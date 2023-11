Las fuerzas armadas nacionales, elevadas por AMLO a categoría de “ángeles”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

De ninguna manera se puede acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar casado con sus ideas. Al contrario, siempre está dispuesto a cambiar, pero eso sí a condición de que ese cambio le convenga.

Un claro ejemplo quedó en evidencia, ayer en ocasión del aniversario de la Revolución Mexicana, evento que antes era civil y ahora está a cargo del Ejército, como muchas otras tantas obras y acciones del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Como ha sido su costumbre en los últimos años, López Obrador no sólo llenó de elogios a las fuerzas armadas este lunes 20 de noviembre, sino que las elevó hasta los cielos, a las que definió como “ángel de la guardia” de México, eso sí junto con el “gobierno democrático”.

“Es muy satisfactorio el poder decir al pueblo de México que tiene a su lado, como ángel de la guarda, al gobierno democrático, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a la Guardia Nacional, para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar”, dijo el inquilino de Palacio Nacional.

En ocasión de la celebración del 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador aseguró que en la “revolución pacífica, pero profunda y humanista” que se está llevando a cabo en México no debe de extrañar que las Fuerzas Armadas “estén ayudando tanto, tanto”.

“No debe extrañarnos que ahora, en esta nueva etapa, en esta revolución pacífica, pero profunda y humanista, que estamos llevando a cabo entre todos, todas, y desde abajo, no debe de extrañar que nos estén ayudando tanto, tanto, las Fuerzas Armadas.

Acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres —militante de la izquierda que repudia a las fuerzas armadas— el presidente López Obrador destacó el origen popular tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como de la Secretaría de Marina (Semar), lo cual, aseguró, las hace diferentes a otros ejércitos del mundo que se caracterizan “más por su elitismo y por estar ajenas a las causas populares”.

Esta consagración del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional prácticamente como querubines celestiales contrasta radicalmente con lo que el mismo político originario de Macuspana sostenía como candidato y crítico de los anteriores gobiernos a los que, eso sí, todavía responsabiliza de todos los males de la nación.

Cabe recordar que el 6 de febrero (Día de los Santos Reyes) de 2012, el entonces aspirante presidencial, en lo que fue el antecedente de su mañanera, en un video que insertaba semanalmente en YouTube, se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en un plazo de sólo 6 meses, eso en caso de ganar la elección federal.

“No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, aseguró el entonces candidato de oposición.

En esa oportunidad, añadió que el Ejército “es una institución que debemos cuidar todos” y puntualizó que “su encargo es defender la soberanía nacional” por lo que “una nueva Policía Federal” debe ser la que se haga cargo de la seguridad pública del país.

El precandidato insistió en que la inseguridad no debe combatirse sólo con medidas coercitivas, sino también con programas que ayuden a reestablecer el tejido social y alejen a la gente de la delincuencia organizada.

Una cosa es estar en el ruedo y otra ver los toros desde la barrera

Así como en la fiesta taurina los villamelones tachan de “cobardes” a los toreros, pero cambian radicalmente de actitud cuando ven de cerca a un toro bravo, así López Obrador modificó radicalmente sus opiniones cuando ganó el derecho a vivir y despachar en Palacio Nacional, en particular a raíz de que eliminó a la civil Policía Federal y la sustituyó por una militarizada Guardia Nacional.

Todos los partidos de oposición y los organismos de la sociedad encargados de la defensa de los derechos humanos se manifestaron en contra, pero el nuevo el presidente de la llamada Cuarta Transformación se mantuvo —y continúa— en su decisión de dar la responsabilidad a las secretarías de la Defensa y de Marina de encargarse de la seguridad en todo el país y, por consiguiente, de conducir la Guardia Nacional.

La Suprema Corte de Justicia, a la que considera su enemiga por no respaldar sus decisiones, declaró inconstitucional la militarización del nuevo cuerpo policiaco, pero el inquilino de Palacio Nacional recurrió a subterfugios para mantener a la Guardia Nacional bajo control del Ejército.

Instalado ya en su cotidiana “mañanera”, al ser interrogado acerca de sus cambio de actitud respecto a las Fuerzas Armadas, el mandatario reconoció que modificó su decisión al darse cuenta de la magnitud del problema de inseguridad que tenía el país y repitió su letanía de que todos los males del país le fueron heredados por gobiernos previos.

“¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad. Pero, imagínense, qué íbamos a hacer con la Policía Federal, porque de la Policía Federal salieron todos los que están en la cárcel o acusados de tremendas violaciones a Derechos Humanos”, añadió.

En septiembre de 2022, López Obrador aceptó que cambió de opinión sobre regresar al Ejército a los cuarteles en sus primeros meses de gobierno, como había prometido en campaña, y prefirió crear la Guardia Nacional como respuesta a la violencia.

“Desde luego que se están acatando. No se ha caracterizado el gobierno que represento por violar derechos humanos, por eso sí puedo decir no somos iguales. No declaramos la guerra, ni se desaparece a personas, no torturamos, ni hay masacres”, dijo. AMLO

Asimismo, reiteró que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para que no se eche a perder como la Policía Federal y que sea una “rama”, como la Fuerza Aérea.

“Con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobierno estatales y municipales. Pero que exista una Guardia Nacional con disciplina, con profesionalismo, honestidad y mando militar”, sentenció.

Ayer, antes del desfile, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González hizo un recuento de lo aportado por el Ejército en bien de nuestro pueblo; muchas obras, muchas acciones en todo el país en beneficio de los mexicanos. Otro tanto ha hecho la Secretaría de Marina. Por eso, es un timbre de orgullo poder conmemorar un aniversario más de la Revolución de 1910.

Sobre todo, el titular de la Sedena afirmó que las fuerzas armadas mantienen su compromiso para preservar la seguridad en el país, pero también para participar en los proyectos estratégicos del país.

