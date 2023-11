Mal le fue a Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, en la Cámara de Diputados

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Higinio Martínez regresa al Senado, se siente ninguneado

Por más que insistió en que los índices de inseguridad en México están descendiendo, muy mal le fue a la flamante secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez en la Cámara de Diputados. Ahora no le hizo como en comparecencias pasadas, señalando que la estrategia de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos, no balazos”, estaba funcionando. Lo que hizo esta vez la funcionaria fue decir que esta errada y llamada Cuarta Transformación va al fondo de las causas y que incluso, han logrado revertir la espiral de violencia en estos cinco años.

Si bien la secretaria de Seguridad no se lanzó con un escenario como el que la no menos flamante titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, pintó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados hace unos meses, sí trató de convencer de las bondades del “mundo ideal de Amlolandia”.

Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Rosa Icela Rodríguez señaló así como para convencerse incluso a sí misma:

“A diferencia de otras administraciones ahora se prioriza la atención a las causas que generan la violencia, con programas sociales y acciones de prevención, así evitamos que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por grupos criminales o sean víctimas del consumo de droga”.

Y ya en esa dinámica, la funcionaria descartó que el gabinete de seguridad tenga, digamos, tratos “por debajo de la mesa” con la delincuencia organizada. Esto último y aquello de que esta errada y llamada Cuarta Transformación le va “ganando terreno al miedo”, genera muchas dudas.

Eso sí, la señora Rodríguez presumió la reciente captura de Néstor Isidro alias “El Nini”, jefe de seguridad de los Chapitos, que tanto le agradeciera a su jefe el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que recordó la aprehensión de Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo”, quien fue extraditado este año a Estados Unidos. Esto porque recientemente -como se recordará-, el presidente López Obrador manifestó su gusto por ir a Badiraguato, Sinaloa. ¿Y de Acapulco?, pues el tabasqueño ya ni se acuerda.

Municiones

*** Cientos de maestros, liderazgos y referentes de diferentes entidades del país hicieron una serie de planteamientos para democratizar al SNTE durante la Segunda Convención Nacional Democrática; Ahí, el coordinador nacional, Ricardo Aguilar recordó que la tarea educativa, laboral y sindical es fundamental para trazar la ruta hacia la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, luego de señalar que los maestros y maestros están de acuerdo en seguir fortaleciendo los trabajos políticos que realiza la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, a quien manifestó que no habrá transformación política sin pensamiento crítico. “No hay transformación política sin transformación sindical”, subrayó. El SNTE tiene que ser pivote de la transformación democrática que vive el país, enfatizó Ricardo Aguilar y aseguró que el SNTE seguirá siendo un sindicato demandante que reivindique derechos y demandas del magisterio.

*** No dejó de sorprender, no sólo en el Senado de la República, que Higinio Martínez hubiera solicitado su retorno al escaño que ocupó en esa instancia legislativa y renunciara a ser el jefe del gabinete de la flamante gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien recientemente estuvo en Palacio Nacional con el pretexto de reunirse con el presidente López Obrador para ver lo relacionado a la tan llevada y traída “súper farmacia”, la más reciente ocurrencia del tabasqueño, cuyas instalaciones estarán en Huehuetoca. El caso es que muy poco tiempo duró el senador Higinio Martínez en su cargo y bien puede inferirse que el morenista se sintió ninguneado porque no es la primera vez que le dan un “premio de consolación” porque nunca ha podido ser gobernador de su tierra. Se nota que el que “mueve la cuchara” en el Edomex, es Horacio Duarte, que por cierto, según se sabe, ya se ocupa para implementar el “programa charola” entre los empleados del gobierno mexiquense. Bueno, el senador Martínez dice que quiere estar de lleno metido en la campaña de Claudia Sheinbaum y como funcionario, no podía hacerlo y por eso también, quería estar libre para la gira que realizará la coordinadora morenista el próximo sábado. ¿Será?

*** Esta errada y llamada Cuarta Transformación no paga solamente con embajadas y consulados a algunos ex integrantes de la oposición, también con otro tipo de cargos como le ocurrió ni más ni menos que al ex gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, que fue ratificado por el Senado como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de Manuel Bartlett. Como dato anecdótico, el ex gobernador premiado por el mismísimo presidente López Obrador es hijo de aquel personaje que fuera conocido en la gestión del vapuleado Vicente Fox como el “compadre favorito”, Antonio Echevarría por ser compadre del ex presidente de las botas. Qué vueltas da la vida, ¿no? Algo importante dijo el senador Emilio Álvarez de Icaza sobre este tema al señalar: “Hay un conjunto de ex gobernadores que son embajadores, cónsules, (…) no podemos premiar la entrega, no podemos premiar la deslealtad, pero no podemos mandar un mensaje anticipado para el próximo proceso electoral”.

*** Todo un merequetengue se volvió la sesión en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por la ratificación ni más ni menos que de la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Todo se le ha ido a los morenistas en reventar sesión tras sesión o como lo señaló el coordinador de la bancada del PAN en esa instancia legislativa, Federico Döring, en comprar tiempo para tratar de darle una salida a la funcionaria, lo más decorosa posible, por eso, cobró fuerza la versión de que si se rechaza la terna para suplir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), entonces, el inquilino de Palacio Nacional “movería su dedito” para incluirla en otra terna.

*** Y por cierto, respecto a este último tema, se prevé que hoy estará en la orden del día el dictamen para votar la terna que integran Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos para ocupar la vacante en la Suprema Corte. El voto será secreto y en urna transparente y se conocerá el resultado hasta que la Secretaría desdoble todas y cada una de las boletas. Las aspirantes, tendrán derecho a una participación precisamente, antes de que se dé la votación y ya circulan las cédulas para que los senadores elijan a una de la terna y habrá que estar muy atentos porque en el Senado se han dado una serie de movimientos, es decir, de legisladores que se han pasado de una bancada a otra o que no tienen partido, así que ¿cómo se reconfigurará el escenario?

