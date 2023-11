El trío de tres

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Parece broma o tal vez el inquilino de Palacio Nacional se quería burlar no sólo de los impartidores de justicia, sino de todos los mexicanos. Su sevicia contra la Suprema Corte lo llevó al despropósito de proponer a tres serviles empleadas para cubrir la vacante en el máximo tribunal del país. Sin antecedentes como constitucionalistas, sin experiencia en la carrera judicial, sin currículo como docentes o de doctorado, tres anodinas abogadas y militantes de Morena se aprestan a convertirse en togadas.

Para nadie es un secreto que entre la desaparición de las instituciones para mantener una figura omnipotente está la destrucción de la división de poderes, de los contrapesos constitucionales y el control de los ministros de la Corte para dejar en estado de indefensión al ciudadano frente a los abusos del poder. Mientras estuvo el camuflado cuatroteista al frente del máximo tribunal parecía natural la abdicación de los ministros a los designios presidenciales en detrimento de la defensa de los ciudadanos y en apoyo al embate contra las instituciones. “A mi no me vengan con que la ley es ley” era la tesis que sentenciaba el fin de la Corte y la entronización de cuatro ministros, más el abyecto presidente de la Corte, que avalarían las imposiciones de Palacio Nacional. Todo era miel sobre hojuelas, hasta que llegó la nueva e independiente presidenta Norma Piña, de larga carrera judicial y con enrome conocimiento del Derecho, quien no se subordinó a los intereses de la 4T y en poco tiempo dignificó la función de los impartidores de justicia y demostró la autonomía de los jueces.

Eso enfureció al inquilino de Palacio Nacional y arreció los ataques contra el máximo tribunal y un oficioso diputado hasta inventó el entuerto de “expropiar” los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial. Además continuó una campaña de desprestigio en contra de los togados que siempre han sido tildados, sin pruebas, de corruptos. Pero el siempre dispuesto ex presidente Zaldívar dio la oportunidad que esperaban en Palacio Nacional: su renuncia al cargo, sin motivo grave, para que hubiera un relevo más ad hoc a las instrucciones del Ejecutivo. Sobre todo, cuando públicamente el mandatario ha reprochado a dos de sus esbirros que no se plegaran a sus determinaciones. Hay la intención de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se aplique el derecho, ni sea un tribunal constitucional que frene los excesos del poder. Nada de contrapesos ni autonomía e independencia de los otros poderes. Es el dominio del Ejecutivo.

Por eso no propone a eminentes juristas, ni conocedoras del derecho y la Constitución, sino empleadas que jugarán un papel político y de control de sus pares para parar cualquier acción que dañe el proyecto de la 4T. Seguramente el Senado aceptará el designio presidencial muy a pesar de la oposición.

Las tres mujeres siempre han estado a las órdenes del tabasqueño, han sido sus empleadas y obedecido sus designios. Que grave que a los ataques para destruir al Poder Judicial se sume ahora el desprestigio de sus integrantes.

Sólo por no dejar: A pesar de la infundada persecución política que sufre el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, el político norteño asistió a un foro de seguridad con los gringos. Participó como único especialista mexicano en el Border Technology Summit 2023, donde compartió con destacados políticos, empresarios y dirigentes de agencias norteamericanas de seguridad la experiencia de éxito lograda durante su gestión. Se deslindó de la fallida política de ”abrazos y no balazos” y remarcó que al crimen organizado solo se le puede combatir con el uso legítimo de la fuerza, inteligencia policial, sistemas de videovigilancia, tecnología y capacitación. Esa política permitió que las ciudades de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria y Tampico dejaran de ser las más peligrosas del mundo y que Tamaulipas fuera uno de los estados con mayor inversión y empleo.