la Constitución a través de la Corte e irse a escalar políticamente a otros lugares e irse a abonar político electoralmente a otros proyectos. Esa es la gravedad de la causa”.

Asimismo, la senadora Anaya refirió que lo que ha sucedido en este sexenio es una absoluta y evidente distorsión al equilibrio de los Poderes de esta nación” A su vez, la senadora Nancy de la Sierra Arámburu aseguró que Zaldívar “pasará a la historia, pero por la vergüenza de actuar por consigna como ministro y luego como presidente de la Corte, con la intentona de querer quedarse dos años más. Sí pasará a la historia, pero pasará a la historia con esta causa grave, inexistente, de origen en su renuncia: sumarse a un proyecto político que ha dejado clara su decisión de destruir al Poder Judicial”.

Municiones

*** “Amor de padre jalando un tren”, reza un conocido refrán que ayer fue perfectamente aplicable ni más ni menos que al senador Félix Salgado Macedonio, que se deshizo en halagos para reconocer -según él- la labor del gobierno federal para reconstruir el puerto de Acapulco y apoyar a las comunidades de Guerrero, que fueron afectadas por el paso del huracán “Otis”. Bueno, como se puede apreciar, el controvertido legislador se cuidó para no mencionar el nombre de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, que si a esas vamos, ha hecho una labor deplorable, además de cada declaración que deja a más de uno con los ojos muy abiertos, como aquella de que en un huracán, hay que ocultarse bajo el mar. Desde luego que Salgado Macedonio intentó salir al quite para cubrir la evidente incompetencia de su hija. Pero lo peor es que Félix Salgado invitó a la población a viajar al puerto de Acapulco, igualito a lo anunciado hace unos días por el propio López Obrador, en una declaración que recordó mucho a cuando a los inicios de la pandemia, decía que no existía y que la gente podía salir a la calle. Total que el legislador morenista dijo que para fin de año, Acapulco estará en condiciones de recibir visitantes. “La playa está limpia, la costera ya está limpia, las avenidas, la carretera, la autopista están en muy buenas condiciones”, pero acaso se le olvida al senador del oficialismo, que continúan las labores de limpieza. Los olores fétidos continúan en las colonias populares del puerto porque ahí llegan los camiones de basura a tirarla, lo que ha derivado en una crisis sanitaria con la consabida falta de medicamentos y médicos, amén de las quejas de empresarios del sector turístico acapulqueño, que coinciden en que esta errada y llamada Cuarta Transformación les dio la espalda y por decreto, supuso que podría acabar con la tragedia. Sin embargo, en su afán de buen padre, Salgado Macedonio consideró que la reconstrucción “va más rápido de lo que se pensaba, con el trabajo del gobierno federal, la Marina y la Guardia Nacional.

*** La diputada priiísta Paloma Sánchez presentó una iniciativa que busca que todas las mujeres víctimas de violencia tengan derecho a un permiso laboral de hasta 90 días para ingresar a un refugio o centro de justicia, con goce de sueldo. Desde Tribuna, la legisladora tricolor subrayó que esta propuesta, brindará a las víctimas la oportunidad de ser atendidas y recuperar su vida. Lo anterior, luego de recordar que, cada día, son asesinadas 11 mexicanas, más de 65 son víctimas de violación, 9 desaparecen y alrededor de mil marcan a los números de emergencia por ser víctimas de violencia. Agregó que, en un refugio se tiene apoyo médico, psicológico, alimentos de calidad y seguridad para las mujeres y sus hijos, así como un entorno seguro para reencontrarse y salir adelante. “Para las mujeres mexicanas es muy difícil acudir a un refugio porque tienen que seguir trabajando. Ser víctima de violencia extrema no te permite tener un permiso para ausentarte de tu trabajo con goce de sueldo”

*** La Videoacademia Penitenciaria de México, es un proyecto que nació como iniciativa de la Fundación Plan B para ayudar al sistema penitenciario de nuestro país y mejorar las condiciones internas en las cárceles femeniles. Es una escuela por internet, “en línea”, diseñada especialmente para mujeres privadas de su libertad que, desde hace cuatro años, imparte clases semanales por zoom de manera simultánea y en la actualidad está presente en 23 penales femeniles del país. Con sus clases han cambiado la forma de narrar lo que la violencia significa en este país, ya que tenemos el propósito de enseñar a las alumnas a privilegiar nuevas historias acerca de ellas mismas, por eso desarrollamos talleres orientados a prevenir la erosión de la empatía, para lograr en ellas procesos de transformación que mejoren sus condiciones. Será hoy cuando se haga el lanzamiento de esta ambiciosa empresa que lideran Tatiana Ortiz Monasterio y Vanessa Coppel. Enhorabuena.

