Material de desperdicio • II

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

[ Segunda de dos partes ]

No pasaron más de 24 horas de haber redactado y publicado mi texto “Material de desperdicio” cuando nuevamente los hechos nos reafirman lo escrito. Adrián Rubalcava, un intrépido joven de buenos resultados, en los últimos meses ha invertido mucho, pero mucho tiempo, dinero y talento para convertirse el referencia en redes sociales, líder en portadas, ubicándolo como estrella, mensajero del amor con Sandra Cuevas, político que genera mensajes de desarrollo social, lo mismo que comiendo frituras en una tienda de conveniencia para sentirse el protector de los buenos empleados.

Buscó con esmero ser el candidato de la Alianza por México para gobernar a la CDMX, se lanzó y atacó a Santiago Taboada cuando, por unanimidad, lo eligieron a él, sacó toda su bravata contra Alejandro Moreno, presidente del PRI, por no tener y sostener sus compromisos, y ahora nos enteramos que, como material de desecho, ya había pactado con Claudia Sheinbaum y que jugará un papel decisivo para que, junto con un grupo de diputados locales que se identifican con él, apoyarán y votarán a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de CDMX.

El proceso de ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía capitalina requiere de 44 votos a favor de los 66 legisladores del Congreso de la CDMX sin embargo, actualmente, Morena y sus aliados cuentan con 38 votos en apoyo de Godoy. Diría la canción, “vendo placer a los hombres que vienen del mar…”. En pocas palabras, por mero interés personal de poder, Adrián traiciona a la ciudadanía para poder acomodarse. A dos días de renunciar al PRI debido a “una decisión de su dirigente”, el alcalde de Cuajimalpa con licencia, delineó sus primeras acciones y más aún desde hace medio año el alcalde planeaba traicionar al Frente Amplio por México.

Venía negociando su brinco al oficialismo vía el PVEM, así lo denunció Arturo Escobar, integrante del Consejo Político Nacional de ese partido. “¿Qué sigue ahora? —se autopregunta en redes— me ha buscado MC, el Verde Ecologista, Morena. Los partidos me quieren, pero no estoy seguro de una desbandada dentro del PRI, aunque hoy le doy la razón a Osorio Chong y le pido una disculpa”. Los únicos que no lo han buscado son la rectitud, los escrúpulos y los principios éticos.

Para Adrián, renunciar al PRI es “un acto de congruencia”, votar para sostener a Godoy representa, entonces, un acto digno de mercenario político. Las traiciones internas en los partidos, que por cierto conllevan compromisos en los oscurito, no deben ser para cobrar al electorado.

Que bueno que nos enteren en redes la cantidad de orquídeas “que sé que tú me escogiste” y que “el alcalde consentido” lo hizo llegar a Sandra Cuevas, pero eso es no hacer política ni resolver problemas comunitarios. Y luego se quejan de que los asuntos íntimos sean manejados públicamente.

Si para Adrián, Ernestina Godoy representa un ejemplo para preservar el cargo a pesar de las irregularidades, entendemos su diminuta posición y su moneda de cambio. Así la conversación entre quienes nos gobiernan: Adrián dijo que cuando se enteró por los medios de comunicación —sobre la designación de Santiago Taboada—, pidió a Alejandro Moreno, una explicación, sin embargo, cuando habló con el dirigente, la conversación fue subiendo de tono, hasta que se insultaron. A cambio, Alejandro Moreno le ofreció una senaduría, la cual rechazó: “Ya era muy tarde, ya nos habíamos insultado”.

A lo que Moreno respondió: “Qué bueno que rechazas la propuesta, eres un traidor”. Para el PRI, Rubalcava es material de desecho y él ahora, como escombro, se vende y entrega su capital político e incondicionales a quien lo recoja. Y las figuras siguen en pasarela como Arturo Zaldívar.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.