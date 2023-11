Corona Capital 23, fue una gran fiesta de música rock y alternativa

Con The Cure como estelares del festival

he Hives, Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur y otros completaron el cartel

Asael Grande

Tres días de música internacional se vivieron con uno de los festivales más importantes en nuestro país: Corona Capital, donde destacaron en esta edición The Hives, Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, y los estelares del festival: The Cure.

La Curva 4 Autódromo Hermanos Rodríguez fue el espacio en el que OCESA se complació en presentar al festival Corona Capital en su edición más grande, pues fueron tres días de música y actividades con la presencia de más de 85 bandas y artistas internacionales que se distribuyeron entre en los escenarios Corona, Vans, Corona Cero, Nivea todo natural, y Viva Tent.

Corona Capital fue nominado en los Pollstar Awards 2021 al premio Festival Musical de la Década junto a Lollapalooza, Coachella, Glastonbury, Outside Lands, EDC y Austin City Limits, colocándolo como uno de los mejores festivales en el mundo.

Como en ediciones anteriores, Corona Capital 2023 dio cátedra de porqué es un festival de primer nivel, y que se ha consolidado como uno de los más grandes e importantes a nivel mundial. Con la mejor producción en la calidad de audio, iluminación y video, además de explotar la propuesta gastronómica al máximo, la experiencia del Corona Capital se ha convertido en una de las preferidas por los mexicanos y extranjeros en los festivales.

Desde 2019 Corona Capital se convirtió en el primer festival masivo de Latinoamérica certificado en ISO 20121 por su Gestión de la Sostenibilidad en Eventos, al crear un sistema con impacto ambiental, social y económico positivo en torno a las actividades y productos.

El Festival Corona Capital, que ha tenido la fortuna de ver desfilar por sus escenarios a decenas de bandas y artistas internacionales como The Strokes, Tame Impala, Dua Lipa, Green Day, Billie Eilish, Foo Fighters, Portishead, Kings of Leon, Weezer, Pixies y muchos más, que han colocado a México en lo alto de la música en vivo, tuvo en esta edición 23, una de los conciertos más especiales, durante su primera jornada, Alanis Morissette, quien celebró 18 años de su icónico álbum, Jagged little pill, lanzado en 1995.

Un festival sustentable

Entre las medidas que OCESA promovió en esta edición se encontraron: disminución en el uso de botellas de plástico y línea de merch oficial con materiales reciclados para reducir el impacto ambiental; anfitriones incluyentes y aumento de espacios accesibles para personas con discapacidad, para favorecer el impacto social; así como ofrecer empleo a más de 8,000 personas y creación de mercados sostenibles para apoyar el impacto económico.

Este 2023, Corona Capital estuvo de vuelta para disfrutar de los mejores géneros y talentos internacionales, y hacer que la edición 2023, fuese un Buen Fin de semana legendario.

Dirigido a los amantes de la música alternativa, Corona Capital 2023 se ha convertido en una plataforma única para presenciar actuaciones de renombre internacional, así como el lugar predilecto para descubrir nuevos talentos de la escena mundial.

La edición más grande en la historia del festival fue la del 2022, con más de 250 mil asistentes y alrededor de 85 bandas a lo largo de tres días de emociones.

Corona Capital 2023 ofreció distintos tipos de servicios: Admisión General, que permitió el acceso a todas las áreas generales del festival, donde se pudo disfrutar de todas las presentaciones en los diferentes escenarios; Comfort Pass Presentado por Citibanamex, el cual brindó acceso a baños privados con aire acondicionado además de entrada exclusiva y rápida al festival; Citibanamex Plus, que ofreció acceso preferencial a los espacios de descanso y áreas de comida y bebida exclusivas, vistas privilegiadas de los escenarios principales y beneficios adicionales.

Además, CLUB fue el máximo lujo dentro del festival: este exclusivo espacio incluyó acceso a una zona VIP side stage, alimentos y bebidas ilimitadas incluidas, estacionamiento preferencial y traslado en shuttles, backstage road, guardarropa, concierge personalizado, baños premium, baterías para cargar celulares, Pit Club Diamante… ¡Y una experiencia inigualable para disfrutar de la música en un ambiente de primer nivel!

Corona Capital ha dejado una huella imborrable en el panorama musical mexicano, habiendo celebrado exitosamente 12 ediciones en la Ciudad de México y 4 en Guadalajara. A lo largo de los años, este festival ha presentado a renombrados artistas como The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, Arctic Monkeys, Green Day, Billie Eilish, Dua Lipa, My Chemical Romance, Kings Of Leon, Pixies, Interpol, Imagine Dragons, entre muchos, muchos otros, quienes han colocado al festival como uno de los más grandes y populares, solo comparado con los más importantes del mundo.

Mágico concierto de Blur

Luego de su esperado regreso a los escenarios con su tour The Ballad of Darren, Blur, después de ocho años, regresó a nuestro país para presentarse en el Festival Corona Capital 23, en donde pisaron el escenario Corona, para ofrecer un concierto lleno de su estilo brit pop, de la mano de su nuevo disco de estudio llamado The Ballad of Darren, su noveno álbum de estudio, lanzado el 21 de julio de 2023 bajo las discográficas Parlophone y Warner Records.

Tras 8 años de no publicar disco nuevo, la esperada cita para su fiel legión de seguidores mexicanos, llegó con la alineación original: Damon Albarn (vocal, teclado, guitarra), Graham Coxon (guitarra, saxofón), Alex James (bajo) y Dave Rowntree (batería).

Los británicos de Blur regalaron a sus fans mexicanos una buena dosis de glam, al soul, al punk, al music hall, a la cultura mod, comenzando con ‘The Ballad’, y ‘St. Charles Square’, en la que Coxon simuló el paso de ‘pato’ de Chuck Berry, una elección audaz para iniciar su show, y que dio paso a la agitadora e indie, de ritmos brillantes y rave, ‘There’s No Other Way’: “gracias!; qué gusto de verlos de nuevo!”, fueron las palabras de bienvenida de Albarn, a sus fans, quienes portaban máscaras de Blur Milk.

Gracias a la tecnología de una pantalla grande, Damon y Graham portaban gafas, chaquetas y jeans; la simbiosis fraternal de Blur se expresó repetidamente durante ‘Popscene’, ‘Tracy Jacks’, y ‘Beetlebum’, de sonido metronómico en la guitarra de Coxon, y que cautivó a toda la multitud con sus coros y sus clímax intensos y abrasadores.

Después de ‘Trimm Tabb’, ‘Villa Rosie’, y ‘Stereotypes’, la noche, que continuó con la bluesera Out Of Time, del álbum Think Tank, un tema de calidez, intimidad y cercanía, sin dejar de conservar la grandeza. “¿Cómo se sienten!? -dijo, Albarn- saludo que fue correspondido con eufóricas retroalimentaciones, que cantaron ‘Coffee & TV’.

La multitud se convirtió gradualmente en una espectacular galaxia de minúsculas luces blancas y antorchas telefónicas que brillaron desde la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, creando algo masivo e irradiante. ‘Under The Westway’, ‘End of a Century’, y ‘Country House’, sonaron previo a las destacadas ‘Parklife’, ‘To The End’, ‘Oily Water’, ‘Advert’, y ‘Song 2’.

Las neopsicodélicas ‘This Is A Low’, y ‘Lot 105’, fueron el preámbulo para la agitada, de estilo disco/chic, ‘Girls & Boys’. Rumbo a la recta final, se escucharon las extraordinarias ‘For Tomorrow’, y ‘Tender’, con un sensacional coro góspel. ‘The Narcissist’, y ‘The Universal’, cerraron la segunda jornada del Corona Capital con un show de Blur grandioso, tocando sus éxitos y filtrándolos en cortes profundos, excelente producción, fragmentos de belleza visual y auditiva.

Alanis Morissette celebra 28 años de “Jagged little pill”

La gira mundial de Alanis Nadine Morissette, que la trajo de vuelta a México, para ser parte del Line Up principal del Corona Capital 23, es una celebración del éxito de Jagged Little Pill (1995), su tercer álbum de estudio. A diferencia de los dos primeros, fue lanzado internacionalmente; y los sencillos inmediatamente encabezaron no sólo las listas de Estados Unidos, sino también las de Australia y el Reino Unido. Y con el canal MTV popular como imprescindible después de la escuela en los años 90, no pasó mucho tiempo antes de que retomáramos sus canciones.

Originalmente se programó una fecha en Manila en 2020, justo a tiempo para el 25 aniversario del álbum, pero todos sabemos lo que sucedió. El concierto se pospuso tres veces, hasta que finalmente se anunció que se celebrará un concierto en 2023. La espera de tres años valió la pena.

La velada, en el escenario Corona Cero, comenzó con la angustiosa, All I Really Want, una de las primeras canciones que Alanis escribió para Jagged Little Pill, y que se originó en una canción llamada “The Bottom Line” que además fue el primer tema que Morissette escribió junto a Glen Ballard. El sencillo llegó al número 14 en los EE. UU. en la lista del Billboard Modern Chart Rock Tracks, número 40 en Australia y el número 59 en el UK Singles Chart en diciembre de 1996.

“Muchas gracias, estoy de vuelta!”, fueron las breves palabras de bienvenida de la cantante, guitarrista, compositora, productora y actriz canadiense, nacida en Ottawa, Canadá. Con su voz mezzosoprano, Alanis continuó con el icónico: “estoy arruinada, pero soy feliz; soy pobre, pero soy amable”, de la canción Hand in My Pocket”. “Cómo han estado?”- preguntó, Morissette, para enseguida, cantar You Learn, una de las canciones más destacadas del disco JLP, y que evoca un estado de ánimo de ‘enojada pero positiva’.

Después de sonar Right Through You, Hands Clean, Forgiven, y Everything, Alanis, cantó la bella, pero con un lado oscuro, Mary Jane. Después de Reasons I Drink, y Head Over Feet, Alanis rompió este resumen de emociones negativas con Ablaze, una canción que escribió para sus hijos, en la que resaltó la alegría de ser madre, un buen avance para la siguiente canción, Perfect, que evoca un mundo que impone la perfección.

Rumbo a la recta final, Morissette, con guitarra acústica en mano, tocó Wake Up, Not the Doctor e Ironic (canción de la que Alanis define como: “para mí, el gran debate sobre si lo que estaba diciendo en ‘Ironic’ era irónico no fue un debate traumático. Siempre acepté el hecho de que de vez en cuando sería la reina del malapropismo. Y Cuando Glen Ballard y yo lo escribíamos, definitivamente no nos asegurábamos obstinadamente de que todo fuera técnicamente irónico”). Previo al Encore, se escucharon Sympathetic Character, y You Oughta Know. Your House, e Uninvited, dieron paso a la fantástica, Thank U, de sonido contemporáneo, un sencillo memorable e hipnótica, que cerró con broche de oro el regreso a nuestro país de la considerada, “Reina de la angustia del rock alternativo”.

¡Nos vemos en el festival de música internacional más importante del año! Corona Capital 24!

