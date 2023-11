AMLO y Claudia le adelantaron su 28 de diciembre a Ebrard

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¡Ahhh!¡ ¡inocente palomita que te dejaste engañar!

Y tómala, que el Presidente y su candidata le adelantan en noviembre su 28 de diciembre al ex canciller Marcelo Ebrard.

Algo debió haber intuido el ex colaborador más cercano y permanente de Manuel Camacho Solís, el mismísimo Marcelo Ebrard, cuando vio que de sus acuerdos en lo oscurito con Claudia Sheinbaum no hubo ningún documento firmado ni testimonio firme de lo que hablaron y convinieron.

Bueno, el ex canciller, ex jefe de Gobierno de la CDMX, ex dirigente del PRI capitalino, etc etc, en resumen el personaje con más experiencia política y de poder dentro del equipo de AMLO, algo debió haber sospechado cuando vio que el mandatario sonrió y le echó porras por haberlo dejado fuera de sus negociaciones con la poseedora del bastón de mando —que no del mando—, y hasta lo felicitó por haberse quedado en Morena, luego de haber cancelado la posibilidad de ir como candidato presidencial de Dante Delgado y MC, su última oportunidad para competir en 2024.

Serio, ¿nunca sospechó que se lo estaban “chamaqueando”? A él, con 64 años encima recién cumplidos, y una larguísima carrera política.

Pues su euforia morenista—lopezobradorista-sheinbamuísta le duró a Ebrard menos que un suspiro. Y a su equipo, mucho menos.

Todo eso de que él hizo valer ante Claudia ser la segunda fuerza dentro de Morena y de que a partir de eso la del bastón de mando le convidaría en el reparto de candidaturas y posiciones, si gana en 2024, pasó a ser parte de los memes en redes sociales que lo pintan como el más ingenuo de todos los políticos del momento.

¿Segunda fuerza?, para nada: Sheinbaum

Sin negar que hubo acuerdos con el ex canciller, Claudia Sheinbaum salió a aclarar que lo de Ebrard no va.

“(Ebrard) no puede ser ni la segunda ni la tercera ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza; entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena.

“(En los estatutos del partido, agregó) se dice que no puede haber corrientes… es importante que todos —más ahora que inician la precampaña y campaña y que viene el 2024— estemos unidos porque representamos un proyecto”, indicó.

Vía redes sociales, en un intercambio de puntos de vista, la ex jefa de Gobierno de la CDMX precisó que en los documentos básicos de Morena se indica que en este instituto no habrá cuotas ni grupos porque ahí no se iba a cometer los mismos errores del PRD con sus tribus.

“Somos un solo movimiento, partido, que, además, representamos el anhelo de México y eso no se nos debe olvidar. La dirigencia del movimiento tiene que tener eso en cuenta, y digo la dirigencia, porque es lo que representó como coordinadora nacional, lo que representan las dirigencias estatales”, aclaró.

Aceptó haber participado en la elaboración del documento enviado a Ebrard, en el que la Comisión Nacional de Honor y Justicia reconoce que hubo prácticas indebidas en el proceso para elegir aspirante presidencial que generará además sanciones.

“Es importante que después de la elección de 2024 empiece una reflexión de lo que es el movimiento, nuestro partido”, aceptó.

Y tan—tan. Nada de ceder candidaturas y posiciones, como lo afirmó Ebrard.

¿Quiere candidaturas?, que se forme: Delgado

A su vez, Mario Delgado consideró que si Ebrard y su grupo quieren candidaturas, deberán apuntarse y formarse, porque estas vendrán de encuestas o sorteos, porque aquí no hay cuotas.

“Para eso (tener candidaturas) no se necesita ningún acuerdo porque la garantía es que todos y todas puedan participar. Aquí no tiene importancia con quien participaron en el proceso interno, todos los que quieran participar se pueden inscribir en la convocatoria…

“En Morena están prohibidas las corrientes, las cuotas. Si entramos a un esquema de cuotas y cuates sería la destrucción de nuestro movimiento.

“Hay apertura para la participación de todos, pero no podemos cometer el error de que haya corrientes porque eso fue lo que mató al PRD y, hasta ahora, Morena se ha mantenido sin corrientes y con dos elementos fundamentales: la encuesta para decidir candidatos y candidatas, y la tómbola para decidir las listas plurinominales”, indicó.

Dijo no saber nada de un acuerdo entre Ebrard y Sheinbaum y recordó que todos los cargos en Morena se obtienen vía elecciones internas.

Total, que de lo dicho el lunes por Ebrard nada quedó. Y en su lugar quedó un fuerte olor a día de los inocentes.

Urgen nuevos acuerdos internacionales: Rivera

La proliferación de conflictos armados en el mundo exigen nuevas medidas para salvaguardar la vida de las personas que involuntariamente se encuentran inmersas en ellos, afirmó ayer Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado mexicano.

El llamado lo hizo al conducir la sesión solemne para recibir y escuchar a Martinus Josephus Maria Kox, presidente del Parlamento del Consejo de Europa.

La senadora Rivera consideró que los tomadores de decisiones deben asumir una mayor responsabilidad y compromiso para reforzar las instituciones democráticas, tanto en nuestros países como a nivel multilateral.

Se requiere, afirmó, “que los dirigentes en el mundo se encuentren en capacidad de dar respuesta a los desafíos presentes y al surgimiento de otros nuevos”.

No podemos olvidar que hace casi ocho décadas, indicó, el mundo, particularmente el continente europeo, se encontraba sumergido en una de las peores crisis tras la devastación ocasionada por la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, afirmó, el mundo vuelve a caminar hacia la confrontación armada y a situaciones que se creían superadas y eso requiere de respuestas de fondo para salvaguardar la vida de las personas.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa