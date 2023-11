Hoy, día “D”, arrancan precampañas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Alejandro Moreno pone en su justa medida a Movimiento Ciudadano como lacayo de Morena

Hoy es uno de los días “D” del proceso electoral del 2024, el primero en el que competirán dos mujeres por la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Sin embargo, vale la pena destacar que hay otra mujer que estará a prueba y se trata ni más ni menos que de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, (INE), Guadalupe Taddei, que supuestamente tendría que demostrar que es imparcial, pero con las evidentes presiones que ejercerá el jefe de campaña de la señora Sheinbaum de Tarriba, que recién contrajo nupcias en “una ceremonia íntima y familiar, así como un golpe mediático de inicio de campaña en la que todo el aparato del Estado está a su disposición.

El caso es que con el inicio de las adelantadas precampañas federales justo hoy y que concluirán el 18 de enero de 2024, cuando se seleccionarán las candidaturas a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones, el INE hizo un llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad; a reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia y a erradicar todo tipo violencia, sobre todo en contra de las mujeres, lo cual, desafortunadamente resulta muy difícil de lograr, dado el clima electoral que se ha tornado hirviente y polarizado, gracias, entre otras causas, a los buenos oficios del ala más polarizada de Morena.

El INE recordó que en esta primera etapa del Proceso Electoral Federal 2023-2024, los partidos políticos comenzarán a definir las candidaturas de 20 mil 375 cargos que se disputarán en la contienda del próximo 2 de junio, aspirantes que deberán iniciar su periodo de exposición ante las militancias partidistas y la ciudadanía en general, pero ya desde ahorita se pueden ver los problemas en este tipo de candidaturas y son conflictos que las coaliciones deberán resolver en el menor tiempo posible y con el menor costo político.

Así, en el periodo de precampañas, además de que por obvias razones se intensifica la vida democrática de México, se debe cumplir con una serie de procedimientos para dar certeza al proceso electoral, hacer posible la competencia equitativa y, por tanto, dar paso al voto libre e informado de toda la ciudadanía.

Esto último también está en veremos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado todo tipo de estratagemas para revivir aquel viejo lema de sus tiempos de eterno candidato de que “si no gano yo, es fraude”, de tal forma que igualmente se ve cuesta arriba que en el caso de Morena y rémoras que lo acompañan, puedan cumplir con aquello de que los partidos políticos, las precandidaturas, así como las personas servidoras públicas, deberán cumplir con todas las obligaciones legales a las que están sujetas, tanto en materia de financiamiento y fiscalización como en lo relacionado con las condiciones de equidad en la contienda político-electoral.

Asimismo, el INE hizo un exhorto a los partidos políticos, que deben generar las oportunidades de competencia, para que mujeres y hombres puedan acceder a los cargos públicos con apego a los principios de igualdad y equidad. Esto por todos los problemas que ocasionó que dicho Instituto estableciera la cláusula de la equidad.

El Instituto que encabeza Guadalupe Taddei hizo también sus propios compromisos como el de que vigilará que se cumplan las normas de fiscalización y estará atento a que tanto los institutos políticos como las precandidaturas reporten sus ingresos y gastos, notifiquen la realización de sus respectivos eventos de precampañas y permitan que el personal electoral pueda llevar a cabo la auditoría de los recursos empleados en los mismos.

Municiones

*** Ya se pueden apreciar en varios puntos del país, las bardas con pintura naranja en la que se consigna que México ya necesita un presidente joven y se la creyeron en el partido que comanda Dante Delgado, que contra viento y marea sacó adelante la candidatura presidencial de Samuel García, quien ni tardo ni perezoso, empezó a hacer movimientos y nombramientos en lo que será su equipo de campaña “fosfo-fosfo” y dice el gobernador con licencia que será ganadora, ¿será?, de tal suerte que nombró al diputado Jorge Álvarez Maynez como su coordinador de campaña. Si bien la esposa del flamante candidato presidencial, Mariana Rodríguez, estuvo presente en la comida en la que García Sepúlveda le anunció su nuevo nombramiento al diputado Alvarez Maynez, no lo hizo en calidad de testigo, sino como siempre, para dar el visto bueno a su marido en el movimiento más mínimo. ¿No acaso el gobernador con licencia le pidió permiso a su esposa para subirse a la contienda presidencial y hasta una lujosa camioneta le regaló?

*** Y a este respecto hay que subrayar que el líder del PRI, Alejandro Moreno, colocó en su justa medida a Movimiento Ciudadano al señalar de manera específica que “en el menú de estrategias del gobierno para disminuir a la oposición está el evidente acuerdo (de Morena) con Movimiento Ciudadano que opera como un esquirol servil, lacayo, para disminuir a los adversarios, para hacer el trabajo sucio a Morena. (MC), es un partido que tenía el gobierno de Nuevo León, pero cuyo titular se pretende separar irresponsablemente de tal tarea para seguir torpedeando a la oposición y es claro su objetivo: toda la campaña atacar a nuestra candidata Xóchitl Gálvez; es un irresponsable, mitómano, pero desde aquí le decimos no lo vamos a permitir, vamos con una campaña feroz, todavía más, para exhibir a Movimiento Ciudadano”

*** Y por cierto, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que no le gusta la ruptura que se originó en la oposición respecto a quién es el candidato del FAM en la Ciudad de México y que derivó en que el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, abandonara su militancia priísta y ha venido señalando una “traición” de la dirigencia nacional por la designación de otro alcalde con licencia para ese puesto, el panista Santiago Taboada. Gálvez Ruiz manifestó que su deseo es la unidad absoluta. Por su parte, Adrián Ruvalcaba se ha dedicado a venderse carísimo y presume que tiene un importante número de seguidores y votos, que están dispuestos a estar con él. Agrega que él no ha buscado a Morena, que han sido los del partido oficial los que está deseosos por contactarlo. Aquí la pregunta es si la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lo va a seguir. No, pues sí.

